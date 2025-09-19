'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan
GĐXH - Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.
Chương trình do báo Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện, diễn ra tối ngày 18/9/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô, truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trực tiếp trên Báo – Đài các tỉnh, thành phố cả nước.
"Ơn nghĩa sinh thành 2025" là dịp để thể hiện tấm lòng thành kính tri ân các đấng sinh thành bằng những hành động thiết thực và lan tỏa thông điệp đó để cả xã hội sống trong tình yêu thương và lòng biết ơn. Đồng thời, tình cảm đó phải được nhân lên, thể hiện bằng những việc làm, những hoạt động thiết thực trong hành trình tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, tưởng nhớ sự hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ, huy động tấm lòng và các nguồn lực để chăm lo người có công và những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.
Được dàn dựng công phu với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, các vũ đoàn và các em thiếu nhi cùng những ca khúc về tình cảm gia đình, Chương trình góp phần gìn giữ những giá trị nhân bản trong truyền thống của người Việt: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây".
Lấy âm nhạc để ca ngợi công lao trời biển của bậc sinh thành, chương trình được dàn dựng công phu, sâu lắng và giàu tính biểu tượng, từ ca múa, thơ, kịch, hát xẩm… đến các phần trình diễn kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khắc họa những hình ảnh thiêng liêng, gần gũi về tình cha, nghĩa mẹ, sự hy sinh lặng thầm của đấng sinh thành và những giây phút xúc động trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Đây cũng là dịp để khán giả cùng sống lại những kỷ niệm thân thương, để rồi thêm trân quý mái ấm gia đình và những bậc tiền nhân đã cống hiến cho hòa bình, độc lập, tự do của đất nước.
Ơn nghĩa sinh thành 2025 có thời lượng khoảng 120 phút, gồm 3 chương với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Vũ đoàn Tre, CLB Sao Tuổi Thơ thể hiện tiết mục xẩm "Công cha ngãi mẹ sinh thành" đã để lại nhiều cảm xúc day dứt trong lòng người xem.
Bài hát "Đất nước lời ru" (sáng tác Văn Thành Nho) do ca sĩ Ngọc Liên thể hiện mang đến cảm xúc tự hào, biết ơn vô bờ người mẹ sinh ra chúng ta và Người mẹ Tổ quốc.
Tại chương trình, khán giả cũng được thưởng thức giọt ca ngọt ngào của Diva Mỹ Linh qua các bài hát: "Lời mẹ ru" và "Huyền thoại mẹ".
Ca sĩ Phương Thanh lần đầu tiên tham gia chương trình, trong khi đó các ca sĩ Minh Quân, Kyo York, Ngọc Ký... là những gương mặt quen thuộc của "Ơn nghĩa sinh thành" nhưng mỗi chương trình đều mang đến những tiết mục mới, đầy cảm xúc.
Đặc biệt, tiểu phẩm kịch "Nước mắt của mẹ" (tác giả Lê Trinh, đạo diễn NSƯT Mai Nguyên, Nhà hát Kịch Việt Nam) đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả bởi thông điệp chân thực về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt.
Đạo diễn Mai Thanh Tùng – Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những giá trị nhân văn sẽ chạm đến từng trái tim, khơi dậy lòng biết ơn với cha mẹ, nghĩa đồng bào. Ơn nghĩa sinh thành là lời tri ân và cũng là ngọn lửa tiếp nối, để chúng ta cùng viết tiếp những bài ca về tình người".
Không chỉ dừng lại ở một đêm nghệ thuật, "Ơn nghĩa sinh thành 2025" còn là hành trình tri ân trải dài ba miền. Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ đã thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh và nhiều hoàn cảnh neo đơn, khó khăn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh…
GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.
GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.
GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.
GĐXH - Ca sĩ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, RHYDER, Vinh Khuất sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9.
GĐXH - Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết ông sẽ cố gắng kết hợp được văn hóa của Việt Nam và phương Tây trong đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam'.
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", Quyên bị bệnh tim, Tú gặp các bạn để góp tiền lo cho bạn vì không muốn những người thân thiết phải chuyển đi nơi khác.
GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.
GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.
