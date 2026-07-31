Bụng to dù không tăng cân, cô gái 21 tuổi phát hiện u quái buồng trứng ác tính gần 20 cm

Khoảng vài tháng gần đây, Phương (21 tuổi) nhận thấy vòng bụng tăng dần bất thường dù chưa từng quan hệ tình dục. Khi bụng ngày càng lớn, cô đến Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội để thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận một khối u lớn chiếm gần toàn bộ vùng hạ vị, lan lên trên rốn, mật độ chắc và gây cảm giác tức khi ấn.

Siêu âm cho thấy khối u xuất phát từ buồng trứng phải, kích thước khoảng 185 x 96 x 132 mm. Bên trong khối u có cấu trúc không đồng nhất, nhiều vách ngăn, xuất hiện thành phần đặc kích thước 43 x 41 mm và tăng sinh mạch ít trên siêu âm Doppler. Khối u được phân loại O-RADS 4, thuộc nhóm có nguy cơ ác tính cao.

Bác sĩ Nông Tuyết Phượng, Trung tâm Sản Phụ khoa, chỉ định phẫu thuật nội soi cắt khối u và làm giải phẫu bệnh.

Ekip bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa đang phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật phát hiện u quái buồng trứng chứa nhiều mô da, tóc, xương

Trong ca mổ, ê-kíp đặt trocar qua rốn vào trực tiếp khối u và hút ra khoảng một lít dịch màu vàng. Sau khi bơm khí CO₂ và đưa camera vào ổ bụng, bác sĩ ghi nhận bề mặt trong và ngoài khối u tương đối trơn nhẵn, bên trong có một nhú kích thước khoảng 3 cm.

Khảo sát ổ bụng cho thấy tử cung, buồng trứng trái, vòi trứng phải cùng các cơ quan lân cận đều bình thường. Ê-kíp tiến hành bóc tách và cắt hoàn toàn khối u buồng trứng phải, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc sinh sản còn lành.

Kết quả sinh thiết lạnh trong mổ ban đầu hướng đến u quái trưởng thành (u bì buồng trứng) - dạng u đa số lành tính.

Tuy nhiên, kết quả giải phẫu bệnh chính thức sau đó cho thấy bản chất khối u phức tạp hơn dự kiến. Quan sát đại thể ghi nhận khối u chứa nhiều thành phần khác nhau như vùng dạng nang có vách mỏng, mô đặc màu hồng mềm, da, lông tóc cùng các cấu trúc giống xương và sụn.

Giải phẫu bệnh phát hiện khối u chứa mô xuất phát từ cả ba lá phôi. Thành phần ngoại bì gồm biểu mô da, tuyến bã, tuyến mồ hôi, nang lông, mô răng, mô não và mô thần kinh; trung bì gồm mô mỡ, cơ, xương, sụn; nội bì gồm biểu mô tuyến chế nhầy, biểu mô có lông chuyển và mô tuyến nước bọt.

Đặc biệt, các bác sĩ ghi nhận sự xuất hiện của những vùng ống thần kinh nguyên thủy - dấu hiệu đặc trưng của mô chưa trưởng thành. Từ đó, người bệnh được chẩn đoán mắc u quái không trưởng thành độ 1, một dạng u quái buồng trứng ác tính thuộc nhóm u tế bào mầm.

U quái buồng trứng ác tính hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện ở phụ nữ rất trẻ

Sau phẫu thuật, Phương được điều trị kháng sinh, thuốc chống viêm, hỗ trợ dinh dưỡng và theo dõi sát quá trình hồi phục.

Do khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm, còn khu trú tại buồng trứng và đã được cắt bỏ hoàn toàn, người bệnh hiện chưa cần hóa trị.

Theo bác sĩ Nông Tuyết Phượng, với các trường hợp u quái buồng trứng không trưởng thành độ 1 được phát hiện sớm và điều trị triệt để, tiên lượng thường khá khả quan. Người bệnh cần tái khám định kỳ bằng khám lâm sàng, siêu âm, chụp CT khi cần thiết và xét nghiệm các dấu ấn khối u nhằm phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

Dấu hiệu u quái buồng trứng dễ bị bỏ qua

Theo bác sĩ Phượng, u quái buồng trứng bắt nguồn từ tế bào mầm của buồng trứng - những tế bào có khả năng phát triển thành nhiều loại mô khác nhau trong cơ thể.

Khi quá trình biệt hóa diễn ra bất thường, các tế bào này có thể tạo thành khối u chứa tóc, da, răng, xương, sụn hoặc mô thần kinh. Vì xuất phát từ tế bào mầm, bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, thanh thiếu niên hoặc phụ nữ chưa từng quan hệ tình dục.

Trong đó, u quái trưởng thành chiếm đa số và thường lành tính, còn u quái không trưởng thành là khối u ác tính rất hiếm gặp, chỉ chiếm dưới 1% tổng số ca ung thư buồng trứng.

Bệnh thường diễn tiến âm thầm với các triệu chứng không đặc hiệu như bụng to dần, chướng bụng, đau tức vùng hạ vị, sờ thấy khối bất thường trong ổ bụng hoặc rối loạn kinh nguyệt. Vì vậy, không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển rất lớn.

Bác sĩ Phượng khuyến cáo, phụ nữ trẻ, kể cả chưa lập gia đình hoặc chưa từng quan hệ tình dục, không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kéo dài, nặng tức vùng bụng dưới, ăn nhanh no hoặc đi tiểu nhiều lần. Khám phụ khoa và siêu âm định kỳ giúp phát hiện sớm các khối u quái buồng trứng, hạn chế nguy cơ xoắn, vỡ nang hoặc tiến triển thành bệnh lý ác tính, đồng thời tăng cơ hội điều trị hiệu quả và bảo tồn khả năng sinh sản.