Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi cho biết mình vừa vinh dự được nhận Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ "Vì có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ Tổ quốc, cùng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9".

Đây là sự ghi nhận hiếm có dành cho một nghệ sĩ, đồng thời là dấu mốc quan trọng đối với nam nhạc sĩ sau nhiều năm miệt mài với các hoạt động sáng tác và đóng góp cho xã hội.

Chia sẻ đầy vinh dự trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung không giấu được sự tự hào khi được xướng tên trong dịp trọng đại này. Anh còn hào hứng tiết lộ rằng ngoài giấy khen, nam nhạc sĩ còn nhận được một phần quà lưu niệm từ Văn phòng Chính phủ. Đó là một cuốn sổ đặc biệt, được thiết kế trang trọng và mang giá trị tinh thần lớn. Nguyễn Văn Chung dí dỏm viết: "Cuốn sổ ấy làm sao mình nỡ viết vào chứ!", thể hiện sự trân quý đối với món quà mang tính biểu trưng này.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vinh dự được nhận Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Ảnh: FBNV).

Giấy khen từ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần này được xem như một minh chứng rõ nét cho hành trình bền bỉ đó của anh. Thành tích của Nguyễn Văn Chung góp phần làm phong phú thêm hình ảnh những nghệ sĩ năng động, sống có lý tưởng và luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng trong những hoạt động thiết thực.

Tin vui lần này không chỉ đánh dấu bước tiến mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong sự nghiệp, mà còn là lời nhắc nhở tích cực về sức mạnh của sự chân thành, kiên trì và cống hiến bền bỉ.

Với Nguyễn Văn Chung, năm 2025 có thể nói là năm thành công rực rỡ khi âm nhạc phủ sóng xuyên suốt từ sự kiện A50 đến A80 với 7 tác phẩm: Viết tiếp câu chuyện hòa bình - sự kiện A50; Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ; Trái tim quả cảm - chương trình Chiến sĩ quả cảm; Nguyện thề vì bình yên - 80 năm Ngày truyền thống CAND; Biển, mặt đất và bầu trời - Quân đội Nhân dân; Vỡ mộng đời - nhạc phim Làm giàu với ma 2 và Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai - ca sĩ Tùng Dương.

Trong đó, tính đến tháng 7, ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đạt 6 tỷ lượt xem - Số liệu do đơn vị phân phối tổng hợp từ các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube, các clip ngắn trên reel/story. Ca khúc này cũng đã mang về cho anh giải thưởng "Âm nhạc truyền cảm hứng" và "Bài hát đặc biệt của năm" tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025.

Trước đó, cũng với ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được vinh danh ở hạng mục Composer of the Year - Patriotic Pop (Nhạc sĩ của năm - Dòng nhạc Quê hương) tại sự kiện Harper's Bazaar Star Awards 2025 hồi tháng 11.

Tại Harper's Bazaar Star Awards 2025, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được xướng tên cho hạng mục Nhạc sĩ của năm (Dòng nhạc Quê hương).

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cách đây không lâu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn gây bất ngờ khi là 1 trong 22 tân sinh viên trúng tuyển khoa Sư phạm âm nhạc hệ đại học chính quy của nhạc viện TPHCM. Anh thi môn Kiến thức âm nhạc (5,17 điểm), Thanh nhạc (8 điểm) và Nhạc cụ (8 điểm), tổng là 21.17/30 điểm.

Theo Nguyễn Văn Chung, môn khó nhất là Kiến thức âm nhạc vì đề thi kiểm tra toàn diện từ kiến thức cơ bản về các đặc tính âm nhạc, lịch sử âm nhạc với 10 nhạc sĩ nổi tiếng thế giới đến kiến thức về xướng âm, thẩm âm. Môn Thanh nhạc, anh chọn hát 2 bài là "Trống cơm" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Còn môn Nhạc cụ, anh chọn đánh piano 2 bài "Nhật ký của mẹ" và "A time for us".

Về lý do trở thành tân sinh viên ở tuổi 42, Nguyễn Văn Chung nói học đại học để hệ thống hóa toàn bộ hiểu biết về âm nhạc trong 22 năm làm nghề, kế đến là nâng cao kiến thức chuyên ngành. Khi vững nền tảng, anh tin người nghệ sĩ có thể đi xa hơn trong nghề.