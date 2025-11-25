Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê GĐXH – Nếu đã ngán món luộc hay rang quen thuộc, bạn có thể thử làm hai món ngon ngày lạnh với thịt ba chỉ bằng cách chế biến dễ làm khi chỉ thêm nguyên liệu này. Món ăn vừa lạ miệng, thơm ngon 'đưa cơm' ngày lạnh.

Chị Thanh Huệ dưới đây đã chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, hướng dẫn cách làm món ngon ngày lạnh – thịt kho Đông Pha vô cùng hấp dẫn. Món thịt kho sau khi hoàn thành nhìn miếng thịt béo trong, đẹp mắt. Da mềm mà thịt không bị nát, thấm vị, cắn vào một miếng là thơm – béo – mặn ngọt hài hoà. Món ăn này ăn cùng cơm trắng, xôi hoặc bún… đều rất ngon, ấm bụng trong ngày lạnh.

Để thay đổi cách chế biến với món thịt kho, bạn có thể tham khảo cách làm món ngon này.

Nguyên liệu làm món thịt kho Đông Pha:

+ 1,2–1,5kg thịt ba rọi (loại ba chỉ ngon, da mỏng)

+ Lá hẹ tươi để buộc

+ 4–5 nhánh hành tím

+ 1 củ gừng đập dập

+ 2 thìa nước tương

+ 1 thìa nước mắm ngon

+ 1 thìa đường nâu hoặc đường phèn

+ 1 thìa rượu nấu ăn (tuỳ chọn)

+ 1/2 thìa tiêu xay

+ 1 thìa dầu ăn

+ 1/2 thìa muối

+ 1 chén nước dừa tươi (có thể thay bằng nước lọc)

Cách làm món thịt kho Đông Pha:

Bước 1 sơ chế thịt: Thịt ba chỉ mua về đem rửa sạch, cắt thành khối vuông to theo kiểu Đông Pha.

Lá hẹ hoặc dùng hành lá nhúng nước sôi cho mềm, buộc thịt theo dạng chữ thập, giúp miếng thịt giữ form đẹp hơn khi kho.

Nước sốt trộn thịt bạn chuẩn bị 2 thìa nước tương, 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, gừng đập dập, hành tím, 1 thìa rượu nấu ăn, 1/2 thìa muối và 1/2 thìa tiêu. Đem trộn đều các nguyên liệu

Cho thịt vào bát, đổ phần sốt đã chuẩn bị vào

Để thịt nghỉ tầm 20–30 phút cho thấm vị trước khi đem kho. Xếp thịt vào nồi, thêm nước dừa tươi, đổ xâm xấp mặt thịt.

Nếu có nồi hầm chậm bạn dùng chọn ở chế độ hầm chậm 3,5 tiếng.

Trong quá trình hầm không cần đảo, không cần canh mà món ăn sau khi hoàn thành vô cùng đẹp mắt và thơm ngon.

Thịt sau khi kho vừa mềm, béo, có màu rất đẹp

Món thịt kho Đông Pha ăn cùng cơm trắng, xôi hoặc bún… đều rất ngon, ấm bụng trong ngày lạnh.

Những món ăn của mẹ đảm Thanh Huệ có thể là nguồn tham khảo cho nhiều người muốn thay đổi khẩu vị cho gia đình. Ảnh TG

Video: Cách làm thịt kho Đông Pha





