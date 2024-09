Nhiều dự án đầu tư công tại Quảng Bình có mức giải ngân 0%

Năm 2024, Quảng Bình được Chính phủ giao giải ngân 4.864 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, vốn từ ngân sách địa phương là 3.277 tỷ đồng và vốn của Trung ương là 1.587 tỷ đồng. Tổng kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh phân bổ là 6.345 tỷ đồng, với 1.994 tỷ đồng vốn Trung ương và 4.351 tỷ đồng vốn địa phương.



UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2024 và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng cuối năm.

Đến hết tháng 8/2024, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Bình thực hiện gần 2.431 tỷ đồng (đạt 38,3% so với kế hoạch). Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình và các chủ đầu tư, hiện trên địa bàn tỉnh có 53 dự án giải ngân thấp (dưới 30%) với tổng số vốn bố trí là 978 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân chung của các dự án đạt 11,8%. Đặc biệt, có 18 dự án chưa giải ngân (tỷ lệ 0%) với số vốn bố trí là 60 tỷ đồng.

Nguyên nhân tình trạng giải ngân chậm được cho là do trách nhiệm chưa cao của các chủ đầu tư trong quá trình chỉ đạo đôn đốc, triển khai, nghiệm thu, thanh toán các dự án. Ngoài ra còn do việc vướng mặt bằng, chậm triển khai thi công, vướng mắc các thủ tục đầu tư và pháp lý liên quan... Một số đơn vị lý giải việc chậm giải ngân là do đặc thù của giải ngân vốn thường thấp ở những tháng đầu năm tăng mạnh cuối năm.

Liên quan đến vấn đề này, ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều văn bản đốc thúc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tổ chức các hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Đồng thời, tỉnh này cũng thành lập nhiều tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, thường xuyên họp bàn để tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân chung.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tiếp tục quán triệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Các đơn vị, chủ đầu tư phấn đấu đến ngày 31/12, giải ngân hết số vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh quán triệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại hội nghị, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2024 cao hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được. Đồng thời, đề nghị các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm để có sự quan tâm, chỉ đạo trong triển khai thực hiện.

Cụ thể, yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực để triển khai thi công, rà soát hợp đồng, xử lý trách nhiệm nhà thầu, trường hợp cần thiết chấm dứt, thay thế nhà thầu để bảo đảm tiến độ dự án.

Đến ngày 30/9, các dự án có tỷ lệ giải ngân 0% (trừ các dự án khởi công mới năm 2024) sẽ giao Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chuyển sang cho các dự án khác và chủ đầu tư chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn để thi công hoàn thành công trình.