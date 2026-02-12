Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào?

Thứ năm, 08:13 12/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới thường hay bị nhầm lẫn là một. Vậy chúng khác nhau như thế nào? Nên mua loại nào mới đúng? Nếu bạn đang có dự định cầu hôn, đính hôn hay kết hôn thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây.

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới không hoàn toàn giống nhau. Chúng khác nhau về nguồn gốc lịch sử, thời điểm sử dụng và ý nghĩa biểu trưng,...

Nguồn gốc, ý nghĩa của nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới

Nhẫn cầu hôn (Proposal Ring)

Nhẫn cầu hôn (proposal ring) xuất hiện từ văn hóa châu Âu – Bắc Mỹ, gắn với nghi thức một người (thường là nam giới) ngỏ lời cầu hôn chính thức với người mình yêu. Theo các tài liệu lịch sử trang sức phương Tây, chiếc nhẫn cầu hôn đầu tiên được ghi nhận vào năm 1477, khi Đại công tước Maximilian của Áo tặng nhẫn kim cương cho Mary of Burgundy để cầu hôn. Từ đó, nhẫn cầu hôn dần trở thành biểu tượng của lời hứa hôn nhân.

Ý nghĩa cốt lõi của nhẫn cầu hôn: Thể hiện lời đề nghị kết hôn; Mang tính cá nhân, cảm xúc và chỉ xuất hiện tại thời khắc cầu hôn.

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào? - Ảnh 1.

Nhẫn cầu hôn thể hiện lời đề nghị kết hôn, mang tính cá nhân, cảm xúc và chỉ xuất hiện tại thời khắc cầu hôn.

Nhẫn đính hôn (Engagement Ring)

Khác với nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn (engagement ring) gắn với giai đoạn đính ước, tức là khi hai bên gia đình đã đồng thuận, mối quan hệ được công nhận công khai. Trong nhiều nền văn hóa, đính hôn là bước trung gian giữa yêu và cưới, mang tính pháp lý – xã hội nhiều hơn là cảm xúc cá nhân.

Ý nghĩa chính của nhẫn đính hôn: Khẳng định hai người đã có hôn ước; Thể hiện trách nhiệm, cam kết lâu dài; Có giá trị thông báo với xã hội.

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào? - Ảnh 2.

Nhẫn đính hôn khẳng định hai người đã có hôn ước; Thể hiện trách nhiệm, cam kết lâu dài; Có giá trị thông báo với xã hội.

Nhẫn cưới (Wedding Ring)

Khác với nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới được trao tặng trong lễ cưới để đánh dấu sự gắn kết giữa vợ chồng, mang biểu tượng của tình yêu và sự cam kết trọn đời. Thông thường, nhẫn cưới có thiết kế đơn giản để phù hợp với cả cô dâu và chú rể. Đa số nhẫn cưới có dạng tròn trơn, không chứa quá nhiều hoạ tiết. 

Nguồn gốc nhẫn cưới bắt đầu từ văn hóa La Mã (866-1330 SCN), khi nhẫn vàng và bạc được trao trong ngày cưới để biểu tượng cho sự gắn kết. Cho tới Thế chiến II, nhẫn cưới trở thành biểu tượng hôn nhân và tình yêu, khi các binh sĩ đeo nhẫn để nhớ về người vợ ở quê nhà. Từ đó, phong tục này đã tồn tại và trở thành một phần không thể thiếu trong lễ cưới hiện đại.

Nhẫn cưới đeo ở ngón áp út tượng trưng cho sợi dây tình yêu, kết nối và chung nhịp đập trái tim của hai người. Đây cũng là bằng chứng hôn nhân, khẳng định cam kết gắn bó và trách nhiệm trong đời sống vợ chồng.

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào? - Ảnh 3.

Nhẫn cưới được trao tặng trong lễ cưới để đánh dấu sự gắn kết giữa vợ chồng, mang biểu tượng của tình yêu và sự cam kết trọn đời.

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới có khác nhau không?

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới thường bị nhầm lẫn nhưng thực chất có ý nghĩa và vai trò hoàn toàn khác nhau trong quá trình tiến tới hôn nhân. Nhẫn cầu hôn là món quà mà người con trai trao cho người con gái trong khoảnh khắc ngỏ lời cầu hôn, thể hiện tình yêu chân thành và lời hứa gắn bó lâu dài giữa hai người, mang tính riêng tư chỉ dành cho cặp đôi. 

