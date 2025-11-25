Nhà hàng Nhật kín chỗ nhờ món thịt gấu

Mẹ 8X biến 60 m2 sân thượng thành vườn rau ăn quanh năm

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự vừa bị bắt là ai?

Nguyên nhân gia đình gốc Việt tử vong ở Mỹ

Đèo Prenn ở Đà Lạt bị sạt lở

Hôm 17/11, chương trình Chào buổi sáng của đài truyền hình Asahi giới thiệu một nhà hàng thịt gấu ở vùng núi Okuchichibu, tỉnh Saitama, do các thợ săn vận hành, thu hút đông khách tìm đến thưởng thức.

Thịt gấu ở nhà hàng Vườn nấm Suzuka. Ảnh: .

Nhiều thực khách từng đến nhà hàng Vườn nấm Suzuka mô tả với tờ Straitstimes rằng thịt gấu "đậm, ngon và không hôi". Một thực khách ngoài 20 tuổi từ Kanagawa cho biết: "Ở chỗ tôi, thịt gấu rất khó kiếm nên tôi muốn đến đây để thử. Sau loạt tin tức về gấu gần đây, tôi mới biết về nhà hàng này".

Một người đàn ông lái xe ba giờ từ Tokyo khẳng định: "Đây là một trong những loại thịt ngon nhất tôi từng ăn". Một cụ bà 90 tuổi đã quay lại ba lần và tuyên bố rằng bà là người hâm mộ trung thành của món này.

Hôm 14/11, cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng thưởng thức món thịt gấu xá xíu tại một sự kiện công cộng. Ông còn kêu gọi người dân ăn nhiều hơn như một cách thiết thực để kiểm soát số lượng gấu, theo Sinchew.

Ông Suzuki Koji, giám đốc điều hành Suzukuen, đơn vị vận hành nhà hàng, cho biết họ tận dụng gần như toàn bộ con gấu: xương nấu súp, răng và móng vuốt làm đồ trang sức. "Chỉ cần xử lý máu đúng cách, thịt gấu sẽ không tanh và rất ngon. Tôi mong nhiều người thử để hiểu đúng về nó", ông nói.

Ông cho biết thêm, việc tiêu thụ bền vững thịt gấu, lợn rừng là cần thiết khi các cộng đồng nông thôn già hóa, số lượng thợ săn ngày càng giảm, khiến quần thể động vật hoang dã bùng nổ và đẩy gấu vào khu định cư của con người.

Dù vậy, việc đưa thịt gấu vào chuỗi cung ứng thương mại vẫn xa vời: phần lớn gấu bị săn bắt hiện nay không thể đưa vào chế biến do quy trình an toàn thực phẩm quá phức tạp, đắt đỏ. Các chuyên gia cho biết muốn xây dựng hệ thống chế biến và phân phối ổn định sẽ cần nhiều năm đầu tư.

Vườn nấm Suzuka là một trong số ít nhà hàng chuyên phục vụ món gấu luôn trong tình trạng kín chỗ, vừa cho thực khách thưởng thức món ăn đặc biệt, vừa góp phần đối phó sự bùng phát số lượng của loài vật này.

Món thịt gấu nướng được phục vụ kèm rau củ. Ảnh: .

Trước đó, năm 2023, nhà hàng Amakara Kumakara ở Tokyo từng bán món lẩu làm từ thịt con gấu khét tiếng Oso18, từng giết hơn 30 con bò ở Hokkaido trước khi bị bắn hạ. Khi xác nhận đúng thịt Oso18, nhà hàng lập tức kín chỗ, món lẩu thịt gấu giá 7.800 yen (khoảng 1,8 triệu đồng) nhanh chóng cháy vé. Thực khách nhận xét thịt mềm, ngon, không có mùi hôi đặc trưng.

Theo Japan Times, từ năm 2025, Nhật Bản đã sửa luật để cho phép bắn gấu khẩn cấp nếu gấu xâm nhập vào khu vực dân cư và nguy cơ cao. Tuy nhiên, việc bắn gấu nằm dưới quyền quyết định của chính quyền thành phố/huyện (thủ trưởng địa phương). Bộ Môi trường Nhật cũng ban hành hướng dẫn chi tiết cách bắn: khi nào được bắn, ai cho phép, biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, năm 2025 ghi nhận số người chết vì gấu cao nhất từ trước tới nay. Từ tháng 4 đến tháng 10, Nhật Bản ghi nhận 196 người bị gấu tấn công, trong đó 12 người tử vong. Riêng tháng 10 có 88 ca, gồm 7 ca tử vong - mức cao nhất trong một tháng. Số vụ đang tiến gần kỷ lục 219 ca của năm tài chính 2023. Các chuyên gia cho biết thời tiết ấm hơn do biến đổi khí hậu đã gây ra tình trạng thiếu thức ăn và ảnh hưởng đến việc ngủ đông của các loài động vật như gấu nâu , khiến chúng tràn xuống khu dân cư để tìm kiếm thức ăn.