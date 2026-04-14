Nhà bạn có âm khí, đừng lo, hãy trồng ngay loại cây này để trừ tà, tránh xui xẻo
GĐXH - Trong cuộc sống, việc sử dụng cây phong thủy là cây để xua đuổi tà ma không chỉ làm trang trí, mà còn mang lại những lợi ích lớn về mặt tinh thần và năng lượng cho không gian sống.
Cây bồ đề
Cây bồ đề mang ý nghĩa bình an, tâm linh và thịnh vượng. Trong phong thủy, cây bồ đề là cây phù trợ cho sự nghiệp và công danh, mang lại sự bình yên cho gia chủ.
Cây này được tâm niệm là cây xua đuổi tà ma, giúp tạo ra không gian sống thanh tịnh, hòa hợp và đầy năng lượng tích cực. Thích hợp trồng ở khu vực sân vườn, cổng nhà hoặc gần khu vực thờ cúng.
Cây này cũng có thể trồng trong chậu và đặt trong phòng khách hoặc văn phòng để tạo không gian thanh tịnh và bình an.
Cây xương rồng
Mặc dù cây xương rồng có gai nhọn, nhưng trong phong thủy, nó lại được xem là một biểu tượng của sức mạnh, kiên cường và bảo vệ.
Cây xua đuổi tà ma, bảo vệ không gian sống khỏi những năng lượng xấu. Tuy nhiên, cây cũng không nên đặt quá nhiều trong nhà vì quá nhiều xương rồng có thể tạo cảm giác u ám.
Cây đại lộc
Cây đại lộc mang lại may mắn, thịnh vượng và tài lộc cho gia chủ. Vì vậy cây này đặc biệt thích hợp cho những người muốn phát triển sự nghiệp hoặc kinh doanh.
Cây ngũ gia bì
Cây ngũ gia bì được coi là một trong những cây xua đuổi tà ma, trừ âm khí và mang lại sự thịnh vượng, bình an cho gia chủ.
Ngoài ra, cây còn giúp thu hút tài lộc, mang lại không gian sống trong lành và tích cực. Cây thích hợp để ở phòng khách, văn phòng làm việc, hay gần cửa ra vào để bảo vệ không gian sống khỏi các năng lượng xấu.
Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ được xem là biểu tượng của sự bảo vệ, may mắn và tài lộc. Cây có tác dụng xua đuổi tà ma, mang lại sự bảo vệ cho gia chủ, giúp gia đình bình an và thịnh vượng. Đây là một cây rất phù hợp với các không gian cần sự bảo vệ và may mắn.
Vị trí đặt cây hợp với phong thủy trong nhà?
Phòng khách: Cây nên được đặt ở các vị trí cạnh cửa sổ hoặc góc phòng khách để mang lại tài lộc, hưng thịnh và thúc đẩy năng lượng tích cực. Tuy nhiên, tránh đặt cây ở góc đối diện cửa chính.
Phòng làm việc: Đặt cây trong phòng làm việc giúp gia chủ có được tinh thần minh mẫn, tập trung, và thúc đẩy sự nghiệp.
Cây như cây kim ngân, cây phát tài hoặc cây bạch mã hoàng tử là những lựa chọn tốt cho không gian làm việc.
Phòng ngủ: Tránh đặt cây trong phòng ngủ quá nhiều, vì cây có thể tạo ẩm và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.
Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể để một vài cây nhỏ như cây lưỡi hổ, cây phong lan hoặc cây ngọc bích để giúp không khí trong lành và dễ chịu hơn.
Một số lưu ý khi trồng loại cây này trong nhà
Tránh cây có mùi quá mạnh trong nhà
Một số cây như hương thảo, trúc có mùi hương rất đặc trưng, có thể gây khó chịu nếu đặt trong không gian nhỏ hoặc nơi ngủ.
Mùi quá mạnh có thể gây mất ngủ, căng thẳng và không tốt cho sức khỏe. Nên lựa chọn cây có mùi dễ chịu hoặc không có mùi để đảm bảo môi trường sống thoải mái và lành mạnh.
Tránh đặt cây ở những vị trí kém sáng
Cây cần được đặt ở những nơi có ánh sáng đầy đủ để phát triển tốt. Nếu cây không có đủ ánh sáng, chúng sẽ yếu ớt, không tươi tốt và có thể gây tích tụ năng lượng xấu.
Tránh để cây ở các vị trí tối tăm hoặc khu vực không có ánh sáng tự nhiên, vì nó sẽ khiến cây không thể phát triển và giảm khả năng thu hút tài lộc.
Tránh cây đã chết hoặc héo úa
Cây đã chết hoặc héo úa không chỉ mang lại năng lượng tiêu cực mà còn làm giảm sinh khí cho không gian sống của bạn.
Khi cây bị héo, lá rụng hoặc thối rữa, bạn nên thay thế cây mới hoặc loại bỏ chúng ngay lập tức. Cây khỏe mạnh và xanh tươi sẽ giúp duy trì năng lượng tích cực trong nhà.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
