Nhan sắc ngọt ngào, học vấn nổi bật của Á khôi Hà Nội 2026

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Á khôi 2 Hoa khôi Hà Nội 2026 Ôn Thị Thu Hiền sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, phong cách thời trang nữ tính cùng nền tảng học vấn ấn tượng.

Ôn Thị Thu Hiền sinh năm 2001 tại Phú Thọ. Cô tốt nghiệp cử nhân kế toán tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và hiện theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thu Hiền sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo với đường nét mềm mại và gương mặt thanh tú. Phong cách của cô cũng thiên về sự nữ tính, thanh lịch.

Bắt đầu làm người mẫu tự do từ năm 19 tuổi, Thu Hiền có gần 6 năm làm quen với công việc trước ống kính và sân khấu. Cô từng giành danh hiệu Á khôi Miss VNUA 2023, Người đẹp Áo dài Đất Tổ 2026 trước khi tiếp tục thử sức tại Hoa khôi Hà Nội 2026.

Thu Hiền cho biết thời gian dành cho công việc luôn được sắp xếp để đáp ứng lịch học. Cô chủ động lên kế hoạch cho từng giai đoạn, nhất là khi vừa theo học chương trình MBA vừa tham gia các hoạt động nghệ thuật và xã hội.

“Tôi thường sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và cố gắng hoàn thành từng việc trong khoảng thời gian đã đặt ra. Có những giai đoạn lịch học và lịch làm việc khá dày, tôi phải tranh thủ từng khoảng thời gian trống để đọc tài liệu hoặc chuẩn bị cho công việc. Tôi nghĩ quan trọng nhất là biết mình đang ưu tiên điều gì ở từng thời điểm”, Thu Hiền chia sẻ.

Công việc người mẫu cũng khiến người đẹp chú ý hơn đến việc giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Thay cho những phương pháp quá khắt khe, cô duy trì chế độ ăn uống cân bằng, chú trọng vận động và giữ thói quen chăm sóc bản thân.

“Tôi không ép mình phải ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Những ngày có lịch làm việc hoặc chụp hình, tôi cố gắng ăn uống đủ chất, hạn chế đồ ngọt và thức ăn nhiều dầu mỡ. Tôi cũng chú ý ngủ đủ khi có thể, bởi chỉ cần thiếu ngủ vài ngày là làn da và tinh thần đều bị ảnh hưởng”, người đẹp nói.

Với Thu Hiền, việc chăm sóc ngoại hình cũng không tách rời lối sống. Cô quan niệm người làm nghệ thuật cần duy trì diện mạo chỉn chu nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải chạy theo những tiêu chuẩn quá khắt khe về sắc đẹp.

Thu Hiền từng tích cực tham gia công tác Đoàn khi còn là sinh viên và hiện là Đại biểu HĐND xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026-2031. Công việc ở các lĩnh vực khác nhau khiến lịch trình của cô khá bận rộn, nhưng cũng giúp người đẹp có thêm những trải nghiệm ngoài môi trường nghệ thuật.

Sau danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Hà Nội 2026, Thu Hiền dự định hoàn thành chương trình Thạc sĩ, tiếp tục hoạt động nghệ thuật và dành thời gian cho các dự án cộng đồng tại quê hương Phú Thọ.

Thu Hiền đang từng bước tạo dựng hình ảnh riêng bằng ba lựa chọn khá rõ ràng: Giữ việc học, nghiêm túc với nghệ thuật và chủ động với cuộc sống của mình. Đây cũng là hành trình mà người đẹp muốn tiếp tục sau khi cuộc thi khép lại.

Lê Chi
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