Nguyễn Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025
Vượt qua 29 thí sinh, Nguyễn Thanh Thảo, 23 tuổi, đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 trong chung kết tối 19/9 tại Vĩnh Hy.
Nguyễn Thanh Thảo sinh năm 2002, quê TP HCM, cao 1,72 m, số đo ba vòng 82-60-91 cm. Cô hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley, Massachusetts, Mỹ. Tân Hoa hậu từng thực tập tại RSA Asia, trụ sở Thượng Hải vào năm 2024 và là sinh viên trao đổi tại Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc năm 2025. Cô có khả năng thuyết trình và giao tiếp bằng bốn ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn, Trung.
Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Thanh Thảo trả lời song ngữ. Cô thuyết phục ban giám khảo và khán giả khi chia sẻ về quan điểm về tuổi trẻ: Dám ước mơ, bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và cống hiến. Cô bày tỏ mong muốn mang những kiến thức, trải nghiệm cùng lòng nhân ái của mình để lan tỏa hình ảnh người Việt Nam hiện đại, độc lập và giàu trách nhiệm với cộng đồng cũng như môi trường, đại dương.
Với chiến thắng này, Nguyễn Thanh Thảo được sở hữu chiếc vương miện "Aurora of the Deep - Ánh cực quang tỏa sáng trong lòng đại dương" được chế tác bởi NTK Châu Báu Ngọc Ngà, đính 1.500 viên đá quý. Ngoài danh hiệu cao nhất, cô còn đoạt ba giải thưởng phụ: Người đẹp được yêu thích nhất, Đại sứ Di sản và Đại sứ Môi trường.
Cuộc thi tìm ra bốn á hậu: Á hậu 1 Phạm Thị Phương Vi, 22 tuổi, quê Đắk Lắk; Á hậu 2 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm, 20 tuổi, quê Lâm Đồng; Á hậu 3 Nguyễn Thị Diễm Châu, 31 tuổi, quê Tây Ninh và Á hậu 4 Nguyễn Thị Khánh Huyền, 20 tuổi, quê Đồng Nai.
Trước đó, Top 30 lần lượt trải qua các màn đồng diễn; Top 20 trình diễn bikini; Top 15 trình diễn trang phục dạ hội; Top 10 thuyết trình về đại dương để chọn ra Top 6 (Bao gồm thí sinh được yêu thích nhất) để bước vào vòng Ứng xử về bảo vệ đại dương. Trước khi chọn ra ngôi vị cao nhất, Top 2 tiếp tục ứng xử với một câu hỏi duy nhất, nơi hai ứng viên lập luận về lý do mình xứng đáng trở thành Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025.
Chung kết diễn ra từ khoảnh khắc hoàng hôn trên biển Vĩnh Hy, với hội đồng giám khảo gồm: Trưởng BGK - Nữ hoàng Đại dương Việt Nam Đường Thu Hương, nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2027 Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Thần tượng doanh nhân 2017 Minh Châu, Á vương Manhunt International 2025 Vũ Linh, doanh nhân Di Ái Hồng Sâm.
Hoa hậu Đại dương Việt Nam lần đầu tổ chức năm 2014, đến nay trải qua hơn một thập kỷ. Cuộc thi ngoài tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam, còn lồng ghép các hoạt động xã hội và môi trường, với tiêu chí bảo vệ đại dương xanh. Cuộc thi từng tổ chức tại các vùng biển như Phan Thiết, Hồ Tràm, Vĩnh Hy...
