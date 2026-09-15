Nhan sắc ngọt ngào, học vấn nổi bật của Á khôi Hà Nội 2026

“Tôi thường sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và cố gắng hoàn thành từng việc trong khoảng thời gian đã đặt ra. Có những giai đoạn lịch học và lịch làm việc khá dày, tôi phải tranh thủ từng khoảng thời gian trống để đọc tài liệu hoặc chuẩn bị cho công việc. Tôi nghĩ quan trọng nhất là biết mình đang ưu tiên điều gì ở từng thời điểm”, Thu Hiền chia sẻ.