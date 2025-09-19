Mới nhất
'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

Thứ sáu, 16:21 19/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", Quyên bị bệnh tim, Tú gặp các bạn để góp tiền lo cho bạn vì không muốn những người thân thiết phải chuyển đi nơi khác.

Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", sau lần Quyên bị ngất xỉu do nhìn thấy Đức bị đánh rơi xuống ao, cô bé được chẩn đoán lại về tình trạng sức khỏe. Bác sĩ đã khuyên gia đình đưa Quyên đi bệnh viện ở tuyến trên vì trái tim của Quyên đang gặp nguy hiểm hơn.

Sau khi trở về nhà, bố mẹ Quyên đã nhận được lời khuyên từ bác sĩ. Theo đó, Quyên cần tiến hành phẫu thuật tim sớm vì nếu không, cô bé có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bố Quyên nói rằng nhiều khi nhìn con gái, ông cảm thấy đau lòng vô cùng, ông lo lắng con gái có thể không sống nổi qua năm nay.

Tuy nhiên, mẹ Quyên có vẻ chưa muốn tiến hành phẫu thuật cho con gái. Bà muốn đưa con đi khám ở nhiều nơi khác nữa để có thêm lời khuyên. Mẹ Quyên cũng sợ sức khỏe của Quyên sẽ không chịu nổi một cuộc phẫu thuật kéo dài. Toàn bộ cuộc nói chuyện của bố mẹ, Quyên đã nghe thấy hết.

'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm mọi cách để lo cho Quyên vượt qua bệnh tim - Ảnh 1.

Bố và mẹ của Quyên trăn trở về chuyện con gái phẫu thuật. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Tú đã nhóm họp riêng đám bạn của mình tại "Đại bản doanh" để bàn bạc kế hoạch quyên góp giúp đỡ gia đình Quyên. Một ca mổ tim sẽ tốn rất nhiều tiền và gia đình Quyên đang định bán nhà để lo chi phí cho cô bé. Rốt cuộc, Tú không muốn nhà Quyên và Đức chuyển đi nơi khác sau khi bán nhà. 

Cách em 1 milimet - Tập 6: Trái tim Quyên có thể ngừng đập bất cứ lúc nào- Ảnh 3.

Tú họp với các bạn để quyên góp ủng hộ Quyên. Ảnh VTV

Tập 6 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 19/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Nam diễn viên gây tranh cãi trong "Có anh, nơi ấy bình yên" từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi

GĐXH - Vĩnh Xương tiếp tục khẳng định vị thế "ông trùm phản diện" khi xuất hiện trong bộ phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đang phát sóng trên VTV1.

GĐXH - Vĩnh Xương tiếp tục khẳng định vị thế “ông trùm phản diện" khi xuất hiện trong bộ phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đang phát sóng trên VTV1.

"Có anh, nơi ấy bình yên" mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm "nhạy cảm"

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.

T.Hằng (th)
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.

'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.

Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ

Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.

Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, RHYDER, Vinh Khuất sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9.

Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’

Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết ông sẽ cố gắng kết hợp được văn hóa của Việt Nam và phương Tây trong đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam’.

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Xem - nghe - đọc
Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Xem - nghe - đọc
Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Xem - nghe - đọc
'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc

