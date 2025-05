Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ hành trình vượt qua nghịch cảnh để đăng quang hoa hậu đến khi bị bắt

Tối 19/5, Cổng thông tin Bộ Công an thông tin: Quá trình điều tra mở rộng, căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ Luật hình sự. Ảnh: Bộ Công an