Nhận biết bệnh phụ khoa thường gặp qua màu sắc dịch âm đạo

Ở trạng thái sinh lý bình thường, dịch âm đạo giữ vai trò duy trì độ ẩm, làm sạch đường sinh dục và tạo hàng rào bảo vệ tự nhiên chống lại các tác nhân gây bệnh.

Khi có sự thay đổi bất thường về màu sắc, thể tích hay mùi của dịch âm đạo đều có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm các bệnh lý phụ khoa cần được can thiệp y tế kịp thời.

Chị em nên chủ động quan sát màu sắc của dịch âm đạo để nhận biết tình trạng sức khỏe của bản thân:

1. Dịch âm đạo màu trắng trong hoặc trắng đục nhẹ

Khi dịch âm đạo có màu trắng trong tương tự như lòng trắng trứng hoặc chỉ hơi đục nhẹ, co giãn tốt và không kèm theo mùi hôi khó chịu thì đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Lượng dịch này có thể thay đổi và tiết ra nhiều hơn vào những thời điểm nhạy cảm như giai đoạn rụng trứng, trong thai kỳ hoặc khi có kích thích tình dục.

Sự xuất hiện của dịch tiết sinh lý cho thấy hệ vi sinh vật và độ pH trong môi trường âm đạo đang ở trạng thái cân bằng, giúp bảo vệ niêm mạc khỏi các tác nhân xâm nhập từ bên ngoài.

2. Dịch âm đạo màu trắng vón cục như vôi hoặc đậu phụ

Chị em nên chủ động thăm khám sản phụ khoa định kỳ hoặc ngay khi nhận thấy các dấu hiệu tiết dịch âm đạo bất thường.

Nếu dịch âm đạo chuyển sang màu trắng đục, vón cục thành từng mảng nhỏ lợn cợn giống như vữa vôi hay sữa chua, kèm theo cảm giác ngứa rát kích thích và sưng đỏ vùng âm hộ thì có thể âm đạo bị nhiễm nấm Candida.

Loại nấm này vốn tồn tại trong đường sinh dục, nhưng khi gặp điều kiện thuận lợi, môi trường acid tự nhiên của âm đạo bị mất cân bằng, nấm phát triển vượt tầm kiểm soát. Nguyên nhân bùng phát nấm thường xuất phát từ việc sử dụng kháng sinh kéo dài, vệ sinh không đúng cách, mặc đồ lót ẩm ướt hoặc do suy giảm miễn dịch.

3. Dịch âm đạo màu vàng hoặc xanh lá cây

Dịch âm đạo chuyển sang màu vàng, xanh nhạt hoặc xanh lá cây đậm, có kết cấu loãng hoặc sủi bọt nhẹ và có mùi hôi là cảnh báo của tình trạng nhiễm trùng đường sinh dục.

Hiện tượng này thường liên quan đến bệnh nhiễm trùng roi Trichomonas hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu và Chlamydia. Người bệnh khi gặp phải tình trạng này thường xuất hiện thêm các triệu chứng kèm theo như đau rát khi đi tiểu, đau sâu trong vùng chậu hoặc khó chịu trong khi quan hệ tình dục , đòi hỏi phải được xét nghiệm và điều trị bằng kháng sinh sớm.

4. Dịch âm đạo màu xám hoặc trắng xám

Sự xuất hiện của dịch tiết mỏng, màu xám nhạt bao phủ đều quanh thành âm đạo và tỏa ra mùi hôi tanh đặc trưng như cá ươn, đặc biệt nồng hơn sau khi quan hệ tình dục hoặc trong những ngày có kinh nguyệt là dấu hiệu điển hình của bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn . Bệnh lý này không phải do một loại vi khuẩn đơn lẻ gây ra mà là hệ quả của việc sụt giảm số lượng lợi khuẩn Lactobacilli, tạo cơ hội cho các vi khuẩn kỵ khí nhân lên nhanh chóng và làm xáo trộn hệ sinh thái âm đạo.

5. Dịch âm đạo màu hồng, nâu hoặc có lẫn máu

Dịch âm đạo xuất hiện màu nâu nhạt, nâu đậm hoặc màu hồng tươi do có lẫn một lượng máu nhỏ có thể xuất phát từ cả nguyên nhân sinh lý lẫn bệnh lý.

Về mặt sinh lý, hiện tượng này thường xuất hiện ngay trước hoặc sau kỳ kinh nguyệt vài ngày, hoặc là dấu hiệu báo thai sớm ở phụ nữ mới thụ thai.

Tuy nhiên, nếu dịch màu nâu hoặc lẫn máu xuất hiện bất thường giữa chu kỳ, kéo dài sau khi quan hệ tình dục hoặc xảy ra ở phụ nữ đã mãn kinh thì cần hết sức cảnh giác. Đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý nguy hiểm như viêm lộ tuyến cổ tử cung , polyp tử cung, tổn thương nội mạc tử cung hoặc thậm chí là nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Dịch âm đạo chính là "gương phản chiếu" sức khỏe phụ khoa. Do đó, ngay khi nhận thấy bất kỳ sự thay đổi bất thường nào về màu sắc hay mùi của dịch tiết, chị em cần đi khám chuyên khoa kịp thời. Nên đến các cơ sở y tế uy tín để thực hiện soi tươi dịch âm đạo và làm các xét nghiệm lâm sàng. Không được tự ý mua thuốc đặt hay uống thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.