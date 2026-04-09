NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệp

NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi' GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua những năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.

NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn mới đây đã có một bữa tiệc ấm cùng chia sẻ về niềm hạnh phúc cùng bạn bè sau 30 năm kết hôn. Trong một lần trò chuyện cùng phóng viên Gia đình&Xã hội, NSƯT Nguyệt Hằng cũng tâm sự chuyện nhà mình một cách chân thành và cởi mở. Chị cho biết phải trải qua rất nhiều "xô lệch" trong đời sống, vợ chồng chị mới có được sự bình yên trong ngày hôm nay. Với NSƯT Nguyệt Hằng mọi thứ đều là duyên phận.

NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn trao nhẫn trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới.

NSƯT Nguyệt Hằng và chồng nổi tiếng trong làng sân khấu và phim ảnh miền Bắc bởi đã có nhiều năm cống hiến cho nghề. Kể về thành tích lẫn số phim họ tham gia, khán giả ai cũng biết. Sự quen mặt của họ với khán giả chính là phần thưởng quý giá mà cả đời họ đã dành tâm huyết, công sức cho nghệ thuật. Tuy nhiên, các con của cặp đôi nghệ sĩ lại không lựa chọn theo nghề của bố mẹ.

Theo NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ, ngày nhỏ, hai cô con gái lớn từng mơ ước trở thành diễn viên giống bố mẹ. Thậm chí các em còn viết thơ tâm sự với cô giáo về mong muốn được đứng trên sân khấu. Thế nhưng khi có cơ hội tham gia một bộ phim, cô con gái lớn lại nhận ra mình không phù hợp với nghề diễn. Sau đó, cô chuyển hướng học tập và cuối cùng quyết định sang Đức du học.

Gia đình đông vui của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn.

"Bây giờ con bé đã định cư ở Đức, lập gia đình và sinh con bên đó", chị chia sẻ. Với chị, điều quan trọng không phải là con cái có nối nghiệp bố mẹ hay không, mà là chúng tìm được con đường phù hợp với mình.

Người con thứ hai từng theo học nhạc cụ dân tộc tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, nhưng rồi cũng nhận ra nghệ thuật không phải đam mê lâu dài. Sau đó, cô chuyển sang học trang điểm – lĩnh vực mà mình thực sự yêu thích.

Hai người con còn lại cũng có những hướng đi riêng. Cậu con trai thứ ba đam mê thể thao, đặc biệt là bóng rổ, trong khi cô con gái út năng động và lanh lợi nhưng vẫn chưa xác định rõ con đường nghề nghiệp.

NSƯT Nguyệt Hằng và chồng chỉ mong các con khôn lớn trong bình yên.

Trong cách dạy con, hai vợ chồng cũng có những quan điểm khác nhau. Nghệ sĩ Nguyệt Hằng thường muốn định hướng sớm cho con để các em không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm. Trong khi đó, Anh Tuấn lại thiên về việc để con phát triển tự nhiên. "Anh ấy luôn nói rằng không ai dạy con tốt bằng chính cuộc sống", chị kể.

Dù đôi khi tranh luận, cả hai vẫn tôn trọng cách nghĩ của nhau. Bởi cuối cùng, điều họ mong muốn chỉ là các con trưởng thành trong một gia đình bình yên.