Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Nhà bạn có âm khí, đừng lo, hãy trồng ngay loại cây này để trừ tà, tránh xui xẻo

Thứ ba, 11:59 14/04/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong cuộc sống, việc sử dụng cây phong thủy là cây để xua đuổi tà ma không chỉ làm trang trí, mà còn mang lại những lợi ích lớn về mặt tinh thần và năng lượng cho không gian sống.

Cây bồ đề

Cây bồ đề mang ý nghĩa bình an, tâm linh và thịnh vượng. Trong phong thủy, cây bồ đề là cây phù trợ cho sự nghiệp và công danh, mang lại sự bình yên cho gia chủ.

Cây này được tâm niệm là cây xua đuổi tà ma, giúp tạo ra không gian sống thanh tịnh, hòa hợp và đầy năng lượng tích cực. Thích hợp trồng ở khu vực sân vườn, cổng nhà hoặc gần khu vực thờ cúng.

Cây này cũng có thể trồng trong chậu và đặt trong phòng khách hoặc văn phòng để tạo không gian thanh tịnh và bình an.

Cây xương rồng

Mặc dù cây xương rồng có gai nhọn, nhưng trong phong thủy, nó lại được xem là một biểu tượng của sức mạnh, kiên cường và bảo vệ.

Cây xua đuổi tà ma, bảo vệ không gian sống khỏi những năng lượng xấu. Tuy nhiên, cây cũng không nên đặt quá nhiều trong nhà vì quá nhiều xương rồng có thể tạo cảm giác u ám.

Cây đại lộc

Cây đại lộc mang lại may mắn, thịnh vượng và tài lộc cho gia chủ. Vì vậy cây này đặc biệt thích hợp cho những người muốn phát triển sự nghiệp hoặc kinh doanh.

Cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì được coi là một trong những cây xua đuổi tà ma, trừ âm khí và mang lại sự thịnh vượng, bình an cho gia chủ.

Ngoài ra, cây còn giúp thu hút tài lộc, mang lại không gian sống trong lành và tích cực. Cây thích hợp để ở phòng khách, văn phòng làm việc, hay gần cửa ra vào để bảo vệ không gian sống khỏi các năng lượng xấu.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ được xem là biểu tượng của sự bảo vệ, may mắn và tài lộc. Cây có tác dụng xua đuổi tà ma, mang lại sự bảo vệ cho gia chủ, giúp gia đình bình an và thịnh vượng. Đây là một cây rất phù hợp với các không gian cần sự bảo vệ và may mắn.

Vị trí đặt cây hợp với phong thủy trong nhà?

Phòng khách: Cây nên được đặt ở các vị trí cạnh cửa sổ hoặc góc phòng khách để mang lại tài lộc, hưng thịnh và thúc đẩy năng lượng tích cực. Tuy nhiên, tránh đặt cây ở góc đối diện cửa chính.

Phòng làm việc: Đặt cây trong phòng làm việc giúp gia chủ có được tinh thần minh mẫn, tập trung, và thúc đẩy sự nghiệp.

Cây như cây kim ngân, cây phát tài hoặc cây bạch mã hoàng tử là những lựa chọn tốt cho không gian làm việc.

Phòng ngủ: Tránh đặt cây trong phòng ngủ quá nhiều, vì cây có thể tạo ẩm và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể để một vài cây nhỏ như cây lưỡi hổ, cây phong lan hoặc cây ngọc bích để giúp không khí trong lành và dễ chịu hơn.

Một số lưu ý khi trồng loại cây này trong nhà

Tránh cây có mùi quá mạnh trong nhà

Một số cây như hương thảo, trúc có mùi hương rất đặc trưng, có thể gây khó chịu nếu đặt trong không gian nhỏ hoặc nơi ngủ.

Nhà bạn có âm khí, đừng lo, hãy đặt ngay loại cây này để trừ tà, tránh xui xẻo - Ảnh 4.

Mùi quá mạnh có thể gây mất ngủ, căng thẳng và không tốt cho sức khỏe. Nên lựa chọn cây có mùi dễ chịu hoặc không có mùi để đảm bảo môi trường sống thoải mái và lành mạnh.

Tránh đặt cây ở những vị trí kém sáng

Cây cần được đặt ở những nơi có ánh sáng đầy đủ để phát triển tốt. Nếu cây không có đủ ánh sáng, chúng sẽ yếu ớt, không tươi tốt và có thể gây tích tụ năng lượng xấu. 

Tránh để cây ở các vị trí tối tăm hoặc khu vực không có ánh sáng tự nhiên, vì nó sẽ khiến cây không thể phát triển và giảm khả năng thu hút tài lộc.

Tránh cây đã chết hoặc héo úa

Cây đã chết hoặc héo úa không chỉ mang lại năng lượng tiêu cực mà còn làm giảm sinh khí cho không gian sống của bạn.

