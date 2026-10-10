Nhan sắc đời thường của nữ diễn viên áo số 371 gây sốt trong 'Trại buôn người'

Không thuộc tuyến nhân vật chính, Trinh trong Trại buôn người vẫn trở thành một trong những nhân vật để lại nhiều cảm xúc với khán giả. Mang số áo 371, cô cùng chồng rơi vào trại buôn người khi đang mang thai, trải qua những tổn thương thể xác lẫn tinh thần trước khi đứng trước cơ hội được trở về.

Sau khi phim ra rạp, nhiều khán giả bắt đầu tìm kiếm thông tin về cô bởi ngoại hình nổi bật và phần thể hiện trong những phân đoạn nhiều cảm xúc.

Lê Khánh Linh gây chú ý với vai Trinh, nhân vật mang áo số 371 trong Trại buôn người.

Nữ diễn viên đảm nhận vai diễn này là Lê Khánh Linh, sinh năm 1996, quê ở An Giang. Cô từng được biết đến trên mạng xã hội từ năm 2018 với biệt danh “hot girl niềng răng”. Cô từng chia sẻ bản thân khá tự ti vì hàm răng không đều và bắt đầu niềng răng từ thời đi học. Sau khoảng 4 năm chỉnh nha, diện mạo thay đổi giúp cô tự tin hơn trước ống kính. Khánh Linh dần làm quen với công việc mẫu ảnh, học trang điểm và bước vào lĩnh vực diễn xuất.

Lê Khánh Linh từng được biết đến với biệt danh “hot girl niềng răng”.

Khánh Linh từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, phim phát hành trên YouTube và MV ca nhạc. Một số phim truyền hình có sự tham gia của Khánh Linh gồm Yêu trước ngày cưới, Ông bố đeo tạp dề, Nhà có hai bà nội, Mặt trời lạnh, Chung trọ chung đời và Trò đùa huyết thống. Trên màn ảnh rộng, cô từng đóng vai phụ trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập.

Trong Trại buôn người, Trinh là một trong những nạn nhân của đường dây tội phạm xuyên biên giới. Nhân vật bị đẩy vào hàng loạt tình huống khắc nghiệt, từ nỗi sợ hãi ban đầu đến sự tuyệt vọng khi chứng kiến người thân qua đời. Một trong những điểm nhấn của vai diễn là những phân đoạn Trinh kêu cứu trong trạng thái hoảng loạn và bất lực.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều MV ca nhạc, phim truyền hình và các dự án phim trên nền tảng trực tuyến.

Nữ diễn viên cũng có phân cảnh 18+ với Quách Ngọc Ngoan. Khánh Linh cho biết cô từng lo lắng trước cảnh quay này, dù được trang bị đồ bảo hộ. Theo cô, “cảnh nóng” trên màn ảnh phần lớn đến từ góc máy và cách xử lý hình ảnh.

Khánh Linh cho biết bạn diễn Quách Ngọc Ngoan đã động viên cô tập trung vào cảm xúc để hoàn thành cảnh diễn. Cả hai cố gắng phối hợp nhằm tạo ra tình huống tự nhiên và phù hợp với câu chuyện.

Một thử thách khác với nữ diễn viên là cảnh rơi xuống nước. Vốn sợ nước, cô gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhưng nhận được sự hỗ trợ từ ê-kíp.

Trái ngược với nhân vật Trinh luôn xuất hiện trong trạng thái kiệt quệ, hoảng loạn trên màn ảnh, Khánh Linh ngoài đời mang hình ảnh trẻ trung, tươi tắn và nhiều màu sắc hơn.

Nhan sắc đời thường trẻ trung của Lê Khánh Linh, khác biệt với hình ảnh khắc khổ trên màn ảnh.

Ở tuổi 30, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang linh hoạt. Cô không bó mình trong một hình tượng cố định, khi theo đuổi vẻ ngọt ngào, nữ tính, lúc lại lựa chọn phong cách quyến rũ, cá tính.

Phong cách trang điểm của nữ diễn viên cũng được thay đổi tùy hoàn cảnh. Ở đời thường, cô ưu tiên lớp trang điểm nhẹ, tạo cảm giác tươi tắn, tự nhiên. Khi dự sự kiện hoặc thực hiện các bộ ảnh thời trang, Khánh Linh có xu hướng chọn lối trang điểm sắc sảo hơn, tập trung tạo điểm nhấn ở mắt và môi.

Về đời tư, Khánh Linh có hai con, một trai và một gái là Quốc Anh và Bảo Anh. Cả hai hiện đều học lớp 5. Qua những hình ảnh, video được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội, hai bé được nhận xét nhí nhảnh, tình cảm và có thành tích học tập tốt.

Khánh Linh khoe vóc dáng thon gọn trong những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Về chuyện tình cảm, Khánh Linh khá kín tiếng và ít chia sẻ về mối quan hệ hiện tại. Nữ diễn viên từng bày tỏ quan điểm: “Khi tôi yêu, tôi lấy phân nửa của người đó. Không những phân nửa niềm vui, mà còn là phân nửa nỗi buồn và phân nửa nỗi đau”.

Cô cũng cho rằng phụ nữ trong tình yêu cần giữ sự độc lập về tài chính, chủ động chăm lo cho bản thân thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào người bên cạnh.