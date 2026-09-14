Không tin nổi sắc vóc Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 38
GĐXH - Vẻ đẹp Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 38 gây ấn tượng mạnh mẽ tại sự kiện âm nhạc. Nữ ca sĩ tỏa sáng với trang phục và phong cách trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn.
Dưới ánh đèn sân khấu, Hoàng Thuỳ Linh khoe độ dẻo dai với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, khoẻ khoắn ở tuổi 38.
Tại buổi tổng duyệt trước giờ diễn, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt mộc gần như không trang điểm, chỉ điểm nhẹ chút son cam đất trên môi. Khoác lên mình áo gile trắng phối cùng mũ lưỡi trai nâu trầm, cô vẫn toát lên thần thái tươi tắn với làn da đều màu, căng mịn, dù không hề có sự trợ giúp của lớp nền hay ánh đèn sân khấu.
Jennie, Lisa, Olivia Rodrigo gợi ý kiểu tóc tự nhiên mà trông vẫn sang chảnhThời trang -
Không cần tạo kiểu cầu kỳ hay xịt keo cố định, các nữ thần Gen Z đang chuộng style tóc "sinh ra sao để vậy" nhưng thiên hướng nghệ thuật hơn. Nhìn vào Jennie, Lisa hay Olivia Rodrigo, bạn sẽ thấy ngay chân lý: Tối giản chính là đỉnh cao của sự sang chảnh.
Nhan sắc nữ diễn viên quê Lạng Sơn đang gây chú ý trong phim 'Đội bóng nữ làng Xuân'Đẹp -
GĐXH - Nữ diễn viên Trương Thảo My gây chú ý với vai Minh trong "Đội bóng nữ làng Xuân" đời thực sở hữu nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ.
Vì sao bác sĩ phải nói 'không' với nhu cầu làm đẹp của khách hàng?Đẹp -
GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ tăng vọt, không ít trường hợp khách hàng tìm đến các cơ sở y tế với những mong muốn vượt quá giới hạn an toàn hoặc thực tế cơ thể. Đứng trước kỳ vọng lớn từ người bệnh, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đôi khi buộc phải từ chối hoặc trì hoãn mong muốn của khách hàng để đặt sự an toàn sức khỏe lên trên hết.
Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40Đẹp -
GĐXH - Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với vẻ đẹp thanh lịch và phong cách tối giản tại sự kiện triển lãm mới đây. Ở tuổi 40, cô vẫn giữ được sức hút kỳ diệu và thần thái riêng biệt.
Da lão hóa nên dùng collagen hay retinol?Đẹp -
Collagen và retinol đều được sử dụng trong chăm sóc da lão hóa nhưng có cơ chế khác nhau. Hiểu đúng công dụng giúp lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tình trạng da.
Jisoo (BLACKPINK) công khai ảnh trước và sau khi trang điểmĐẹp -
Dù mức độ trang điểm tạo ra sự khác biệt rõ rệt về thần thái, nhan sắc đặc trưng của Jisoo gần như không thay đổi.
Nữ diễn viên VTV Minh Cúc làm mẹ đơn thân cá tính ở tuổi 40Đẹp -
GĐXH - Minh Cúc - nữ diễn viên VTV, diện bikini tự tin khoe cá tính ở tuổi 40. Là mẹ đơn thân, cô luôn lạc quan và truyền cảm hứng cho nhiều người.
Nữ diễn viên Jung Ho Yeon khoe xương quai xanh nổi bậtĐẹp -
Phong cách lần này mang đến hình ảnh Jung Ho Yeon vừa lạnh lùng, sang trọng vừa có phần quyến rũ.
Trương Quỳnh Anh gợi cảm ở tuổi 37Đẹp -
GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng, trẻ trung đầy quyến rũ ở tuổi 37.
Winter (aespa) khoe nhan sắc đẹp như búp bêĐẹp -
Winter thời gian gần đây liên tục nhận được lời khen nhờ phong cách thời trang và diện mạo biến hóa đa dạng.