Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Thứ bảy, 17:59 22/11/2025 | Ăn
GĐXH - Loại rau này đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh.

Lá chùm ngây, siêu thực phẩm giá rẻ của người Việt, giàu chất chống oxy hóa

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân- Ảnh 1.

Bấy lâu nay, khi nhắc đến thực phẩm chống oxy hóa, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến trà xanh. Nhưng ít ai ngờ rằng, một loại lá mọc phổ biến ở khắp vùng quê Việt Nam, chỉ khoảng 30.000 đồng một ký ngoài chợ, lại đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh. Đó chính là lá chùm ngây, loại thực phẩm bình dân nhưng lại vô cùng lợi hại cho sức khỏe.


Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân- Ảnh 2.

Chùm ngây có tên khoa học là Moringa oleifera, là loại cây quen thuộc ở nhiều vùng quê. Ở nước ngoài, nó được gọi bằng nhiều cái tên mỹ miều như cây thần diệu hay cây của sự sống vì chứa tới 46 loại chất chống oxy hóa cùng hàng chục vitamin và khoáng chất thiết yếu. Theo một số nghiên cứu từ các trung tâm dược học khu vực châu Á, hoạt tính chống oxy hóa của lá chùm ngây rất cao nhờ chứa nhiều hợp chất polyphenol và flavonoid. Đây là hai nhóm chất giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Nếu trà xanh là ứng viên sáng giá thì chùm ngây chính là đối thủ nặng ký thực sự trong bảng xếp hạng chống oxy hóa tự nhiên.


Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 1.

Cây chùm ngây có rất nhiều tên gọi khác nhau như cây thần diệu, cây kỳ quan, cây vạn năng, cây độ sinh, cây cải ngựa, cây dùi trống, cây dầu bel…. Cây chùm ngây có đặc điểm hơi giống cây bồ ngót (rau ngót), nhưng lá của cây chùm ngây có màu xanh đậm và mỏng hơn. Hầu hết các bộ phận như lá, hoa, quả, hạt, rễ, thân của cây chùm ngây đều hữu dụng với con người.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 2.

Lương y Phan Thị Thạnh cho biết trên Sức khỏe và Đời sống, theo nghiên cứu, trong 100g chùm ngây non còn tươi ăn được có 6,35g chất đạm;1,7g chất béo; 8g chất bột đường; 1,9g chất xơ; 3,75 chất khoáng (phosphor, kali, calci, magnesium, đồng, sắt và caroten); các sinh tố B1, B2, PP và C. Và theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam) cho biết trên Gia đình và Xã hội, hầu hết các bộ phận như hoa, lá, quả, hạt, rễ thân của cây chùm ngây đều hữu dụng với con người. Chẳng hạn, lá chùm ngây chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn hoa và quả (tính theo trọng lượng), trong đó vitamin C (hơn cam 7 lần), vitamin A (hơn cà rốt 4 lần), canxi (gấp 4 lần sữa), sắt (gấp 4 lần bó xôi), đạm (nhiều gấp đôi sữa chua) và Potasium (gấp 3 lần quả chuối chín).

Hiện nay, trong các bữa ăn gia đình, lá chùm ngây là loại rau sạch tuyệt vời, với nhiều công dụng và hương vị thơm ngon, độc đáo. Lá chùm ngây được sử dụng để nấu canh với thịt, tôm, nấm…, có thể ăn sống hoặc xay nhuyễn thành nước sinh tố. Lá chùm ngây phơi khô tán bột có thể để rất lâu mà không mất dinh dưỡng.

Các món canh từ chùm ngây

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 3.

Canh chùm ngây nấu tôm có vị ngọt thanh tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe và dễ tiêu hóa.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 4.

Canh chùm ngây nấu thịt băm là món canh đơn giản, dễ nấu, thích hợp cho bữa cơm gia đình hàng ngày.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 5.

Canh chùm ngây nấu giò sống có vị thanh ngọt, mềm mại, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.

Rau chùm ngây xào thịt bò là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng protein cao từ thịt bò và vitamin từ rau.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 7.

Rau chùm ngây xào tôm có vị ngọt thanh, giòn nhẹ, phù hợp cho bữa cơm gia đình.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 8.

Rau chùm ngây xào trứng là món ăn đơn giản, nhanh gọn nhưng giàu dinh dưỡng, thích hợp cho cả trẻ em và người lớn.


Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 9.

Gỏi chùm ngây tôm thịt có vị ngọt của tôm, béo của thịt, thanh mát từ lá chùm ngây và cà rốt, rất thích hợp cho bữa ăn nhẹ hoặc khai vị.


Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 10.

Cháo chùm ngây tôm có vị ngọt tự nhiên của tôm, mùi thơm nhẹ của chùm ngây, rất bổ dưỡng và dễ ăn.


Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 11.

Sinh tố chùm ngây trái cây có vị ngọt tự nhiên từ chuối và táo, hòa quyện với hương thơm nhẹ của cam và chùm ngây, rất giàu vitamin và chất chống oxy hóa.


Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 12.

Sinh tố chùm ngây với sữa có vị béo nhẹ của sữa, ngọt thanh từ mật ong, là món đồ uống dinh dưỡng, dễ uống, và phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.

Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạchLoại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch

GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã, dễ chế biến, đậu đũa còn được xem là “kho dinh dưỡng tự nhiên” với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon

GĐXH - Loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

GĐXH - Loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.



Phương Nghi (t/h)
Tôi đã uống 'nước thần kỳ' này liên tục 3 ngày và thấy cổ họng dễ chịu, thoải mái hơn nữa còn giúp đẹp da

Tôi đã uống 'nước thần kỳ' này liên tục 3 ngày và thấy cổ họng dễ chịu, thoải mái hơn nữa còn giúp đẹp da

5 công thức nấu bữa sáng ấn tượng lại dễ làm, tươi ngon, bổ dưỡng sẽ khiến cả nhà sẽ mê mẩn cho mà xem!

5 công thức nấu bữa sáng ấn tượng lại dễ làm, tươi ngon, bổ dưỡng sẽ khiến cả nhà sẽ mê mẩn cho mà xem!

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon

Đông hanh hao, cúm rình rập: 4 món nấu siêu đơn giản giúp tăng miễn dịch tự nhiên cho cả nhà

Đông hanh hao, cúm rình rập: 4 món nấu siêu đơn giản giúp tăng miễn dịch tự nhiên cho cả nhà

Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?

Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?

Ăn - 22 phút trước

GĐXH - Rau xanh luôn được coi là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Nhưng đối với bệnh nhân suy thận, việc tiêu thụ rau xanh phải là một lựa chọn an toàn.

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Ngoài táo đỏ, ngải cứu, bạn còn có lựa chọn khác nếu muốn bổ máu một cách tự nhiên thông qua ăn uống.

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện chỉ khoảng hơn tháng trong năm nhưng củ niễng Ninh Bình lại khiến dân sành ăn săn lùng mỗi mùa thu đông. Loại củ được ví “sâm trong nước” ấy dùng chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền với giá chỉ khoảng 25.000 – 50.000 đồng/bó.

Bí quyết chọn rau ăn lẩu mắm chuẩn vị miền Tây, giúp cân bằng dinh dưỡng

Bí quyết chọn rau ăn lẩu mắm chuẩn vị miền Tây, giúp cân bằng dinh dưỡng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Lẩu mắm - món ăn trứ danh của miền Tây sẽ kém ngon nếu bạn không chọn được các loại rau ăn kèm phù hợp. Các loại rau ăn lẩu mắm giúp chống ngán, bổ sung chất xơ và cân bằng dinh dưỡng.

Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau

Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Lẩu gà lá giang là món ăn dân dã được yêu thích nhờ hương vị chua thanh, cay nhẹ đặc trưng và vị ngọt tự nhiên từ thịt gà. Để có một nồi lẩu tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, việc lựa chọn rau ăn kèm đóng vai trò rất quan trọng.

Rau cải xanh 'kỵ' gì, những người sau không nên ăn cải xanh

Rau cải xanh 'kỵ' gì, những người sau không nên ăn cải xanh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Rau cải xanh thường được bổ sung trong một số các thực đơn ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.

Loại thức uống được coi trọng uống hằng ngày này nhưng ai không nên dùng

Loại thức uống được coi trọng uống hằng ngày này nhưng ai không nên dùng

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Mật ong chanh gừng là thức uống được nhiều người yêu thích nhờ hương vị dễ chịu và khả năng tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng an toàn.

Nhóm người nên cân nhắc việc ăn ổi, để tránh khiến cơ thể gặp rắc rối không mong muốn

Nhóm người nên cân nhắc việc ăn ổi, để tránh khiến cơ thể gặp rắc rối không mong muốn

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Không phải ai cũng có thể ăn ổi một cách thoải mái, bởi trong một số trường hợp, loại quả này có thể gây ra những tác động ngược lại, ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không sử dụng đúng cách.

Loại thức uống giảm chứng ợ nóng, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả

Loại thức uống giảm chứng ợ nóng, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt, việc lựa chọn những loại thức uống phù hợp cũng có thể giúp làm dịu triệu chứng, giảm cảm giác nóng rát vùng ngực và hỗ trợ tiêu hóa.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

Ăn
Loại rau 'siêu thực phẩm' mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Ăn
Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảo

Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảo

Ăn

