Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Thứ bảy, 18:31 22/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh - Ảnh 1.Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

GĐXH – Với giá chỉ 59.000 đồng, thực khách sẽ được thưởng thức hương vị độc đáo và hấp dẫn của món mì ramen đang hot hiện nay. Đặc sản Nhật Bản nóng hổi giữa tiết trời lạnh này có gì đặc biệt mà hút các tín đồ ẩm thực?

Giữ ấm cơ thể, giảm ho từ rau cải cúc

Rau cải cúc là loại rau phổ biến trong những ngày trời trở lạnh. Rau dễ trồng, được bán nhiều ở chợ Việt. Ngoài dùng tươi làm thực phẩm, rau cải cúc còn được dùng làm dược liệu ở dạng phơi khô nhẹ.

Với đặc tính vị đắng nhẹ, mùi hơi hăng hăng, nhiều người có thể không thích. Nhưng loại rau này lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Rau cải cúc có nhiều vitamin, chất xơ, khoáng chất mà ít năng lượng nên được xem là thực phẩm lí tưởng với những ai muốn giữ dáng, giảm cân. Chị em có thể uống một ly nước ép rau cải cúc trước bữa ăn tầm 15 – 20 phút giúp cơ thể no lâu, hỗ trợ giảm cân tốt.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh - Ảnh 2.

Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Ảnh HM

Trong Đông y, rau cải cúc được xem là một vị thuốc. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Đông y Hà Nội), cải cúc có vị ngọt hơi đắng, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đàm, giảm ho, hỗ trợ tiêu hóa…

Vào những ngày lạnh, ăn rau cải cúc giúp cho cơ thể được giữ ấm, tăng sức đề kháng, giảm tình trạng tiểu đêm… Đặc biệt là khi có những hiện tượng như ho dai dẳng, ho có đờm, cảm lạnh vì thay đổi thời tiết, bạn có thể ăn những món ngon ngày lạnh được chế biến từ rau cải cúc sẽ cải thiện rất tốt.

Bài thuốc đơn giản trị ho, giải cảm ngày lạnh với rau cải cúc

Nếu ho dai dẳng, bạn có thể lấy 100 – 150g rau cải cúc cùng phổi lợn đem nấu thành canh. Món ăn này ăn khoảng 3 – 4 hôm, ăn cả cái lẫn nước sẽ cải thiện nhanh chóng.

Hoặc lấy 150g cải cúc tươi đem rửa sạch, cho vào bát to rồi đổ cháo đang sôi lên trên, trộn đều rau lên ăn ngày 2-3 lần. Đây là bài thuốc có tác dụng giảm cảm nhanh từ rau cải cúc trong những ngày lạnh.

Cách ăn để giữ được trọn dưỡng chất từ rau cải cúc nên biết

Rau cải cúc vẫn thường được mọi người dùng để nấu canh, nhúng lẩu. Vì đặc tính có mùi hơi hăng, đắng nhẹ nên khi nấu, nhiều người đun nhừ để bớt đi. Tuy nhiên, để giữ được trọn dưỡng chất từ rau cải cúc khi chế biến, mọi người lưu ý không nấu quá lâu vì rau rất mau chín và dễ bị nhũn, mất hương vị.

Nếu để nguyên cọng rau cải cúc, bạn chỉ cần trụng trong nước sôi 20–30 giây là được. Còn khi cắt khúc, thời gian chín còn nhanh hơn. Lá rau chín tới sẽ mềm, không bị nát, ăn ngọt hơn.

Ngoài ra, khi chế biến rau cải cúc cần lưu ý rửa thật kỹ bằng nước muối để giúp loại bỏ trứng sâu, bụi bẩn vì rau này dễ bị các loại sâu bọ lui tới. Chế biến rau cải cúc cũng nên cho các gia vị có tính cay nóng như tiêu, gừng để giảm bớt tính hàn của rau.

Món ngon ngày lạnh ngon miệng với rau cải cúc

Rau cải cúc đậu phụ

Nguyên liệu: Rau cải cúc, đậu phụ, tóp mỡ, tỏi, trứng gà, thịt mỡ. Gia vị thông thường như tiêu, nước tương, dầu ăn, đường, mì chính.

Cách làm:

Bước 1: Cải cúc mua về nhặt sạch, ngâm với nước muối pha loãng để loại bỏ trứng côn trùng và tạp chất. Vớt rau ra, để ráo nước rồi cắt thành miếng nhỏ. Tỏi bạn đem bóc vỏ, đập dập; thịt mỡ rửa sạch rồi thái hạt lựu.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh - Ảnh 3.

Rau cải cúc đem thái nhỏ

Bước 2: Đậu phụ mua về rửa sạch lại, đem cho vào bát rồi bóp nát, thêm rau cải cúc đã cắt nhỏ vào. Tiếp đó, đập trứng gà vào để tạo độ kết dính mềm mịn cho nguyên liệu, cho ít bột tiêu, đường, nước tương…theo khẩu vị rồi trộn đều các nguyên liệu.

Bước 3: Cho mỡ đã thái vào chảo đảo đều tới khi phần tóp mỡ chuyển màu hơi nâu, cho tỏi vào phi thơm. Tiếp đó, bạn cho rau cải cúc trộn đậu phụ vào xào trên lửa vừa tới khi nước rút khô đi. Khi thấy mùi thơm của món ăn, bạn nêm lại gia vị vừa miệng là đã hoàn thành.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh - Ảnh 4.

