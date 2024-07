Nhẫn tâm bán bé gái với giá 180 triệu đồng

Ngày 23/7, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa bắt Cụt Thị Mùi (SN 1991, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi mua bán trẻ em, giải cứu 3 nạn nhân.



Đối tượng Mùi tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng nhận định, Cụt Thị Mùi là đối tượng nằm trong đường dây mua bán trẻ em. Mùi từng sinh sống tại huyện Tương Dương, nay về trú tại huyện Thanh Chương.

Đối tượng thường xuyên lên địa bàn huyện Tương Dương dụ dỗ, lôi kéo các cháu gái sang nước ngoài làm việc. Đồng thời, vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 8/7, Công an huyện Tương Dương bắt giữ đối tượng Cụt Thị Mùi và giải cứu 1 nạn nhân là C.T.K. (SN 2002, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương).

Quá trình điều tra xác định, năm 2014, trong lúc K. đang ở nhà Vi Thị Xoan (mẹ của Cụt Thị Mùi, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) được Mùi (khi đó đang ở nước ngoài) liên lạc qua điện thoại và hứa hẹn đưa K. sang nước ngoài để chăm con cho Mùi và sẽ tìm việc làm cho K.

Khi K. sang nước ngoài, Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá khoảng 180 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương tiếp tục giải cứu thành công 2 nạn nhân nữa đều ở huyện Tương Dương là X.T.C. (SN1986) và L.T.M. (SN 1998).

