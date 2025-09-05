Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
1. Ai dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu?
Nhiễm trùng tiết niệu xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu gây viêm nhiễm với các biểu hiện như: Cảm giác nóng rát khi đi tiểu; Thường xuyên buồn tiểu, tiểu gấp; Nước tiểu đục, sẫm màu hoặc có mùi hôi; Có máu trong nước tiểu; Đau hoặc khó chịu ở vùng bụng dưới; Sốt hoặc ớn lạnh…
Nhiễm trùng đường tiết niệu không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu. Vì trong quá trình quan hệ tình dục, vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn E.coli từ vùng hậu môn hoặc âm đạo có thể dễ dàng xâm nhập vào niệu đạo dẫn đến nhiễm trùng. Phụ nữ có nguy cơ cao hơn do cấu tạo niệu đạo ngắn và gần hậu môn.
Đối với nam giới, nhiễm trùng đường tiết niệu thấp hơn ở nữ giới do niệu đạo dài hơn và xuất tinh giúp rửa sạch vi khuẩn nhưng nguy cơ ở nam giới có thể gặp khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn.
Một số vi khuẩn có thể xâm nhập vào niệu đạo của dương vật khi quan hệ qua đường hậu môn gây ra viêm niệu đạo và trong một số trường hợp gây nhiễm trùng đường tiết niệu.
2. Nhiễm trùng tiết niệu gây khó khăn khi quan hệ tình dục
Theo TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn, chuyên khoa Thận tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu ảnh hưởng nhiều hơn đối với nữ giới, đặc biệt gây đau nhiều khi giao hợp . Nam giới bị nhiễm trùng đường tiểu cũng cảm thấy rất khó chịu. Điều này làm ảnh hưởng đến quan hệ thân mật với bạn tình.
Khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu, người bệnh có thể cảm thấy đau, buốt khi đi tiểu, đau vùng bụng dưới, ngứa rát... Những triệu chứng này không chỉ làm giảm ham muốn mà còn khiến việc quan hệ trở nên khó chịu và đau đớn.
Tình trạng viêm nhiễm ở bàng quang và niệu đạo gây ra cảm giác đau, rát và khó chịu, làm cho bất kỳ hoạt động nào tạo áp lực lên vùng bụng dưới hoặc vùng xương chậu đều trở nên khó khăn và đau đớn.
Các triệu chứng tiểu buốt và tiểu rắt thường trầm trọng hơn sau khi quan hệ tình dục. Hoạt động tình dục cũng có thể đẩy vi khuẩn từ vùng hậu môn vào niệu đạo làm tình trạng nhiễm trùng nặng hơn hoặc gây tái nhiễm.
3. Nhiễm trùng tiết niệu có phải kiêng quan hệ tình dục không?
Để điều trị dứt điểm và phòng nguy cơ tái phát, các chuyên gia y tế khuyên người bệnh khi có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm trùng đường tiết niệu nên đi khám chuyên khoa, làm xét nghiệm nước tiểu và các xét nghiệm khác để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp.
Không nên quan hệ tình dục cho đến khi điều trị dứt điểm vì nó có thể gây kích ứng thêm các mô đã bị viêm và đưa vi khuẩn mới vào đường tiết niệu. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tái phát bệnh và làm chậm thời gian hồi phục.
Có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu bằng các biện pháp: Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ âm hộ, dương vật, quy đầu, vệ sinh vùng sinh dục nhẹ nhàng bằng nước sạch trước và sau khi quan hệ tình dục. Đi tiểu trước và sau khi quan hệ cũng là cách hiệu quả để tống vi khuẩn ra khỏi niệu đạo.
Thực hành tình dục an toàn: Hạn chế quan hệ tình dục qua đường hậu môn, tốt nhất nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Tránh chuyển từ quan hệ tình dục qua đường hậu môn sang quan hệ tình dục qua đường âm đạo mà không mang bao cao su mới vào trước.
Uống đủ nước mỗi ngày giúp làm sạch đường tiết niệu và đào thải vi khuẩn qua nước tiểu, đồng thời giúp giảm bớt cảm giác nóng rát và châm chích khi đi tiểu.
Đức Minh
Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thaiDân số và phát triển - 17 giờ trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ với thai nhi.
Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lầnDân số và phát triển - 2 ngày trước
Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên 1,5 lần. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị hiện còn chồng chéo giữa chuyên khoa Sản và Nội tiết, khiến thai phụ dễ bị bỏ sót, chẩn đoán muộn, dẫn đến nguy cơ biến chứng nặng cho cả mẹ và con.
6 bệnh lý có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tử cungDân số và phát triển - 2 ngày trước
Cắt bỏ tử cung là một phẫu thuật lớn và thường chỉ được thực hiện khi có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là những lý do phổ biến nhất mà bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật này trong một số trường hợp.
Nguyên nhân gây khí hư bất thường ở phụ nữDân số và phát triển - 2 ngày trước
Ra huyết trắng (khí hư) là hiện tượng sinh lý bình thường của phụ nữ, thường bắt đầu từ tuổi dậy thì, trong độ tuổi có sinh hoạt tình dục đến khi mãn kinh.
5 hiểu lầm thường gặp về HIV cần xóa bỏDân số và phát triển - 3 ngày trước
Nhiều người vẫn còn giữ những quan niệm sai lầm về HIV, từ cách lây truyền cho đến khả năng sống khỏe mạnh của người bệnh. Những hiểu lầm này không chỉ gây ra nỗi sợ hãi, kỳ thị mà còn cản trở công tác phòng ngừa, điều trị...
Bé trai chào đời với đặc điểm hiếm gặp khiến bác sĩ ngỡ ngàngDân số và phát triển - 5 ngày trước
Đón bé trai chào đời, ê-kíp bác sĩ không ngờ cậu bé có tới 6 vòng dây rốn quấn cổ, tình trạng hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Cô gái 19 tuổi bất ngờ phát hiện u quái buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Cơn đau bụng âm ỉ tưởng chỉ là rối loạn tiêu hóa, nhưng bên trong bụng cô gái trẻ lại tồn tại một khối u quái buồng trứng chứa đầy tóc và răng.
Bé trai chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ: Điều mẹ bầu nên biết khi thai nhi bị dây rốn quấn cổDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH – Theo các bác sĩ, với những trường hợp có dây rốn dài hơn bình thường, nhiều nước ối, đa thai… có thể làm tăng nguy cơ dây rốn quấn cổ thai nhi.
Bất ngờ tiền sử bệnh của sản phụ sinh đôi ở Phú Thọ: Nhiều bệnh lý nền nguy hiểm nhưng không đi khámDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ bất ngờ phát hiện sản phụ có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như tiền sản giật nặng, Basedown, đái tháo đường type II đang tiêm insulin... nhưng không theo dõi sát trong 3 tháng gần đây.
3 lần mổ lấy thai, 3 lần hút thai, người phụ nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịchDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp băng huyết có tổn thương mạch máu bất thường do thông nối động – tĩnh mạch (AVM) trong cơ tử cung – một bệnh lý hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.