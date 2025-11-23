Loại rau thả lẩu hải sản khiến bổ dưỡng hơn, thơm ngon khó cưỡng, ngăn ngừa hấp thu chất béo
GĐXH - Lẩu hải sản được nhiều người yêu thích, không chỉ bởi vị ngọt và giá trị dinh dưỡng của hải sản, mà còn bởi sự đa dạng của các nguyên liệu ăn kèm, trong đó có các loại rau.
Rau muống
Rau muống là một trong những lựa chọn phổ biến khi ăn lẩu hải sản vì vị giòn, ngọt tự nhiên, dễ ăn và không làm lấn át hương vị của hải sản. Rau muống cung cấp vitamin A, C và chất xơ, góp phần hỗ trợ duy trì sức khỏe và tiêu hóa khi được rửa sạch và chế biến an toàn.
Khi ăn rau muống kèm với lẩu hải sản, bạn không nên nhúng rau quá lâu trong nước lẩu để tránh làm mất đi độ giòn và khiến mùi rau bị nồng.
Ngoài ra, rau muống trồng ở nguồn nước ô nhiễm có thể chứa ký sinh trùng, do đó nên chọn rau có nguồn gốc rõ ràng và rửa kỹ trước khi chế biến.
Rau cải thảo
Loại rau này giàu vitamin C, K và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần bảo vệ tim mạch.
Đây là loại rau thanh mát, ít calo, phù hợp để ăn kèm món lẩu hải sản vốn giàu đạm, nhiều calo. Khi ăn bạn không nên nhúng cải thảo quá kỹ, sẽ nhũn nát ảnh hưởng hương vị và giá trị dinh dưỡng.
Rau cần nước
Mùa đông se lạnh là thời điểm lý tưởng để thưởng thức món lẩu hải sản và cũng là mùa của rau cần nước hay cần ta. Loại rau này có vị thanh mát, giòn ngọt, dễ ăn lại giàu vitamin A, C, chất xơ, kali, đồng, sắt.
Loại rau này giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu, giúp ổn định huyết áp và tốt cho tim mạch. Nếu được trồng ở vùng nước không đảm bảo, rau cần nước có thể nhiễm ký sinh trùng. Do đó, cần rửa sạch và nấu chín kỹ trước khi ăn.
Bắp cải trắng
Bắp cải trắng có vị ngọt tự nhiên và độ giòn, thích hợp để nhúng lẩu mà không làm lấn át hương vị của hải sản. Bắp cải giàu vitamin C, K và chất xơ, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa.
Tuy nhiên, nên ăn với lượng vừa phải và nên nhúng chín trước khi ăn để tránh đầy hơi. Loại rau này giúp làm dịu vị cay và béo của nước lẩu, đồng thời làm tăng độ thanh mát và hương vị hài hòa cho món ăn.
Rau cải ngọt
Rau cải ngọt là nguồn thực phẩm giàu vitamin A, C, K, canxi và chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Ăn cải ngọt thường xuyên giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện thị lực, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau còn giúp làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ tim mạch.
Rau cải xoong
Rau cải xoong giàu vitamin và khoáng chất, có thể hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, khi ăn bạn không ăn cải xoong sống chưa rửa kỹ vì dễ nhiễm ký sinh trùng.
Theo Đông y, cải xoong được xếp vào nhóm loại rau củ quả có tính hàn nên người có cơ địa lạnh hoặc hay bị đau bụng nên ăn lượng vừa phải.
Rau mồng tơi
Rau mồng tơi giàu vitamin A, C, sắt, canxi và chất nhầy tự nhiên giúp nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa, và thanh nhiệt cơ thể, rất thích hợp để ăn kèm những món nhiều đạm và cay nóng như lẩu hải sản.
Các loại nấm
Nấm chứa nhiều chất xơ, protein thực vật, vitamin nhóm B, D và khoáng chất như kali, sắt, kẽm. Nấm cũng chứa chất chống oxy hóa và beta-glucan giúp tăng cường miễn dịch.
Nấm khi nhúng lẩu có vị ngọt tự nhiên, giúp nước dùng hải sản thêm đậm đà và thanh mát. Kết cấu dai giòn của nấm tạo cảm giác ngon miệng, thích thú khi ăn.
