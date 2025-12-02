Nhà phạm thế 'thích diện sát' ảnh hưởng như thế nào đến gia chủ
GĐXH - Thích diện sát là một khái niệm trong phong thủy nhà ở, ám chỉ tình trạng ngôi nhà đối diện với các yếu tố tự nhiên hoặc nhân tạo mang tính chất áp bức hoặc đe dọa.
Thích diện sát là gì?
Thích diện sát là một khái niệm trong phong thủy nhà ở, ám chỉ tình trạng ngôi nhà đối diện với các yếu tố tự nhiên hoặc nhân tạo mang tính chất áp bức hoặc đe dọa.
Cụ thể, nếu phía trước cửa chính của một ngôi nhà nhìn ra đồi cao, vách đá dốc thẳng, hoặc núi cao thì ngôi nhà đó được coi là chịu tác động của thế Thích diện sát.
Trong phong thủy nhà ở, vị trí và hướng nhìn của ngôi nhà rất quan trọng, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông của khí (hay còn gọi là năng lượng).
Khi phía trước ngôi nhà bị chặn bởi những yếu tố cao lớn như đồi núi hoặc vách đá, không gian trở nên bức bối, khí không thể lưu thông tự do. Điều này làm hình thành thế Thích diện sát, tạo nên một cảnh quan mà phong thủy học đánh giá là không thuận lợi.
Thích diện sát thường được nhắc đến nhiều trong việc xây dựng nhà cửa, đặc biệt là khi lựa chọn vị trí đất và thiết kế hướng nhìn của ngôi nhà. Trong trường hợp này, yếu tố tự nhiên mạnh mẽ phía trước không chỉ làm thay đổi dòng khí mà còn tạo cảm giác thị giác nặng nề, khó chịu, làm mất đi sự cân bằng trong không gian sống.
Thích diện sát có ảnh hưởng như thế nào đến gia chủ
Về mặt tâm lý
Theo phong thủy, thế Thích diện sát có thể tạo cảm giác áp lực và bức bối bởi sự hiện diện của các yếu tố lớn như đồi cao, núi đá hay vách dốc ngay phía trước nhà.
Điều này làm cho dòng khí bị ngăn cản, tích tụ năng lượng xấu, dẫn đến các vấn đề về tinh thần và sức khỏe của gia chủ.
Người sống trong ngôi nhà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, dễ nóng giận và mất kiểm soát.
Ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình
Phong thủy cho hay, nhà thuộc Thích diện sát thì có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình như vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống.
Từ đó hay dẫn tới không khí gia đình trở nên buồn tẻ, thiếu hòa thuận, làm mất đi sự gắn kết giữa các thành viên.
Vận may về tài chính
Cũng theo phong thủy, nhà bị Thích diện sát có thể khiến vận may về tài chính và sự nghiệp của gia chủ cũng bị ảnh hưởng. Dù làm việc chăm chỉ và nỗ lực, tiền bạc làm ra thường không tích lũy được, chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày.
Ngoài ra, ngôi nhà bị Thích diện sát còn có thể dễ thu hút năng lượng xấu, làm gia chủ không gặp may mắn trong cuộc sống, tài chính khó khăn.
Cách hóa giải nhà có thế Thích diện sát
Một cách phổ biến để hóa giải nhà bị Thích diện sát là treo hai xâu minh chú hồ lô hoặc đặt tượng voi bằng đồng trước cửa chính hoặc cửa sổ của ngôi nhà.
Minh chú hồ lô là vật phẩm phong thủy được cho là có khả năng thu hút và hóa giải sát khí, trong khi voi đồng mang ý nghĩa bảo vệ và gia tăng sự ổn định. Cả hai đều giúp cản trở nguồn năng lượng tiêu cực từ bên ngoài xâm nhập vào nhà. Ngoài ra, gia chủ có thể sử dụng các biện pháp khác để hóa giải thế sát này:
- Dùng gương bát quái lồi: Treo gương bát quái lồi trước cửa chính giúp phản chiếu và phân tán năng lượng xấu, tạo ra sự bảo vệ mạnh mẽ cho ngôi nhà.
- Trồng cây xanh: Đặt cây xanh hoặc hàng rào cây cối phía trước nhà để tạo một lớp chắn tự nhiên, giảm bớt sự áp lực từ thế sát. Các loại cây như tre, trúc, hoặc cây phong thủy có tác dụng hóa giải sát khí trong phong thủy rất hiệu quả.
- Thay đổi hướng cửa: Nếu có thể, việc thay đổi hướng cửa chính hoặc chuyển lối đi chính sang một vị trí khác sẽ giúp tránh trực diện với thế sát, cải thiện luồng khí lưu thông.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ướcỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Khu vườn hồng "bạc tỷ" của vợ chồng MC Quyền Linh không chỉ là một không gian đẹp mê hồn, mà còn là mơ ước của biết bao người yêu hoa.
Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong phòng ngủ.
Mẹo tiết kiệm điện khi cắm nồi cơm điện qua đêmỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chế độ ủ của nồi cơm điện, công suất tiêu thụ điện năng của nồi cơm điện ở chế độ này và cách tiết kiệm điện khi sử dụng nồi cơm điện qua đêm.
Điều cấm kị đặt bàn ăn bằng gỗ ở vị trí này, tuyệt đối nên tránhỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Bàn ăn gỗ là một vật không thể thiếu trong không gian phòng bếp của một ngôi nhà hiện đại. Tuy nhiên, để sắp xếp chúng sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết.
Các tác hại từ 'Hỏa hình sát' đối với ngôi nhà trong phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa hình thế ngôi nhà hay các tác nhân từ môi trường có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời. Một trong các thế phạm về phong thủy hình thế phổ biến, rất dễ dàng bắt gặp đó là “Hỏa hình sát”.
Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà NộiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Thành công trong sự nghiệp giúp Vượng Râu có được cuộc sống ổn định, sung túc.
Kiêng kỵ phòng tân hôn bạn cần biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lễ cưới là một trong các lễ tục quan trọng nhất. Để hôn lễ được thập phần viên mãn, bên cạnh mối lương duyên được vun đắp, sự chuẩn bị từ hai họ thì các kiêng kỵ phòng tân hôn cũng là điều không thể xem nhẹ.
Những điều kiêng kỵ trong đám tang bạn nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tang sự là một trong các sự kiện hệ trọng nhất với mỗi gia đình. Thường thì “tang gia bối rối” nhưng theo quan niệm dân gian vẫn có những điều thuộc về nghi thức hay các kiêng kỵ mà chúng ta không thể xem nhẹ.
Đại kỵ khi sắp xếp bàn thờ gia tiên nên tránhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, vị trí quan trọng không thể không nhắc đến đó chính là bàn thờ gia tiên. Nếu phong thủy bàn thờ gia tiên đặt sai vị trí, có thể ảnh hưởng đến công việc làm ăn, cũng như công danh của con cháu sau này.
Hướng nhà xấu ảnh hưởng đến tuổi Giáp Dần ra sao?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Hướng nhà xấu ảnh hướng rất nhiều tới vận mệnh, cuộc sống và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, nếu như xây nhà hoặc mua nhà phạm phải hướng xấu thì gia chủ cần phải hoá giải để cầu tài lộc, may mắn và bình an.
Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhàỞ
GĐXH – Việc trồng cây trước nhà theo quan niệm phong thủy Á Đông có ảnh hưởng lớn đến vận khí của gia chủ. Trong đó, trúc cảnh vẫn được nhà giàu thích trồng vì dáng thanh mảnh, cao ráo vừa đẹp vừa hút tài lộc, xua đi đen đủi.