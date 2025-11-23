Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng chứa ít natri và kali, giúp giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm cho người suy thận. Ngoài ra, súp lơ trắng cũng chứa ít protein và nhiều chất xơ, giúp loại bỏ các độc tố, giảm tải gánh nặng cho thận.

Loại rau này cũng chứa vitamin C như một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm trong cơ thể, hỗ trợ thận hoạt động bình thường. Súp lơ còn giúp ngăn ngừa sỏi thận, gút và các bệnh về thận khác.

Bắp cải

Bắp cải chứa nhiều phytochemical - hợp chất hóa học giúp phá vỡ các gốc tự do trước khi chúng gây bệnh.

Bắp cải chứa nhiều vitamin K, C, B6 và axit folic phù hợp với chế độ ăn cho người suy thận.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông là loại thực phẩm có hàm lượng kali, natri và photpho thấp. Loại rau này còn chứa nhiều vitamin C, A, B6, axit folic và chất xơ rất tốt cho người bị suy thận.

Ớt chuông đỏ cũng giàu lycopene - chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây ung thư, bao gồm cả ung thư thận.

Quả bầu

Quả bầu là một trong những loại quả mà người bị suy thận nên ăn. Thực phẩm này chứa khoảng 96% lượng nước giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước ở người bệnh.

Loại quả này cũng có nhiều chất dinh dưỡng như carbohydrate, chất xơ, canxi, magie, đồng, sắt, vitamin B, C... nên rất tốt để bảo vệ cơ thể.

Củ cải

Củ cải là một trong những loại thực phẩm hàng đầu mà người bị suy thận nên ăn. Bởi nó chứa nhiều vitamin, ít kali, photpho. Người bệnh có thể chế biến củ cải thành nhiều món ăn như hầm canh, xào, kho thịt...

Cải xoăn

Cải xoăn là loại rau mà người bị suy thận nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày vì chứa ít kali. Theo nghiên cứu, cải xoăn chứa nhiều vitamin A, C, canxi và các khoáng chất rất quan trọng cho chức năng thận khỏe mạnh.

Đậu bắp

Đậu bắp chứa nhiều vitamin A, C, E, chất xơ, magie, đồng, sắt và canxi tốt cho người bị suy thận. Ngoài ra, đậu bắp cũng chứa hoạt chất euglena giúp cải thiện bệnh tiểu đường - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận.

Đậu bắp cũng rất hiệu quả trong việc giữ trái tim khỏe mạnh. Tác dụng này là do chúng chứa pectin rất hiệu quả trong việc loại bỏ cholesterol xấu khỏi cơ thể.

Rau chân vịt

Rau chân vịt là nguồn cung cấp vitamin A, C, K và folate tuyệt vời. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn rau chân vịt thường xuyên có thể giúp bảo vệ sức khỏe của thận và ngăn ngừa các bệnh về thận.

Dưa leo

Dưa leo có hàm lượng nước cao và rất ít kali, phù hợp cho người bệnh thận mạn, giúp giữ ẩm cơ thể và cung cấp chất xơ.

Rau diếp cá

Đây là loại rau phổ biến trong nhiều bữa ăn, có hàm lượng kali thấp và chứa nhiều vitamin K, hỗ trợ cho sức khỏe xương và hệ tuần hoàn.

Bí ngô

Bí ngô là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào và ít kali, thích hợp để bổ sung vào chế độ ăn của người bệnh thận.