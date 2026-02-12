Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 12 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 12 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 12 - 15/2/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Yết Kiêu, 1 đoạn đường Lê Thánh Tôn, 1 đoạn đường Mai Hắc Đế, 1 đoạn đường Phan Đình Phùng, (mỗi trạm cắt điện khoảng 1 đến 2 giờ để công tác).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 Đoạn đường Nguyễn Trung Trực, 1 Đoạn đường Đào Duy Từ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 đoạn đường Hoàng Diệu, Trần Bình Trọng, Hàn Thuyên, Nguyễn Thượng Hiền, 1 đoạn đường Dã Tượng, 1 đoạn đường Yết Kiêu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200182 - 478/6/80 Lộc Thành - Mã trạm – tên trạm: 030200224 - 478/6/81/3 Lộc Thành
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200197 - 478/6/97/1/8/1 Lộc Thành - Trạm 478/6/288 Lộc Thành
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: Một phần các thôn Nghĩa Hội thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Suối Thông C thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Lạc TRường thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Nghĩa Lập thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Suối Thông A thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Rơ Lơm thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Ma Đanh thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Lạc Thạnh thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Cầu Sắt thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Kam bouter thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Boockabang thuộc Xã Dơn Dương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Di Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/2/2026.
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Phú Thạnh, thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 35 thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Trung Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn P’Ré, thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/2/2026.
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/2/2026.
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/2/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/2/2026.
Lịch cúp điện Bảo Lâm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/2/2026.
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/2/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/2/2026.
