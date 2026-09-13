Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40

Chủ nhật, 16:43 13/09/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với vẻ đẹp thanh lịch và phong cách tối giản tại sự kiện triển lãm mới đây. Ở tuổi 40, cô vẫn giữ được sức hút kỳ diệu và thần thái riêng biệt.

Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 1.Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải hội ngộ, khán giả xao xuyến hồi tưởng 18 năm trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải gây chú ý khi bất ngờ hội ngộ diễn viên Tùng Yuki sau gần hai thập kỷ phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà mới đây gây chú ý khi đến xem triển lãm "Những mùa hoa trong ký ức" của NTK Đỗ Mạnh Cường. 

Vẻ thanh lịch, sang trọng ở tuổi 40 của Tăng Thanh Hà. Video: RainDinh

Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 2.

Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên diện áo trắng tối giản kết hợp chân váy đen dài, đeo kính mắt cùng tông. Cách phối đồ thanh lịch, kín đáo giúp cô nổi bật theo cách riêng giữa không gian ngập tràn những mảng màu rực rỡ.

Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 3.

Ở tuổi gần 40, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và thần thái cuốn hút. Không cần trang phục cầu kỳ, nữ diễn viên gây chú ý bởi vóc dáng thanh mảnh, gương mặt sắc nét cùng phong cách thời trang tối giản vốn là dấu ấn quen thuộc.

Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 4.

Dù hiếm khi xuất hiện showbiz nhưng Tăng Thanh Hà vẫn giữ được sức hút.

Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 5.
Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 6.
Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 7.
Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 8.

Gu thời trang thanh lịch của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, đặc biệt là bộ trang phục trắng - đen đơn giản, phom dáng thoải mái nhưng tôn vóc dáng cùng kiểu tóc gọn gàng khiến nữ diễn viên nổi bật giữa không gian đầy màu sắc của những bức tranh hoa. 

Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 9.

Sau hơn một thập kỷ gần như rút khỏi màn ảnh để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, cô vẫn duy trì được sức hút đặc biệt. Việc chỉ cần xuất hiện tại một sự kiện cũng nhận được sự quan tâm lớn cho thấy vị thế của "ngọc nữ" trong lòng công chúng gần như chưa thay đổi.

Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40 - Ảnh 10.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo, thanh thoát và thần thái riêng. Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo hình quá nổi bật, cô vẫn dễ dàng chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện.


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