Ngược lại, nhẫn đính hôn được trao trong lễ đính hôn – một nghi thức quan trọng có sự tham gia của hai bên gia đình và bạn bè, đánh dấu sự cam kết chính thức của đôi bạn trẻ trước sự chứng kiến của mọi người, đồng thời khẳng định mối quan hệ chính thức và sự gắn kết giữa hai gia đình. Như vậy, nhẫn cầu hôn là biểu tượng của lời ngỏ ý và sự chuẩn bị cho hôn nhân, còn nhẫn đính hôn là dấu hiệu xác nhận đính ước, sự ràng buộc chính thức trong nghi lễ truyền thống.

Còn đối với nhẫn cưới lại mang tới sự cam kết trọn đời trong đời sống vợ chồng. Nhẫn cưới, khi được đeo vào tay, đây là biểu tượng của sự ràng buộc vĩnh viễn giữa hai con người, sự bền bỉ của tình yêu đôi lứa. Khác với nhẫn đính hôn chỉ có một chiếc và được trao ở không gian riêng tư, nhẫn cưới luôn đi theo cặp, có thiết kế đơn giản, và chỉ được trao trong ngày lễ trọng đại nhất của đời người – ngày cưới, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ.

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào? - Ảnh 4.

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới thường bị nhầm lẫn nhưng thực chất có ý nghĩa và vai trò hoàn toàn khác nhau trong quá trình tiến tới hôn nhân

So sánh nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới

Tiêu chí

Nhẫn cầu hôn (Proposal Ring)

Nhẫn đính hôn (Engagement Ring)

Nhẫn cưới (Wedding Ring)

Mục đích

Chàng trai ngỏ lời cầu hôn

Công bố chính thức với gia đình

Trao trong hôn lễ, cam kết trọn đời

Thời điểm

Khoảnh khắc riêng tư, lãng mạn

Lễ ăn hỏi, lễ đính hôn

Lễ thành hôn

Đặc điểm

Thường có 1 viên đá chủ nổi bật

Thường được gộp chung với nhẫn cầu hôn

Cặp nhẫn có thiết kế đồng điệu, đơn giản

Ai đeo?

Chỉ người nữ đeo

Chỉ người nữ đeo

Cả hai cùng đeo

Vị trí đeo

Ngón áp út (thường là tay trái)

Ngón áp út (thường là tay trái)

Ngón áp út

Nên mua nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới loại nào?

Không có quy chuẩn cụ thể nào đối với việc mua nhẫn cầu hôn nhẫn đính hôn và nhẫn cưới, bạn chỉ cần cân bằng 3 yếu tố: Tài chính – Sở thích – Độ bền. Dưới đây là các kiểu nhẫn mà được rất nhiều cặp đôi lựa chọn, vừa mang giá trị vừa có tính thẩm mỹ cao:

Chất liệu vỏ nhẫn: Vàng 14K, 18K, 24K hoặc bạch kim (cân bằng giữa độ cứng và giá trị).

Đá chủ: Đá Moissanite và CZ, kim cương nhân tạo cao cấp hoặc kim cương tự nhiên.

Kiểu dáng: Solitaire (một viên chủ); Halo (viên chủ có viền đá tấm); Pave (nhiều viên đá nhỏ được đính dọc theo đai nhẫn) hoặc Three-stone (có ba viên đá được đính trên nhẫn)…

Màu sắc: Vàng trắng (trẻ trung, dễ phối đồ) hoặc vàng hồng (lãng mạn, tôn da).

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào? - Ảnh 6.

Tùy vào điện kiện, nhu cầu và sở thích, người mua có thể lựa chọn các loại nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới với chất liệu phù hợp.

Nên mua nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới hay mua cả hai?

Khi quyết định mua nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới hay cả hai, bạn sẽ cần cân nhắc rất nhiều các yếu tố khác nhau như phong cách cá nhân, ngân sách, kế hoạch hôn nhân,.... Do đó, bạn có thể xem xét và dựa trên phân tích dưới đây để đưa ra lựa chọn chính xác nhất: 

Chỉ mua nhẫn cầu hôn: Nếu bạn đang trong giai đoạn cầu hôn và chưa lên kế hoạch cụ thể cho đám cưới, nhẫn cầu hôn sẽ là món quà ấn tượng để tạo dấu ấn mạnh mẽ trong khoảnh khắc quan trọng này.

