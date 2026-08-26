Việt Nam chiến thắng, Tùng Dương xúc động hát trong trận Chung kết

Tùng Dương nhận nhiệm vụ đặc biệt trước chung kết Việt Nam - Thái Lan GĐXH - Tùng Dương sẽ là nghệ sĩ duy nhất có màn trình diễn kéo dài 10 phút trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, diễn ra tối 26/8 tới tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tùng Dương cho biết, anh vẫn còn nguyên cảm xúc sau khi bước xuống sân khấu. Việc được hát trong không khí của trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, trước đông đảo khán giả và người hâm mộ bóng đá, là một khoảnh khắc đặc biệt đối với nam ca sĩ.

Nam ca sĩ chia sẻ, khoảnh khắc được bước ra sân khấu cùng Công Vinh và chiếc cúp ASEAN khiến anh thực sự xúc động. Theo Tùng Dương, Công Vinh là một biểu tượng của bóng đá Việt Nam, trong khi chiếc cúp tượng trưng cho khát vọng chiến thắng, niềm tự hào và những cảm xúc mà bóng đá mang lại cho hàng triệu người hâm mộ.

Tùng Dương xúc động khi đứng hát bên cạnh chiếc cúp danh giá.

Tùng Dương cho rằng, nếu như một ca sĩ thường truyền tải cảm xúc thông qua âm nhạc thì trong lần này, khi đứng bên một người từng mang về những khoảnh khắc lịch sử cho bóng đá Việt Nam giữa bầu không khí của trận chung kết, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng rất đặc biệt.

Nam ca sĩ nhận định, đó là khoảnh khắc âm nhạc và bóng đá gặp nhau, cùng lan tỏa tinh thần Việt Nam và tình yêu dành cho bóng đá khu vực. Với anh, đây là một hình ảnh đẹp và chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm khó quên.

Được biết, ngày 24/8, Tùng Dương tiết lộ với báo chí, anh sẽ thể hiện hai ca khúc, trong đó có "Khát vọng vinh quang"- sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cho thể thao nước nhà và ca khúc "Đường đến ngày vinh quang" của cố nhạc sĩ Trần Lập.

Sự xuất hiện của Tùng Dương tại trận đấu quan trọng này được kỳ vọng tạo nên phần mở màn giàu năng lượng trước khi hai đội bước vào cuộc đối đầu quyết định. Âm nhạc và bóng đá, hai lĩnh vực có khả năng tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ và kết nối đông đảo khán giả, sẽ cùng hiện diện trên sân Mỹ Đình trong cùng một đêm, khi sự chú ý dành cho đội tuyển Việt Nam được đẩy lên cao.

Với Tùng Dương, được đứng trên sân khấu của một sự kiện thể thao lớn của khu vực, cất tiếng hát giữa bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả tại Mỹ Đình là một trải nghiệm đặc biệt. Nam ca sĩ cho biết anh muốn dành trọn năng lượng, nhiệt huyết và tình yêu âm nhạc cho đêm chung kết, qua đó góp thêm một nguồn cảm xúc trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.

Tùng Dương tự hào hát trước 40.000 khán giả trong trận chung kết Việt Nam - Thái Lan.

Tùng Dương chia sẻ, việc biểu diễn tại không gian sân vận động đòi hỏi cách xử lý khác so với sân khấu ca nhạc thông thường, từ kỹ thuật trình diễn đến việc kiểm soát âm thanh. Vì vậy, anh và ê-kíp đã tính toán kỹ phần phối khí, từ đoạn mở đầu đến những điểm cao trào và cả phương án bè để tiết mục có thể tạo được hiệu ứng tốt, đủ sức kết nối với khán giả trên các khán đài, đồng thời tạo điều kiện để người xem có thể cùng hòa giọng.

"Hai tiết mục lần này sẽ là tất cả năng lượng, nhiệt huyết và tình yêu mà Tùng Dương muốn gửi tới một đêm chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam với khát vọng, bản lĩnh và tinh thần chiến thắng!'', nam ca sĩ hào hứng bộc bạch.

Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hạnh phúc khi Việt Nam giành cúp vô địch giải ASEAN Hyundai Cup 2026. Clip: NVCC