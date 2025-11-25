Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng
GĐXH – Thịt kho Đông Pha luôn có một sức hút rất riêng: mềm – béo – thơm – đậm vị, miếng thịt bóng lúng liếng “gọi mời”. Vào những ngày trời lạnh, có nồi thịt kho này đưa cơm thì đúng chuẩn ấm bụng. Nếu là tín đồ của thịt kho, bạn nên thử ngay.
Chị Thanh Huệ dưới đây đã chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, hướng dẫn cách làm món ngon ngày lạnh – thịt kho Đông Pha vô cùng hấp dẫn. Món thịt kho sau khi hoàn thành nhìn miếng thịt béo trong, đẹp mắt. Da mềm mà thịt không bị nát, thấm vị, cắn vào một miếng là thơm – béo – mặn ngọt hài hoà. Món ăn này ăn cùng cơm trắng, xôi hoặc bún… đều rất ngon, ấm bụng trong ngày lạnh.
Để thay đổi cách chế biến với món thịt kho, bạn có thể tham khảo cách làm món ngon này.
Nguyên liệu làm món thịt kho Đông Pha:
+ 1,2–1,5kg thịt ba rọi (loại ba chỉ ngon, da mỏng)
+ Lá hẹ tươi để buộc
+ 4–5 nhánh hành tím
+ 1 củ gừng đập dập
+ 2 thìa nước tương
+ 1 thìa nước mắm ngon
+ 1 thìa đường nâu hoặc đường phèn
+ 1 thìa rượu nấu ăn (tuỳ chọn)
+ 1/2 thìa tiêu xay
+ 1 thìa dầu ăn
+ 1/2 thìa muối
+ 1 chén nước dừa tươi (có thể thay bằng nước lọc)
Cách làm món thịt kho Đông Pha:
Video: Cách làm thịt kho Đông Pha
Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thậnĂn - 1 giờ trước
GĐXH - Tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm sự tích tụ các chất thải trong máu, cải thiện chưc năng thận. Bài viết dưới đây nói về loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận.
Cách làm bánh mì healthy bằng nồi chiên không dầuĂn - 4 giờ trước
Với nguyên liệu cơ bản, không đòi hỏi các dụng cụ chuyên nghiệp, bạn có thể dùng lò chiên không dầu để nướng bánh mì healthy.
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làmĂn - 19 giờ trước
GĐXH – Bì lợn là nguyên liệu rẻ tiền, làm được nhiều món ăn ngon tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu sơ chế không kỹ, lông và tạp chất còn sót lại có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Dưới đây là hướng dẫn làm sạch bì lợn đúng cách và gợi ý hai món ngon dễ làm tại nhà.
Người bị bệnh này khi ăn hạt chia cần lưu ý những điều sauĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hạt chia là nguồn thực phẩm tự nhiên chứa nhiều omega-3, chất xơ, protein, canxi và chất chống oxy hóa. Dưới đây là nhóm người cần lưu ý trước khi dùng hạt chia để sử dụng an toàn và hiệu quả hơn.
Những hình ảnh món ăn đẹp mãn nhãn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm nay thu hút gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức các món ăn đa dạng, đặc trưng của nhiều quốc gia.
Loại rau thả lẩu hải sản khiến bổ dưỡng hơn, thơm ngon khó cưỡng, ngăn ngừa hấp thu chất béoĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Lẩu hải sản được nhiều người yêu thích, không chỉ bởi vị ngọt và giá trị dinh dưỡng của hải sản, mà còn bởi sự đa dạng của các nguyên liệu ăn kèm, trong đó có các loại rau.
Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Rau xanh luôn được coi là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Nhưng đối với bệnh nhân suy thận, việc tiêu thụ rau xanh phải là một lựa chọn an toàn.
Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quảĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Ngoài táo đỏ, ngải cứu, bạn còn có lựa chọn khác nếu muốn bổ máu một cách tự nhiên thông qua ăn uống.
Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vịĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.
Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quânĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Loại rau này đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh.
Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bongMẹo nấu nướng
Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.