Da lão hóa nên dùng collagen hay retinol?

1. Collagen là gì?

Collagen là một protein cấu trúc quan trọng, góp phần tạo độ săn chắc và đàn hồi cho da. Collagen dùng trong sản phẩm bổ sung thường ở dạng peptide. Khi được đưa vào cơ thể, collagen được phân giải thành các thành phần nhỏ hơn để hấp thu.

Một số nghiên cứu cho thấy collagen dạng uống có thể hỗ trợ cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da khi sử dụng đều đặn. Tuy nhiên, collagen uống không có tác dụng "lấp đầy" lượng collagen bị mất đi.

Với collagen bôi ngoài da, các phân tử collagen có kích thước lớn nên khả năng thẩm thấu sâu vào da hạn chế. Vì vậy, không nên kỳ vọng kem chứa collagen có thể thay thế collagen tự nhiên của da.

2. Retinol là gì?

Retinol là một dạng vitamin A, thuộc nhóm retinoid dùng ngoài da không cần kê đơn. Khi thoa lên da, retinol được chuyển hóa thành acid retinoic, sau đó tham gia vào các quá trình tác động lên tế bào da.

Retinol có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, hỗ trợ sản sinh collagen và cải thiện một số biểu hiện liên quan đến lão hóa da như nếp nhăn, kết cấu da không đồng đều và tổn thương do ánh nắng. Tuy nhiên, retinol có thể gây khô da, đỏ, bong tróc, rát hoặc làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng, đặc biệt trong thời gian đầu sử dụng.

Hiểu đúng công dụng của collagen và retinol giúp lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tình trạng da.

3. Collagen và retinol khác nhau thế nào?

Collagen và retinol không phải là hai sản phẩm có cùng cơ chế và cũng không hoàn toàn thay thế cho nhau.

Collagen dạng uống chủ yếu được sử dụng với mục tiêu hỗ trợ độ ẩm, độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Trong khi đó, retinol được sử dụng trực tiếp trên da và có tác động đến quá trình hoạt động, tái tạo của tế bào da.

Vì vậy, lựa chọn sản phẩm nào phụ thuộc vào mục tiêu chăm sóc da. Đối với nếp nhăn và kết cấu da, retinol có tác dụng hơn. Collagen dạng uống có thể được cân nhắc để tăng độ ẩm và độ đàn hồi của da.

4. Da lão hóa nên chọn collagen hay retinol?

Nếu chỉ lựa chọn một sản phẩm để chăm sóc các dấu hiệu lão hóa, retinol được đánh giá cao hơn nhờ có bằng chứng nghiên cứu trong nhiều vấn đề về da như nếp nhăn, kết cấu da, sắc tố và mụn trứng cá.

Collagen dạng uống có thể được sử dụng bổ sung, đặc biệt khi mục tiêu là hỗ trợ độ ẩm và độ đàn hồi của da. Hai sản phẩm cũng có thể được sử dụng trong cùng một quy trình chăm sóc nếu phù hợp với tình trạng da. Tuy nhiên, không nên xem collagen là sản phẩm thay thế retinol hoặc ngược lại. Mỗi sản phẩm có cơ chế và mục tiêu sử dụng khác nhau.

5. Một số lưu ý khi sử dụng

Retinol có thể gây kích ứng, khô và bong tróc da trong thời gian đầu. Vì vậy, cần sử dụng phù hợp với khả năng dung nạp của da và chú ý bảo vệ da khỏi ánh nắng.

Phụ nữ đang mang thai hoặc có ý định mang thai không nên sử dụng retinol theo nội dung tài liệu. Trong trường hợp này, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc da.

Với collagen dạng uống, cần lựa chọn sản phẩm phù hợp và không nên kỳ vọng quá mức vào khả năng chống lão hóa. Collagen có thể là một lựa chọn bổ sung, nhưng không thay thế chế độ chăm sóc da phù hợp.