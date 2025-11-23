Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Mộc nhĩ đen - Thực phẩm hỗ trợ bổ máu tự nhiên hiệu quả

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng mộc nhĩ (hay còn gọi là nấm mèo) có vị ngọt, tính bình, đặc biệt có tác dụng "khai thông" và "tẩy rửa". Mộc nhĩ có thể khai thông "khí đục trong dạ dày và ruột", loại bỏ các chất cặn bã nhỏ lắng đọng sâu trong nội tạng hoặc trong máu. Bài thuốc bổ máu nổi tiếng "Tô Tư Ô Đường" có thành phần chính là mộc nhĩ, chứng tỏ mộc nhĩ thực sự có tác dụng bổ máu hiệu quả. Người bị thiếu máu nên thường xuyên ăn.

Một số món ngon chế biến từ mộc nhĩ

Gà xào mộc nhĩ, nấm hương

Luộc sơ lườn gà cho chín rồi xé nhỏ, sau đó đem 2 thìa tiêu trộn cùng gà cho thơm đều. Ngâm mộc nhĩ nấm hương cho nở ra rồi thái nhỏ để ra bát. Xắt nhỏ hành khô. Giữ lại 1/2 chén nhỏ nước dùng gà vừa luộc, thái nhỏ lê tươi rồi cho vào đun cho lê ra nước ngọt. Bắc bếp lên, sau đó cho 10ml dầu oliu phi với hành khô cho thơm, bỏ nấm hương mộc nhĩ vào xào chín. Nước lê sau khi sôi và lê đã chín mềm, ta đổ vào chảo mộc nhĩ nấm hương đảo đều rồi trút gà vào xào nhanh cho khô săn lại. Bắc ra đĩa rồi rắc thêm ít tiêu, mùi ta lên và thưởng thức ngay thôi. Bật mí cho các bà mẹ, đây còn là một món ăn giảm cân cực kì hiệu quả đó!

Canh khổ qua nhồi thịt, nấm mèo

Hành lá xắt nhỏ, hành tím băm nhuyễn, nấm mèo ngâm nở rửa sạch xắt nhỏ, trộn tất cả nguyên liệu trên với tôm và thịt đã xay nhuyễn, thêm 1 muỗng cafe tiêu, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng hạt nêm, đeo bao tay nilong vào nhồi cho đều, ướp trong 15 phút. Khổ qua rửa sạch, xắt khoanh, bỏ ruột, nấu nước sôi cho khổ qua vào nấu sơ vớt ra cho vào nước lạnh để giảm vị đắng. Nhồi thịt vào phần ruột khổ qua. Nấu nước sôi cho từng khoanh khổ qua vào nấu trong 15-20 phút, nêm đường, muối, hạt nêm vừa ăn, cho thêm hành lá rồi tắt bếp.

Tai heo cuộn mộc nhĩ

Tai heo làm sạch, rửa với muối và giấm. Cắt phần lỗ tai, lọc mỏng chỗ mỡ thịt phần chân tai. Mộc nhĩ ngâm nở, cắt bỏ chân. Sả rửa sạch cắt khúc. Hành bóc vỏ. Trải mộc nhĩ vào mặt trong của tai heo. Sau đó cuộn tai heo lại. Dùng dây lạt hoặc chỉ để cố định tai heo lại. Chú ý buộc thật chặt để phần mộc nhĩ sau khi luộc không bị rời ra.Cho tai cuộn mộc nhĩ vào nồi nước cùng 2 thìa giấm và một chút muối. Cho tai heo cuộn vào luộc sơ. Nước sôi thì vớt tai ra rửa sạch với nước. Lấy một nồi nước khác. Cho sả, hành, hạt tiêu, 2 thìa giấm, rồi cho tai heo vào luộc cùng. Nước sôi thì để om 25-30 phút thì tắt bếp. Vớt tai heo cuộn mộc nhĩ ra để nguội. Bọc lại rồi để ngăn mát tủ lạnh 3 giờ đồng hồ là được. Khi ăn, đem tai heo cắt bỏ dây, thái miếng mỏng vừa phải ăn kèm với tương ớt hoặc muối chanh sẽ cực kì thơm ngon.

Trứng chiên đậu phụ nấm mèo

Đập trứng ra bát cho gia vị khuấy đều. Đậu phụ dằm nhuyễn khuấy cùng trứng. Mộc nhĩ ngâm nước nóng cho nở rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh, thái nhỏ trộn cùng trứng và đậu phụ, cho một ít mắm, mì chính vào rồi khuấy đều. Bắc chảo dầu để nóng dầu rồi vặn nhỏ lửa, lấy muôi to múc hỗn hợp trứng đổ vào chảo thành miếng tròn như bánh rán, lật qua lại khi có màu vàng giòn là có thể bắc ra bếp và thưởng thức.

MỜI ĐỌC THÊM:

Từ nay mỗi khi ăn phở, kể cả phụ nữ cũng muốn gọi ăn thêm nhiều hành lá GĐXH - Hành lá - một loại rau gia vị nam giới thích ăn nhưng phụ nữ và trẻ nhỏ thường ngó lơ, không ngờ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là giúp ngừa nguy cơ ung thư.

6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ GĐXH - Trứng gà là một thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ protein, vitamin A, D, B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.

Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã, dễ chế biến, đậu đũa còn được xem là “kho dinh dưỡng tự nhiên” với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.