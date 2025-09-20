Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Đây là sự kiện âm nhạc lớn, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của con người, văn hóa và đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chương trình âm nhạc này là sự tiếp nối thành công hai chương trình trước đó "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" và "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" do VTV tổ chức, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ và đầy cảm xúc.

Theo Ban tổ chức, sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ tiếp nối hành trình lan tỏa năng lượng tích cực và những giá trị văn hóa, tinh thần mà chuỗi concert của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã và đang xây dựng. Vẫn được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam nhưng sân khấu của "V Fest - Vietnam Today" được thiết kế hoàn toàn mới, với những công nghệ độc đáo, hiện đại, để chào đón 20.000 khán giả.

Tổng đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu cho biết, sân khấu V Fest lần này khác với sân khấu hai đại nhạc hội trước đó. Ekip sắp xếp bố cục màn hình LED khổng lồ để tạo nên những hình ảnh đặc biệt dành cho khán giả. Đồng thời, ekip đưa vào những hiệu ứng sân khấu hiện đại nhất, mãn nhãn.

V Fest có sự tham gia của các nghệ sĩ, nhóm nhạc: Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Vũ., Phương Ly, Hương Tràm, Bùi Công Nam, RHYDER, Vinh Khuất, Han Sara và Nhóm MAYDAYs. Ảnh VTV

Ban tổ chức "V Fest - Vietnam Today" đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu. Mới nhất là sự góp mặt của Hương Tràm, Vũ và Maydays, chương trình hứa hẹn mang đến một đêm nhạc đa sắc màu và bùng nổ. Bên cạnh đó là sự góp mặt của những tên tuổi được yêu mến trong làng nhạc Việt như: Bùi Công Nam, Han Sara, Vinh Khuất, Phan Mạnh Quỳnh, Phương Ly và Vũ Cát Tường. Đây đều là những nghệ sĩ có phong cách âm nhạc đa dạng và cá tính.

Đặc biệt là sự tham gia của Noo Phước Thịnh và Rhyder. Cả hai nam ca sĩ đều có màn trình diễn bùng nổ và thành công tại "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" vào ngày 9/8. Vì thế, sự trở lại sân khấu đại nhạc hội của VTV lần này càng khiến fan háo hức chờ đợi.

Song song với việc dựng sân khấu, trước ngày sự kiện chính thức diễn ra, các nghệ sĩ cũng đang tập luyện miệt mài cho phần trình diễn của mình. Từng ca khúc, từng động tác biểu diễn đều được rà soát kỹ lưỡng để phù hợp với quy mô của đại nhạc hội.

Ca sĩ Rhyder tập luyện để chuẩn bị cho đêm diễn. Ảnh VTV

Cụ thể, trưa 19/9, Rhyder có mặt theo lịch rehearsal để chuẩn bị cho set diễn thật "cháy" của mình vào đêm 20/9. Mặc thời tiết Hà Nội nắng gắt, nam ca sĩ vẫn say sưa tập luyện cùng các vũ công và ekip chương trình.

Trở về Việt Nam tham gia "V Fest - Vietnam Today", nhạc sĩ - ca sĩ Vinh Khuất tiết lộ sẽ mang đến phần trình diễn đặc biệt với ca khúc mới về niềm tự hào dân tộc. "Để hòa mình vào không khí tự hào chung, tôi đã sáng tác ca khúc mới về Việt Nam" - nam nghệ sĩ bật mí.