Khi cây bị héo, lá rụng hoặc thối rữa, bạn nên thay thế cây mới hoặc loại bỏ chúng ngay lập tức. Cây khỏe mạnh và xanh tươi sẽ giúp duy trì năng lượng tích cực trong nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộcVị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc

GĐXH - Xông trầm hương không chỉ mang đến không gian sống dễ chịu, mà còn là một phương pháp phong thủy tuyệt vời để trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Việc xông trầm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, chiêu tài dẫn lộc và mang lại may mắn.

Tác hại của việc trồng quá nhiều cây phong thủy trong nhàTác hại của việc trồng quá nhiều cây phong thủy trong nhà

GĐXH - Việc trồng cây phong thủy trong nhà cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Nếu không biết cách bố trí và kiểm soát số lượng cây, chúng có thể gây ra những tác động ngược lại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhàCách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

GĐXH - Theo phong thủy, không gian trước nhà là một vị trí rất quan trọng, bởi đây là nơi mang tài lộc cho gia chủ. Do đó, người ta thường rất chú trọng đến việc thiết kế, một trong những cách phổ biến hiện nay là trồng cây phong thủy.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?

Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?

Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc

Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc

Áp dụng ngay mẹo phong thủy cửa chính này để thu hút tiền tài vào nhà ngay lập tức

Áp dụng ngay mẹo phong thủy cửa chính này để thu hút tiền tài vào nhà ngay lập tức

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Cùng chuyên mục

Nhà có bàn thờ Phật bạn nên biết điều này để tài lộc dồi dào, gia đạo bình an

Nhà có bàn thờ Phật bạn nên biết điều này để tài lộc dồi dào, gia đạo bình an

- 5 giờ trước

GĐXH - Để bài trí bàn thờ Phật chuẩn phong thủy, gia chủ cần chú ý đến nhiều yếu tố để tạo không gian thờ cúng trang nghiêm, thanh tịnh và thu hút năng lượng tích cực.

Vị trí bày tượng Phật trong nhà đúng cách đón phước lành, vận may và bình an cho gia đình bạn

Vị trí bày tượng Phật trong nhà đúng cách đón phước lành, vận may và bình an cho gia đình bạn

- 18 giờ trước

GĐXH - Thờ tượng Phật được biết đến là một trong những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Việc thờ cúng này là tùy tâm, xuất phát từ lòng thành. Tuy nhiên không vì thế mà bạn có thể thực hiện một cách cẩu thả.

Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?

Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy nhà ở và không gian làm việc, góc chiêu tài được xem là khu vực mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tích lũy tài lộc, may mắn và nguồn năng lượng thịnh vượng.

Tại sao cô dâu phải đội nón? Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồng

Tại sao cô dâu phải đội nón? Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồng

- 1 ngày trước

GĐXH - Từ bao đời, chiếc nón lá gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, mộc mạc, duyên dáng. Không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, chiếc nón còn ẩn chứa những giá trị tinh thần sâu sắc, đặc biệt trong nghi lễ cưới hỏi truyền thống.

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi tuổi làm nhà rơi vào cung xấu, đặc biệt là Ngũ Thọ Tử, nhiều người thường lo ngại vì cho rằng có thể tác động tiêu cực đến gia đạo và vận khí tổng thể.

Bí quyết phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp tài lộc không thất thoát, bổ sung tài khí

Bí quyết phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp tài lộc không thất thoát, bổ sung tài khí

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp trấn giữ tài lộc cho gia chủ, làm nguồn tiền bạc của gia đình ngày càng tăng cao. Tránh được sự thất thoát hoặc các rủi ro mất trộm.

Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng

Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - MC Thanh Mai, diễn viên Lý Hương và á hậu Băng Châu gặp mặt, ca hát tại biệt thự 600m2 của hoa khôi thể thao Thu Hương tại Phú Mỹ Hưng.

Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026 để gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026 để gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026, chuyên gia phong thủy khuyên mọi người thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành nên tham khảo những thông tin dưới đây.

Mẹo phong thủy nhà ở: Tiền vào như nước, phú quý dài lâu

Mẹo phong thủy nhà ở: Tiền vào như nước, phú quý dài lâu

Phong thủy - 2 ngày trước

GĐXH - Những mẹo nhỏ đơn giản dưới đây về phong thủy nhà ở giúp gia chủ có thể "tiền vào như nước, phú quý dài lâu".

Phong thủy phòng khách và những điều nên tránh điềm rủi, tăng vận may năm 2026

Phong thủy phòng khách và những điều nên tránh điềm rủi, tăng vận may năm 2026

Phong thủy - 2 ngày trước

GĐXH - Phong thủy phòng khách có vai trò quan trọng trong việc lưu giữ tài vận, vì vậy gia chủ nên chú ý kiêng kỵ một số điều sau để tránh "điềm rủi", tăng may mắn, tài lộc dồi dào và khỏe mạnh.

Xem nhiều

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.

Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủ

Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủ

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng

Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng

Không gian sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top