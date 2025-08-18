Làn da khỏe đẹp ở tuổi U40 của Hoa hậu Mai Phương Thúy
GĐXH - Ở tuổi U40 Hoa hậu Mai Phương Thúy có làn da căng tràn sức sống và khỏe mạnh. Bí quyết nào để cô có được làn da như vậy?
Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng như thế nào?Giải trí - 22 phút trước
GĐXH - Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ có một loạt chuỗi hoạt động văn hoá, giải trí nhằm hưởng ứng Lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với quy mô tổ chức hoành tráng.
Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng tráchXem - nghe - đọc - 39 phút trước
GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân lúc Đăng say xỉn không biết gì, nữ thư ký tranh thủ thể hiện tình cảm với anh.
'Dâu hào môn' Hương Liên diện váy cưới gây chú ýGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sau khi khoe ảnh đăng ký kết hôn, hình ảnh "dâu hào môn" Hương Liên diện váy cưới lộng lẫy khiến fan trầm trồ.
Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giáGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.
Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháyXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ sĩ nhập vai tình huống giải cứu tàu du lịch trên sông với hơn 200 người đang mắc kẹt vì hỏa hoạn.
Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loạiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 3 Vietnam's Next Top Model, thí sinh Phạm An đã bất ngờ bị loại khi không thành công với thử thách catwalk.
Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc giaXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hoà Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".
Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh và Shark Bình mới hơn 1 tuổi nhưng bố mẹ đã cho học hỏi nhiều thứ. Thậm chí mới đây, nữ chính phim "Gió ngang khoảng trời xanh" còn quyết định cho con "thăm trường" sớm.
Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giaoCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Ca sĩ Trang Pháp chính thức giới thiệu MV "Mãi là người Việt Nam", ca khúc do chính cô sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cô hé lộ nền tảng gia đình là cảm hứng lớn khi có ông, bố mẹ làm lĩnh vực ngoại giao và ngôn ngữ.
'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ýXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.
Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵThế giới showbiz
GĐXH - Thông tin đạo diễn Phước Sang nhập viện cấp cứu ngày 15/8 vì đột quỵ tái phát khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng.