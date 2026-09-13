Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40
GĐXH - Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với vẻ đẹp thanh lịch và phong cách tối giản tại sự kiện triển lãm mới đây. Ở tuổi 40, cô vẫn giữ được sức hút kỳ diệu và thần thái riêng biệt.
Vẻ thanh lịch, sang trọng ở tuổi 40 của Tăng Thanh Hà. Video: RainDinh
Gu thời trang thanh lịch của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, đặc biệt là bộ trang phục trắng - đen đơn giản, phom dáng thoải mái nhưng tôn vóc dáng cùng kiểu tóc gọn gàng khiến nữ diễn viên nổi bật giữa không gian đầy màu sắc của những bức tranh hoa.
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