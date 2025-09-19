Khởi tố vụ án vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vu khống, xảy ra ngày 12//9/2025 trên địa bàn TP Hà Nội để điều tra và xử lý theo pháp luật.

Cụ thể, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn tố giác về việc: Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (Miss Universe Vietnam năm 2023) tố giác bà L. (SN 1996) có hành vi đăng tải, lan truyền các nội dung không đúng sự thật về bà Hoa lên mạng xã hội Facebook, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hoa.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Theo Bộ luật Hình sự 2015, vu khống là hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cho biết đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ cho cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, Miss Universe Vietnam năm 2023 đề nghị các trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Tiktok, Youtube tháo gỡ các bài viết, hình ảnh, video đã đăng tải liên quan đến vụ việc vu khống.