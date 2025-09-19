'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Chương trình do báo Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện, diễn ra tối ngày 18/9/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô, truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trực tiếp trên Báo – Đài các tỉnh, thành phố cả nước.



Nghi thức bông hồng cài áo được BTC thực hiện cho khán giả. Bông hồng đỏ dành cho những người còn mẹ. Màu đỏ biểu trưng cho tình yêu, sự ấm áp và lòng biết ơn vô hạn đối với cha mẹ.

"Ơn nghĩa sinh thành 2025" là dịp để thể hiện tấm lòng thành kính tri ân các đấng sinh thành bằng những hành động thiết thực và lan tỏa thông điệp đó để cả xã hội sống trong tình yêu thương và lòng biết ơn. Đồng thời, tình cảm đó phải được nhân lên, thể hiện bằng những việc làm, những hoạt động thiết thực trong hành trình tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, tưởng nhớ sự hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ, huy động tấm lòng và các nguồn lực để chăm lo người có công và những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Được dàn dựng công phu với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, các vũ đoàn và các em thiếu nhi cùng những ca khúc về tình cảm gia đình, Chương trình góp phần gìn giữ những giá trị nhân bản trong truyền thống của người Việt: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây".

NSƯT Vũ Thắng Lợi biểu diễn tại chương trình.

Lấy âm nhạc để ca ngợi công lao trời biển của bậc sinh thành, chương trình được dàn dựng công phu, sâu lắng và giàu tính biểu tượng, từ ca múa, thơ, kịch, hát xẩm… đến các phần trình diễn kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khắc họa những hình ảnh thiêng liêng, gần gũi về tình cha, nghĩa mẹ, sự hy sinh lặng thầm của đấng sinh thành và những giây phút xúc động trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Đây cũng là dịp để khán giả cùng sống lại những kỷ niệm thân thương, để rồi thêm trân quý mái ấm gia đình và những bậc tiền nhân đã cống hiến cho hòa bình, độc lập, tự do của đất nước.

Ơn nghĩa sinh thành 2025 có thời lượng khoảng 120 phút, gồm 3 chương với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Vũ đoàn Tre, CLB Sao Tuổi Thơ thể hiện tiết mục xẩm "Công cha ngãi mẹ sinh thành" đã để lại nhiều cảm xúc day dứt trong lòng người xem.

Bài hát "Đất nước lời ru" (sáng tác Văn Thành Nho) do ca sĩ Ngọc Liên thể hiện mang đến cảm xúc tự hào, biết ơn vô bờ người mẹ sinh ra chúng ta và Người mẹ Tổ quốc.

Tại chương trình, khán giả cũng được thưởng thức giọt ca ngọt ngào của Diva Mỹ Linh qua các bài hát: "Lời mẹ ru" và "Huyền thoại mẹ".

Ca sĩ Phương Thanh lần đầu tiên tham gia chương trình, trong khi đó các ca sĩ Minh Quân, Kyo York, Ngọc Ký... là những gương mặt quen thuộc của "Ơn nghĩa sinh thành" nhưng mỗi chương trình đều mang đến những tiết mục mới, đầy cảm xúc.

Đặc biệt, tiểu phẩm kịch "Nước mắt của mẹ" (tác giả Lê Trinh, đạo diễn NSƯT Mai Nguyên, Nhà hát Kịch Việt Nam) đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả bởi thông điệp chân thực về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt.

Nhiều khán giả đã xúc động khi nghe các tiết mục trong chương trình.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng – Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những giá trị nhân văn sẽ chạm đến từng trái tim, khơi dậy lòng biết ơn với cha mẹ, nghĩa đồng bào. Ơn nghĩa sinh thành là lời tri ân và cũng là ngọn lửa tiếp nối, để chúng ta cùng viết tiếp những bài ca về tình người".

Không chỉ dừng lại ở một đêm nghệ thuật, "Ơn nghĩa sinh thành 2025" còn là hành trình tri ân trải dài ba miền. Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ đã thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh và nhiều hoàn cảnh neo đơn, khó khăn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh…