Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm
GĐXH – Bì lợn là nguyên liệu rẻ tiền, làm được nhiều món ăn ngon tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu sơ chế không kỹ, lông và tạp chất còn sót lại có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Dưới đây là hướng dẫn làm sạch bì lợn đúng cách và gợi ý hai món ngon dễ làm tại nhà.
Cách để làm sạch bì lợn an toàn, không còn bị hôi
Bì lợn lâu nay vẫn thường là một bộ phận bị "ghét bỏ" ở con lợn, thậm chí có thời điểm bán không ai mua vì nhiều người cho rằng chúng kém bổ dưỡng, nhiều mỡ. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nếu biết dùng đúng cách, bì lợn lại là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe.
Trong bì lợn có hàm lượng protein cao gấp 2,5 lần thịt nạc, trong khi lượng chất béo lại bằng một nửa. Không chỉ vậy, bì lợn còn chứa lượng collagen tự nhiên rất lớn giúp nuôi dưỡng da, hỗ trợ độ đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa.
Collagen trong bì lợn còn đóng vai trò như "chất bôi trơn" giúp duy trì sự linh hoạt của khớp. Bổ sung đúng cách sẽ giúp hỗ trợ giảm đau nhức khớp, tăng cường độ chắc khỏe của xương.
Theo BS Nguyễn Thùy Linh (Đại học Y Hà Nội), bì lợn chưa được cạo sạch lông hoàn toàn, khi ăn vào ruột những chiếc lông cứng sẽ cắm vào vùng màng nhầy ở dạ dày và ruột non, gây tổn thương màng ruột, dạ dày.
Theo BS Nguyễn Thùy Linh (Đại học Y Hà Nội), bì lợn nếu chưa được cạo sạch lông, khi ăn dễ làm những sợi lông cứng cắm vào lớp màng nhầy của dạ dày và ruột non, gây tổn thương niêm mạc. Ngoài ra, bì lợn bị tẩy trắng bằng hóa chất sẽ có màu trắng tinh bất thường, có thể chứa độc chất aflatoxin. Tích tụ lâu ngày chúng có thể gây ra ngộ độc cấp, tiêu chảy… nguy hại cho sức khỏe.
Để làm sạch bì lợn, mọi người có thể áp dụng mẹo sau: Đun nước sôi trong một nồi và tắt bếp, cho da lợn vào khoảng 15 phút. Sau đó, bạn dùng dao cạo để loại bỏ lông còn sót lại dễ dàng.
Luộc bì lợn với hành khô đập dập để khử mùi hôi vì hành giúp khử mùi hôi cực tốt. Sau đó bạn cho thêm vào vài giọt rượu trắng rồi đổ bỏ nước đi và lấy miếng da lợn ra rửa lại, để ráo nước. Lúc này, bạn có thể sơ chế và làm các món ăn khác nhau theo sở thích. Thay hành khô bằng gừng cũng là cách để khử mùi hôi hiệu quả.
Món ngon ngày lạnh với bì lợn
Bì lợn chiên phồng – món ăn vặt siêu ngon
Nguyên liệu;
+ 1kg bì lợn
+ Gừng, hành tím,
+ Tỏi ớt băm, tương ớt hoặc ớt bột
+ Sốt Thái
+ Nước cốt chanh
+ Gia vị: giấm ăn, dầu ăn, nước mắm
Cách làm:
Bước 1: Bì lợn đem rửa sạch, cắt miếng vừa cho vào chảo với nước, giấm, gừng, hành tím luộc cho chín. Sau đó, bạn vớt ra sửa sạch với nước lạnh. Dùng dao cạo sạch phần da cho sạch lại.
Bước 2: Cắt bì lợn thành từng miếng nhỏ vừa ăn (5cm x 6cm). Trải đều bì lợn đã cắt lên nia đem phơi 1 nắng nếu có thời gian. Còn nếu muốn nhanh hơn, bạn có thể cho vào nồi chiên không dầu để sấy, khoảng 1:30phút với nhiệt độ 80°c. Bì lợn thật khô cứng lại khi chiên sẽ giúp nở phồng được và ngon hơn.
Bước 3: Chiên với dầu ăn thì để dầu sôi già nóng, bạn mới cho bì lợn vào trộn đều lên để da nở phồng to. Khi bì lợn đã khô cứng, cho vào nồi chiên không dầu chiên với nhiệt độ 160°c tầm 10 - 20phút, tùy theo lượng da lợn ít hay nhiều.
Bước 4: Làm nước sốt bằng tỏi ớt băm nhuyễn. Cho chút dầu vào chảo phi thơm vàng tỏi ớt, lần lượt cho các nguyên liệu khác vào trộn đều tan ra và cho bì lợn đã chiên giòn vào trộn đều cho thấm gia vị.
Bì lợn kho tiêu - món ngon ngày lạnh ấm bụng
Nguyên liệu:
+ 500gr bì lợn
+ Hành lá
+ Gia vị: mắm, đường, mì chính, tiêu
Cách làm món ngon ngày lạnh bì lợn kho tiêu:
Bước 1: Cạo sạch lông bì lợn, bỏ phần mỡ thừa ở dưới ra rồi đem luộc sơ. Vớt ra, bạn rửa lại bằng nước sạch, để ráo nước rồi cắt miếng vừa ăn.
Bước 2: Thắng nước màu bằng cách cho vào nồi ít nước lọc, đường vào khuấy đều từ 3 - 5 phút ở lửa to cho đến khi nước sệt lại và chuyển sang màu vàng cánh gián là được.
Bước 3: Cho bì lợn đã sơ chế vào nồi nước màu vừa thắng, nêm thêm 1 muỗng canh nước mắm và đảo đều ở lửa vừa. Đun được một lúc, bạn nêm thêm đường, tiêu, hành lá vào và đun khoảng vài phút nữa là được.
Món bì lợn kho tiêu thành phẩm có màu cánh gián đẹp mắt, hương tiêu cay nồng. Bì lợn giòn béo, đậm đà, rất đưa cơm trong những ngày thời tiết trở lạnh.
