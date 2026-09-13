Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40

Sau hơn một thập kỷ gần như rút khỏi màn ảnh để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, cô vẫn duy trì được sức hút đặc biệt. Việc chỉ cần xuất hiện tại một sự kiện cũng nhận được sự quan tâm lớn cho thấy vị thế của "ngọc nữ" trong lòng công chúng gần như chưa thay đổi.