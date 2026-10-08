Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hoàn thiện tâm nguyện lớn nhất của người mẹ đã mất

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Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, kế hoạch lớn nhất trong năm nay của anh là sửa lại căn nhà kỷ niệm của bố mẹ - nơi các anh em từng lớn lên, gắn với nhiều ký ức gia đình. Đây cũng chính là điều mẹ anh từng mong muốn nhưng chưa kịp thực hiện.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sửa sang lại căn nhà cũ của ba mẹ, từng là nơi anh em anh lớn lên

"Bây giờ dù mẹ không còn nhưng mình vẫn muốn làm điều đó cho ba và các em, vì nơi đây là nơi các anh em từng lớn lên và có nhiều kỷ niệm", nam nhạc sĩ viết.

Sau khi hoàn thiện, anh mang toàn bộ bằng khen, giải thưởng trong nhiều năm làm nghề về đặt trong một căn phòng của ngôi nhà. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gọi đây là một cách "báo công" để mẹ vui, bởi anh luôn cho rằng, những gì mình có được hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn có phần lớn công lao của ba mẹ.

Trao đổi với phóng viên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh rất vui khi cuối cùng có thể hoàn thiện điều mà mẹ từng ấp ủ. Với anh, việc sửa nhà không đơn thuần là thay đổi một không gian sống cho ba, mà còn là cách giữ lại một phần ký ức của gia đình.

Hiện tại, ba anh vẫn thường xuyên qua lại và ở tại căn nhà cũ. Nam nhạc sĩ cùng con trai sống ở một căn hộ chung cư, thỉnh thoảng trở về nhà bố mẹ để thắp hương, dọn dẹp.

"Tôi muốn sửa sang lại căn nhà cho khang trang, sạch đẹp để sau này hai người em của tôi ở Úc về còn có chỗ để ở. Hơn nữa, đây cũng là tâm nguyện của mẹ tôi, có một chỗ để họp mặt gia đình, anh em, bạn bè", anh nói.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, khi còn sống, mẹ anh luôn mong gia đình có một không gian đủ rộng để mọi người có thể quây quần, đặc biệt vào những dịp giỗ chạp, lễ Tết. Đó là nơi anh em trở về, cùng bàn bạc việc lớn nhỏ trong gia đình, làm giỗ ông bà nội, ông bà ngoại hay đơn giản cùng nhau ăn một bữa cơm.

Một góc nhỏ trang trọng trong ngôi nhà mới sửa cho cha của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Vì thế, khi sửa nhà, anh đặc biệt chú trọng đến phòng khách. Anh muốn có một không gian rộng rãi để bố có thể tiếp khách, đồng thời cũng là nơi đủ cho cả gia đình sum họp mỗi khi có dịp.

Nam nhạc sĩ tiết lộ, anh gần như sửa lại toàn bộ căn nhà. Từ nội thất, đồ dùng sinh hoạt đến khu vực bếp đều được thay đổi và bổ sung mới hoàn toàn.

"Số tiền sửa nhà tôi không tiện tiết lộ nhưng thật sự cũng khá lớn vì tôi thay hết đồ đạc, lắp đặt thêm nhiều đồ mới, từ ghế sofa đến các vật dụng trong phòng khách, căn bếp nhỏ", anh cho hay.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chụp ảnh ở căn nhà cũ cùng bố và con trai.

Với anh, căn nhà vốn đã có giá trị đặc biệt bởi đây là nơi các thành viên trong gia đình từng sống, trưởng thành và cùng nhau trải qua nhiều năm tháng.

Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng nhiều lần chia sẻ về người mẹ đã mất. Anh nhớ những điều rất bình dị mà mẹ làm cho anh mỗi ngày. Bà thường dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình và lúc nào cũng có sẵn cho anh một cốc nước cam. Những ngày anh đi làm về muộn, mẹ vẫn ngồi chờ và hâm lại thức ăn để con trai có một bữa cơm nóng hổi.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và con trai.

Với nam nhạc sĩ, mẹ không chỉ là người chăm lo cho gia đình mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn. Với anh, mẹ là nguồn vui sống, cảm hứng sáng tác và là nơi để anh tìm về mỗi khi mệt mỏi. Vì thế, khi hoàn thiện căn nhà đúng với mong ước mẹ từng ấp ủ, anh cảm thấy hạnh phúc và xem đây như một cách để gìn giữ ký ức, báo hiếu đấng sinh thành.

Thời gian gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hoạt động khá năng nổ ở nhiều lĩnh vực. Sau khi rời chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh tập trung trở lại với công việc sáng tác và cho biết, đang chuẩn bị để sớm giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới đến khán giả. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ học thêm khóa hóa giọng và tham gia lồng tiếng cho bộ phim điện ảnh Quyết cưa anh này.

Gia đình bình yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nguyễn Văn Chung cũng dành thời gian trải nghiệm những lĩnh vực mới. Anh từng tham gia một khóa học lặn và rất hứng thú với bộ môn này. Ngoài hoạt động nghệ thuật, nam nhạc sĩ còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, giao lưu với tân sinh viên tại các trường đại học trên toàn quốc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nổi tiếng với nhiều ca khúc nhạc trẻ như "Vầng trăng khóc", "Con đường mưa", "Chiếc khăn gió ấm", "Mùa đông không lạnh". Sau đó, anh ghi dấu ấn với các sáng tác về gia đình, thiếu nhi, tiêu biểu "Nhật ký của mẹ", "Cha và con gái", cùng hàng trăm ca khúc dành cho trẻ em. Và thời gian gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại viral với các ca khúc nhạc về quê hương đất nước như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

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