Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vui
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi nhận Giấy khen từ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp và những cống hiến của anh cho cộng đồng.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi cho biết mình vừa vinh dự được nhận Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ "Vì có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ Tổ quốc, cùng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9".
Đây là sự ghi nhận hiếm có dành cho một nghệ sĩ, đồng thời là dấu mốc quan trọng đối với nam nhạc sĩ sau nhiều năm miệt mài với các hoạt động sáng tác và đóng góp cho xã hội.
Chia sẻ đầy vinh dự trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung không giấu được sự tự hào khi được xướng tên trong dịp trọng đại này. Anh còn hào hứng tiết lộ rằng ngoài giấy khen, nam nhạc sĩ còn nhận được một phần quà lưu niệm từ Văn phòng Chính phủ. Đó là một cuốn sổ đặc biệt, được thiết kế trang trọng và mang giá trị tinh thần lớn. Nguyễn Văn Chung dí dỏm viết: "Cuốn sổ ấy làm sao mình nỡ viết vào chứ!", thể hiện sự trân quý đối với món quà mang tính biểu trưng này.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vinh dự được nhận Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Ảnh: FBNV).
Giấy khen từ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần này được xem như một minh chứng rõ nét cho hành trình bền bỉ đó của anh. Thành tích của Nguyễn Văn Chung góp phần làm phong phú thêm hình ảnh những nghệ sĩ năng động, sống có lý tưởng và luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng trong những hoạt động thiết thực.
Tin vui lần này không chỉ đánh dấu bước tiến mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong sự nghiệp, mà còn là lời nhắc nhở tích cực về sức mạnh của sự chân thành, kiên trì và cống hiến bền bỉ.
Với Nguyễn Văn Chung, năm 2025 có thể nói là năm thành công rực rỡ khi âm nhạc phủ sóng xuyên suốt từ sự kiện A50 đến A80 với 7 tác phẩm: Viết tiếp câu chuyện hòa bình - sự kiện A50; Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ; Trái tim quả cảm - chương trình Chiến sĩ quả cảm; Nguyện thề vì bình yên - 80 năm Ngày truyền thống CAND; Biển, mặt đất và bầu trời - Quân đội Nhân dân; Vỡ mộng đời - nhạc phim Làm giàu với ma 2 và Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai - ca sĩ Tùng Dương.
Trong đó, tính đến tháng 7, ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đạt 6 tỷ lượt xem - Số liệu do đơn vị phân phối tổng hợp từ các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube, các clip ngắn trên reel/story. Ca khúc này cũng đã mang về cho anh giải thưởng "Âm nhạc truyền cảm hứng" và "Bài hát đặc biệt của năm" tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025.
Trước đó, cũng với ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được vinh danh ở hạng mục Composer of the Year - Patriotic Pop (Nhạc sĩ của năm - Dòng nhạc Quê hương) tại sự kiện Harper's Bazaar Star Awards 2025 hồi tháng 11.
Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cách đây không lâu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn gây bất ngờ khi là 1 trong 22 tân sinh viên trúng tuyển khoa Sư phạm âm nhạc hệ đại học chính quy của nhạc viện TPHCM. Anh thi môn Kiến thức âm nhạc (5,17 điểm), Thanh nhạc (8 điểm) và Nhạc cụ (8 điểm), tổng là 21.17/30 điểm.
Theo Nguyễn Văn Chung, môn khó nhất là Kiến thức âm nhạc vì đề thi kiểm tra toàn diện từ kiến thức cơ bản về các đặc tính âm nhạc, lịch sử âm nhạc với 10 nhạc sĩ nổi tiếng thế giới đến kiến thức về xướng âm, thẩm âm. Môn Thanh nhạc, anh chọn hát 2 bài là "Trống cơm" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Còn môn Nhạc cụ, anh chọn đánh piano 2 bài "Nhật ký của mẹ" và "A time for us".
Về lý do trở thành tân sinh viên ở tuổi 42, Nguyễn Văn Chung nói học đại học để hệ thống hóa toàn bộ hiểu biết về âm nhạc trong 22 năm làm nghề, kế đến là nâng cao kiến thức chuyên ngành. Khi vững nền tảng, anh tin người nghệ sĩ có thể đi xa hơn trong nghề.
Viễn muốn 'chơi tất tay' với chồng của NgânXem - nghe - đọc - 2 phút trước
GĐXH - Trong tập 27 phim "Cách em 1 milimet", thám tử được Trung - bạn Nghiêm thuê theo dõi Ngân và Viễn lại là chỗ quen biết với Viễn.
Cận cảnh cô dâu, chú rể trong đám cưới thập niên 80 khiến khán giả tò mòXem - nghe - đọc - 19 phút trước
GĐXH - Sau khi ra mắt khán giả Việt và đón nhận những phản hồi tích cực, phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" tiếp tục tung ra đoạn best cut đám cưới thời bao cấp – một trong những phân đoạn rộn ràng, tươi sáng nhất của bộ phim mang nước màu trầm đầy hoài niệm.
Động thái gây xôn xao của Mỹ TâmGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.
Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền tại Miss World cách đây 21 nămGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, cô đã tham gia ngay cuộc thi Miss World. Tại đây, người đẹp quê Hải Phòng có khoảnh khắc tỏa sáng khi đứng ngay cạnh người giành vương miện ở cuộc thi đó.
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhauGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới đây có chuyến đi công tác ở New York (Mỹ) với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz luôn viên mãn, ngọt ngào.
Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủyXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Lằn ranh", Vinh bị bắt vì tội đánh bạc, Khắc hiểu rằng mình không thể tiếp tục bao che cho cấp dưới nên anh đứng ra nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và Bí thư tỉnh ủy.
Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 trên VTV3 vào lúc 20h ngày 25/1/2026, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.
Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Từ khi nghỉ hưu, ông Phi tìm lại các mối quan hệ trước đây để xin việc nhưng đều bị từ chối.
23 năm hôn nhân không bao giờ chồng 'biết ghen' của 'cô Trúc' Mai Thu HuyềnGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Mai Thu Huyền nổi tiếng với vai Thanh Trúc trong "Những ngọn nến trong đêm". Dù phim đã qua nhiều năm nhưng hình ảnh của nữ diễn viên vẫn để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng khán giả. Đằng sau vai diễn nhiều bi kịch, ở đời thực, Mai Thu Huyền lại có cuộc sống bình yên bên chồng doanh nhân cùng hai con đã khôn lớn, trưởng thành.
Con trai NSND Hồng Vân có tin vui lớnGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Đạo diễn Khôi Nguyên là con trai NSND Hồng Vân, mới đây, anh đã giành HCB tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025. Trước khi đón nhận tin vui này, anh tài năng ra sao?
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạcXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.