Món rau cải cúc đậu phụ làm đơn giản, ăn lạ miệng trong những ngày đông.

Canh cải cúc nấu cá rô đồng

Nguyên liệu:

+ 500g rau cải cúc

+ 300g cá rô đồng

+ Nhánh gừng

+ Gia vị: mì chính, muối, tiêu

Cách làm:

Bước 1: Rau cải cúc đem nhặt, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn; Gừng cạo vỏ, đập dập một nửa, băm nhỏ một nửa; Cá rô đồng làm sạch, đem nướng vàng để thịt săn chắc và thơm hơn.

Bước 2: Đun sôi nước cho gừng đập dập, muối và cá vào nấu chín. Cá chín vớt ra gỡ lấy thịt, rồi đem ướp cùng chút nước mắm, gừng băm, tiêu, mì chính.

Bước 1: Đun lại phần xương cá để lấy nước dùng trong. Nêm gia vị vừa ăn, thả rau cải cúc vào khi nước sôi và chỉ đun đến khi sôi trở lại, cho phần thịt cá vào đun vài phút nữa là được.

Canh cải cúc nấu cá rô đồng là một ngón ngon ngày lạnh bổ dưỡng nên ăn để giúp ấm bụng, giảm ho và hỗ trợ tiêu hóa. Món canh nóng hổi có vị ngọt thanh từ cá rô đồng và rau cải cúc.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh - Ảnh 5.Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

GĐXH – Loại rau được xem là siêu thực phẩm vào mùa đông vì nhiều dưỡng chất, tốt cho xương khớp. Trên thị trường thường có 2 loại lá tròn và lá nhọn, nếu chọn không đúng loại phù hợp với cách chế biến, món ăn rất dễ bị giảm vị ngon.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh - Ảnh 6.Loại rau vào mùa đông càng ngon, giúp ổn định đường huyết, thêm mẹo này khi chế biến ăn là ‘nghiền”

GĐXH – Đậu cô ve tốt cho sức khỏe xương khớp, thị lực, người bị tiểu đường. Mùa đông chính vụ, rau càng có độ ngon hơn. Để giữ trọn độ giòn và hương vị đặc trưng, người nội trợ khi chế biến nên biết vài mẹo này.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Cùng chuyên mục

Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?

Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?

Ăn - 15 phút trước

GĐXH - Rau xanh luôn được coi là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Nhưng đối với bệnh nhân suy thận, việc tiêu thụ rau xanh phải là một lựa chọn an toàn.

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Ngoài táo đỏ, ngải cứu, bạn còn có lựa chọn khác nếu muốn bổ máu một cách tự nhiên thông qua ăn uống.

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Loại rau này đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh.

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện chỉ khoảng hơn tháng trong năm nhưng củ niễng Ninh Bình lại khiến dân sành ăn săn lùng mỗi mùa thu đông. Loại củ được ví “sâm trong nước” ấy dùng chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền với giá chỉ khoảng 25.000 – 50.000 đồng/bó.

Bí quyết chọn rau ăn lẩu mắm chuẩn vị miền Tây, giúp cân bằng dinh dưỡng

Bí quyết chọn rau ăn lẩu mắm chuẩn vị miền Tây, giúp cân bằng dinh dưỡng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Lẩu mắm - món ăn trứ danh của miền Tây sẽ kém ngon nếu bạn không chọn được các loại rau ăn kèm phù hợp. Các loại rau ăn lẩu mắm giúp chống ngán, bổ sung chất xơ và cân bằng dinh dưỡng.

Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau

Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Lẩu gà lá giang là món ăn dân dã được yêu thích nhờ hương vị chua thanh, cay nhẹ đặc trưng và vị ngọt tự nhiên từ thịt gà. Để có một nồi lẩu tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, việc lựa chọn rau ăn kèm đóng vai trò rất quan trọng.

Rau cải xanh 'kỵ' gì, những người sau không nên ăn cải xanh

Rau cải xanh 'kỵ' gì, những người sau không nên ăn cải xanh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Rau cải xanh thường được bổ sung trong một số các thực đơn ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.

Loại thức uống được coi trọng uống hằng ngày này nhưng ai không nên dùng

Loại thức uống được coi trọng uống hằng ngày này nhưng ai không nên dùng

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Mật ong chanh gừng là thức uống được nhiều người yêu thích nhờ hương vị dễ chịu và khả năng tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng an toàn.

Nhóm người nên cân nhắc việc ăn ổi, để tránh khiến cơ thể gặp rắc rối không mong muốn

Nhóm người nên cân nhắc việc ăn ổi, để tránh khiến cơ thể gặp rắc rối không mong muốn

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Không phải ai cũng có thể ăn ổi một cách thoải mái, bởi trong một số trường hợp, loại quả này có thể gây ra những tác động ngược lại, ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không sử dụng đúng cách.

Loại thức uống giảm chứng ợ nóng, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả

Loại thức uống giảm chứng ợ nóng, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt, việc lựa chọn những loại thức uống phù hợp cũng có thể giúp làm dịu triệu chứng, giảm cảm giác nóng rát vùng ngực và hỗ trợ tiêu hóa.

Xem nhiều

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Ăn
Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Ăn
Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảo

Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảo

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top