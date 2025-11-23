Mới nhất
Những hình ảnh món ăn đẹp mãn nhãn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025

Chủ nhật, 19:38 23/11/2025 | Ăn
GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm nay thu hút gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức các món ăn đa dạng, đặc trưng của nhiều quốc gia.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 diễn ra trong hai ngày 22 - 23/11 tại Hà Nội là sự kiện thường niên góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa ẩm thực giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đồng thời tôn vinh bản sắc Việt và tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp.

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 1.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm nay thu hút gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức các món ăn. Ảnh: BTC

Theo BTC, sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 128 gian hàng đến từ 50 đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Liên hoan ẩm thực đã thực sự sôi động với màn quảng diễn ẩm thực "Nhật kí ẩm thực không biên giới", trải nghiệm "Hành trình vị giác khắp năm châu", quảng diễn "Hương vị Việt Nam" và nhiều hoạt động thú vị khác.

Với tinh thần "Kết nối – Sẻ chia – Lan tỏa yêu thương", ngoài tôn vinh sự đa dạng văn hóa, đặc trưng ẩm thực của các quốc gia, vùng miền, Liên hoan năm nay còn lan tỏa giá trị nhân văn thông qua những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 2.

BTC trao quà từ thiện cho các đơn vị. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, toàn bộ khoản đóng góp của Liên hoan năm nay sẽ được dành để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề như Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế... Nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đại sứ quán đã tham gia với tinh thần trách nhiệm và lan tỏa tình người. Với thông điệp nhân văn được lan tỏa mạnh mẽ Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 không chỉ là hành trình vị giác khắp năm châu mà còn là hành trình kết nối những trái tim, nơi văn hóa và ẩm thực trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng.

Nhiều khách tham quan chia sẻ họ cảm thấy ý nghĩa hơn khi biết rằng mỗi món ăn mình thưởng thức đều góp phần giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn vì bão lũ.

Xem một số hình ảnh tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 3.

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 4.

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 5.

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 6.

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 7.

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 8.

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 9.

Gần 20 nghìn lượt khách đến thăm quan, thưởng thức món ăn tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Ảnh 10.


Minh Nhật
