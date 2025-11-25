Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận
GĐXH - Tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm sự tích tụ các chất thải trong máu, cải thiện chưc năng thận. Bài viết dưới đây nói về loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận.
Súp lơ trắng
Súp lơ trắng là thực phẩm chứa nhiều chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác bao gồm vitamin C, vitamin K, và folate (vitamin B9), vitamin B.
Nó cũng chứa các hỗn hợp chất chống viêm như indol và thường được sử dụng thay thế khoai tây để làm món ăn phụ có hàm lượng kali thấp. Một cốc (124g) súp lơ nấu chín có chứa: Natri: 19 mg. Kali: 176 mg. Phốt pho: 40 mg.
Quả việt quất
Quả việt quất chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ và là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hoá tốt nhất mà bạn có thể ăn.
Chất chống oxy hoá có trong quả việt quất là anthocyanins, chất này bảo vệ chống lại bệnh tim, một số bệnh ung thư, suy giảm nhận thức và bệnh tiểu đường. Một cốc (148g) quả việt quất tươi có chứa: Natri: 1,5 mg. Kali: 114 mg. Phốt pho: 18 mg.
Cá vược
Cá vược là một nguồn protein lành mạnh chất lượng cao và chứa nhiều omega-3. Omega-3 có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe bao gồm việc giảm viêm, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, trầm cảm, lo lắng và có hàm lượng phốt pho thấp hơn các loại cá khác. Trong 85g cá vược nấu chính thì có chứa: Natri: 74 mg. Kali: 279 mg. Phốt pho: 211 mg.
Nho đỏ
Nho đỏ không chỉ ngon mà còn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng có giá trị. Chúng chứa nhiều vitamin C và chứa chất chống oxy hoá gọi là flavonoid đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm.
Ngoài ra, chúng cũng chứa nhiều resveratrol – một loại flavonoid đã được chứng minh là có lợi cho sức khkoer tim mạch và chống lại bệnh tiểu đường và suy giảm nhận thức. Một nửa cốc (75g) chứa: Natri: 1,5 mg. Kali: 144 mg. Phốt pho: 15 mg.
Lòng trắng trứng
Mặt dù lòng đỏ trứng có giá trị dinh dưỡng cao nhưng nó đồng thời cũng chứa nhiều phốt pho, không tốt cho những người có vấn đề với thận.
Do đó, lòng trắng trứng là một lựa chọn thay thế cung cấp nguồn protein chất lượng cao, có lợi cho thận mà vẫn hạn chế phốt pho. Hài lòng trắng trứng lớn (66g) có chứa: Natri: 110 mg. Kali: 108 mg. Phốt pho: 10 mg.
Tỏi
Tỏi không những là một gia vị tuyệt vời cho bữa ăn mà từ lâu nó còn được biết đến như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe.
Chúng chứa nhiều mangan, vitamin C, B6 và các hợp chất lưu huỳnh có tính chất chống viêm. 3 tép tỏi (9g) có chứa: Natri: 1,5 mg. Kali: 36 mg. Phốt pho: 14 mg.
Dầu ô liu
Dầu ô liu là một nguồn chất béo lành mạnh, không chứa phốt pho do đó là thực phẩm phù hợp với những người có vấn đề về thận. T
rong những người bệnh thận ở giai đoạn cuối thì việc giữ cân là việc làm khó khăn, do đó các thực phẩm có calo cao và lành mạnh như dầu ô liu là một lựa chọn tuyệt vời. Một thìa canh (13,5 g) dầu ô liu chứa: Natri: 0,3 mg. Kali: 0,1 mg. .Phốt pho: 0 mg
Bắp cải
Bắp cải, thuộc họ rau cải chứa hàm lượng cao vitamin K, vitamin C và nhiều loại vitamin B. Hơn nữa, nó cung cấp chất xơ không hòa tan, tốt cho đường tiêu hoá và hàm lượng kali, phốt pho và natri thấp. Với một chén (70g) gắp cải cắt nhỏ có chứa: Natri: 13 mg. Kali: 119 mg. Phốt pho: 18 mg.
Ức gà (bỏ da)
Mặc dù, chế độ ăn tốt cho người mắc bệnh thận cần hạn chế protein nhưng việc cung cấp đầy đủ lượng protein chất lượng cao cho cơ thể là việc hết sức quan trọng.
Ức gà đã bỏ da chứa nhiều protein và ít phốt pho, kali và natri hơn những phần khác của con gà. Trong khoảng 84g ức gà bỏ da có chứa: Natri: 63 mg. Kali: 216 mg. Phốt pho: 192 mg.
Ớt chuông
Ớt chuông chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có giá trị, đồng thời chứa làm lượng kali thấp. Ớt chuông có chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh.
Trong một quả ớt chuông nhỏ (khoảng 74 g) chứa nhiều hơn lượng Vitamin C của cơ thể 5%. Một quả ớt chuông đỏ nhỏ (74g) có chứa: Natri: 3 mg. Kali: 156 mg. Phốt pho: 19 mg.
