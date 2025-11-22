Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân
GĐXH - Loại rau này đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh.
Lá chùm ngây, siêu thực phẩm giá rẻ của người Việt, giàu chất chống oxy hóa
Hiện nay, trong các bữa ăn gia đình, lá chùm ngây là loại rau sạch tuyệt vời, với nhiều công dụng và hương vị thơm ngon, độc đáo. Lá chùm ngây được sử dụng để nấu canh với thịt, tôm, nấm…, có thể ăn sống hoặc xay nhuyễn thành nước sinh tố. Lá chùm ngây phơi khô tán bột có thể để rất lâu mà không mất dinh dưỡng.
Các món canh từ chùm ngây
