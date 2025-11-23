Những hình ảnh món ăn đẹp mãn nhãn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025
GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm nay thu hút gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức các món ăn đa dạng, đặc trưng của nhiều quốc gia.
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 diễn ra trong hai ngày 22 - 23/11 tại Hà Nội là sự kiện thường niên góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa ẩm thực giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đồng thời tôn vinh bản sắc Việt và tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp.
Theo BTC, sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 128 gian hàng đến từ 50 đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Liên hoan ẩm thực đã thực sự sôi động với màn quảng diễn ẩm thực "Nhật kí ẩm thực không biên giới", trải nghiệm "Hành trình vị giác khắp năm châu", quảng diễn "Hương vị Việt Nam" và nhiều hoạt động thú vị khác.
Với tinh thần "Kết nối – Sẻ chia – Lan tỏa yêu thương", ngoài tôn vinh sự đa dạng văn hóa, đặc trưng ẩm thực của các quốc gia, vùng miền, Liên hoan năm nay còn lan tỏa giá trị nhân văn thông qua những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.
Theo Ban tổ chức, toàn bộ khoản đóng góp của Liên hoan năm nay sẽ được dành để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề như Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế... Nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đại sứ quán đã tham gia với tinh thần trách nhiệm và lan tỏa tình người. Với thông điệp nhân văn được lan tỏa mạnh mẽ Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 không chỉ là hành trình vị giác khắp năm châu mà còn là hành trình kết nối những trái tim, nơi văn hóa và ẩm thực trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng.
Nhiều khách tham quan chia sẻ họ cảm thấy ý nghĩa hơn khi biết rằng mỗi món ăn mình thưởng thức đều góp phần giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn vì bão lũ.
Xem một số hình ảnh tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025
Người bị bệnh này khi ăn hạt chia cần lưu ý những điều sauĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Hạt chia là nguồn thực phẩm tự nhiên chứa nhiều omega-3, chất xơ, protein, canxi và chất chống oxy hóa. Dưới đây là nhóm người cần lưu ý trước khi dùng hạt chia để sử dụng an toàn và hiệu quả hơn.
Loại rau thả lẩu hải sản khiến bổ dưỡng hơn, thơm ngon khó cưỡng, ngăn ngừa hấp thu chất béoĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Lẩu hải sản được nhiều người yêu thích, không chỉ bởi vị ngọt và giá trị dinh dưỡng của hải sản, mà còn bởi sự đa dạng của các nguyên liệu ăn kèm, trong đó có các loại rau.
Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?Ăn - 23 giờ trước
GĐXH - Rau xanh luôn được coi là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Nhưng đối với bệnh nhân suy thận, việc tiêu thụ rau xanh phải là một lựa chọn an toàn.
Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quảĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài táo đỏ, ngải cứu, bạn còn có lựa chọn khác nếu muốn bổ máu một cách tự nhiên thông qua ăn uống.
Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vịĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.
Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quânĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại rau này đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh.
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiềnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện chỉ khoảng hơn tháng trong năm nhưng củ niễng Ninh Bình lại khiến dân sành ăn săn lùng mỗi mùa thu đông. Loại củ được ví “sâm trong nước” ấy dùng chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền với giá chỉ khoảng 25.000 – 50.000 đồng/bó.
Bí quyết chọn rau ăn lẩu mắm chuẩn vị miền Tây, giúp cân bằng dinh dưỡngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Lẩu mắm - món ăn trứ danh của miền Tây sẽ kém ngon nếu bạn không chọn được các loại rau ăn kèm phù hợp. Các loại rau ăn lẩu mắm giúp chống ngán, bổ sung chất xơ và cân bằng dinh dưỡng.
Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sauĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Lẩu gà lá giang là món ăn dân dã được yêu thích nhờ hương vị chua thanh, cay nhẹ đặc trưng và vị ngọt tự nhiên từ thịt gà. Để có một nồi lẩu tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, việc lựa chọn rau ăn kèm đóng vai trò rất quan trọng.
Rau cải xanh 'kỵ' gì, những người sau không nên ăn cải xanhĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Rau cải xanh thường được bổ sung trong một số các thực đơn ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bongMẹo nấu nướng
Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.