Chỉ mua nhẫn cưới: Đối với nhiều cặp đôi Việt Nam, họ thường đi thẳng đến kế hoạch kết hôn mà không trải qua giai đoạn cầu hôn. Nhẫn cưới là lựa chọn kinh tế và thiết thực hơn trong trường hợp này. Một số cặp đôi còn kết hợp nhẫn cưới với kim cương tấm để làm nhẫn cầu hôn.

Mua cả hai: Nếu bạn mong muốn có một buổi cầu hôn lãng mạn và lễ cưới trọn vẹn, việc mua cả nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Điều này cũng thể hiện sự coi trọng ý nghĩa của từng chiếc nhẫn, đặc biệt là đối với những cô gái mơ ước về một màn cầu hôn đầy bất ngờ.

Có nên mua nhẫn cầu hôn giá rẻ? Gợi ý những mẫu nhẫn giá dưới 2 triệu đồng khiến ai cũng phải xuýt xoaCó nên mua nhẫn cầu hôn giá rẻ? Gợi ý những mẫu nhẫn giá dưới 2 triệu đồng khiến ai cũng phải xuýt xoa

GĐXH - Mua nhẫn cầu hôn luôn khiến các bạn trẻ vò đầu bứt tai. Trên thị trường có rất nhiều mẫu nhẫn với đa dạng chủng loại và giá cả. Tuy nhiên, nên mua loại nào vừa đẹp, bền, sang mà giá cả hợp túi tiền thì không phải ai cũng biết.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những kiểu nhẫn cầu hôn nào được ưa chuộng nhất trong năm 2026?

Những kiểu nhẫn cầu hôn nào được ưa chuộng nhất trong năm 2026?

Trang sức vàng: Vừa làm đẹp, vừa giữ của – chọn sao cho đáng tiền?

Trang sức vàng: Vừa làm đẹp, vừa giữ của – chọn sao cho đáng tiền?

Năm 2026, dưới 2 triệu đồng có mua được nhẫn cầu hôn?

Năm 2026, dưới 2 triệu đồng có mua được nhẫn cầu hôn?

Năm 2026 nên mua nhẫn cầu hôn vàng hay bạc?

Năm 2026 nên mua nhẫn cầu hôn vàng hay bạc?

Giá vàng vẫn ở mức cao, năm 2026 nên chọn nhẫn cầu hôn loại nào?

Giá vàng vẫn ở mức cao, năm 2026 nên chọn nhẫn cầu hôn loại nào?

Cùng chuyên mục

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Cận Tết, khi sắc xuân bắt đầu lan khắp phố phường, thợ cắm hoa lan thuê cũng bước vào mùa tất bật nhất trong năm. Từ sáng sớm đến tối mịt, nghề thời vụ này mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày, đặc biệt ngày cao điểm có thể bỏ túi 4-5 triệu đồng.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với công suất mạnh, tải trọng lớn tới 260 kg, trang bị dày và định hướng sử dụng bền bỉ cho đô thị lẫn nhu cầu chở nặng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Những ngày sát Tết Nguyên đán, bên cạnh bánh mứt, giỏ quà và thực phẩm khô, quầy trái cây chưng Tết được khách hàng tìm mua thì mặt hàng dừa dát vàng cũng rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc Honda Giorno+ mới thể hiện rõ định hướng của hãng trong việc biến phương tiện di chuyển hằng ngày thành một phần phong cách sống, nơi yếu tố thẩm mỹ và cá tính cá nhân được đặt ngang với công năng sử dụng.

Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, không khí tại các chợ hoa xuân và tuyến phố bán cây cảnh đã trở nên nhộn nhịp. Người dân tranh thủ đi sắm sửa, chọn đào, quất, hoa tươi để trang hoàng nhà cửa, trong đó quất cảnh tiếp tục là mặt hàng được săn đón nhiều nhất.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 đã ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, có phanh ABS cực xịn sò, chỉ từ 39,5 triệu đồng.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Có sự thay đổi mới về khu vực mất điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Có sự thay đổi mới về khu vực mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top