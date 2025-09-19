'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", sau lần Quyên bị ngất xỉu do nhìn thấy Đức bị đánh rơi xuống ao, cô bé được chẩn đoán lại về tình trạng sức khỏe. Bác sĩ đã khuyên gia đình đưa Quyên đi bệnh viện ở tuyến trên vì trái tim của Quyên đang gặp nguy hiểm hơn.

Sau khi trở về nhà, bố mẹ Quyên đã nhận được lời khuyên từ bác sĩ. Theo đó, Quyên cần tiến hành phẫu thuật tim sớm vì nếu không, cô bé có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bố Quyên nói rằng nhiều khi nhìn con gái, ông cảm thấy đau lòng vô cùng, ông lo lắng con gái có thể không sống nổi qua năm nay.

Tuy nhiên, mẹ Quyên có vẻ chưa muốn tiến hành phẫu thuật cho con gái. Bà muốn đưa con đi khám ở nhiều nơi khác nữa để có thêm lời khuyên. Mẹ Quyên cũng sợ sức khỏe của Quyên sẽ không chịu nổi một cuộc phẫu thuật kéo dài. Toàn bộ cuộc nói chuyện của bố mẹ, Quyên đã nghe thấy hết.

Bố và mẹ của Quyên trăn trở về chuyện con gái phẫu thuật. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Tú đã nhóm họp riêng đám bạn của mình tại "Đại bản doanh" để bàn bạc kế hoạch quyên góp giúp đỡ gia đình Quyên. Một ca mổ tim sẽ tốn rất nhiều tiền và gia đình Quyên đang định bán nhà để lo chi phí cho cô bé. Rốt cuộc, Tú không muốn nhà Quyên và Đức chuyển đi nơi khác sau khi bán nhà.

Tú họp với các bạn để quyên góp ủng hộ Quyên. Ảnh VTV

Tập 6 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 19/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.