Nhiều khu vực mưa to cục bộ vào chiều tối và đêm nay, miền Bắc đến 80mm
Khu vực miền Bắc và hầu hết các tỉnh, thành Trung Bộ đến Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong chiều tối và đêm nay.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa và chiều nay (10/8), ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 12-15h có nơi trên 60mm như trạm: Thanh Trì (Hà Nội) 71.5mm, trạm Đắk Hà 1 (Quảng Ngãi) 68.2mm, trạm Khánh Hội (Cà Mau) 97mm, trạm Mỹ Tú (TP. Cần Thơ) 63.8mm,…
Dự báo, chiều tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước đều xuất hiện mưa giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa đến 80mm.
Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 80mm.
Chiều tối cùng ngày, ở khu vực Thanh Hóa - Nghệ An, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.
Cũng chiều tối và đêm nay, ở cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, đặc biệt ở miền Bắc và Trung Bộ, cần đề phòng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
5 người gặp nạn khi tắm biển ở Ninh BìnhXã hội - 17 phút trước
Nhóm 5 du khách tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ (tỉnh Ninh Bình) đã không may bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước.
Khán giả trẻ đến Mỹ Đình từ sớm chờ ‘Tổ quốc trong tim’Xã hội - 27 phút trước
Hàng nghìn bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ 15h30 ngày 10/8, sớm hơn 4 tiếng trước giờ diễn chương trình ‘Tổ quốc trong tim’, để chọn vị trí đẹp và hòa vào bầu không khí sự kiện.
Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải LýThời sự - 27 phút trước
GĐXH - Người dân vừa cấp cứu thành công 5 du khách khi đến tắm biển tại khu vực nhà thờ đổ, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa.
Bất ngờ danh tính và loạt ảnh đời thường hút hồn của cô gái nhập vai 'gơn phố' náo loạn Hồ Gươm sáng nayXã hội - 30 phút trước
GĐXH - Màn nhập vai "nữ quái xế" tại Hồ Gươm, Thiếu tá Lê Thị Mai Ly đã trở thành điểm nhấn thú vị của chương trình và là tâm điểm trên mạng xã hội sáng nay.
Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữPháp luật - 2 giờ trước
Hai kẻ mang còng số 8 giả danh công an xông vào sới bạc ở Đà Nẵng cướp tiền, bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.
Người đàn ông mất tích 6 ngày, thi thể được tìm thấy ở núi Hoàng Ngưu SơnXã hội - 2 giờ trước
Sau 6 ngày tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm người, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của anh N.B.K.C., người bị mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa).
Nữ chủ nhân ngất xỉu khi 5 căn nhà gỗ quý 7 tỷ đồng bị lửa thiêu rụi thành thanXã hội - 2 giờ trước
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi 5 căn nhà gỗ trị giá 7 tỷ đồng của một gia đình ở xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh. Chứng kiến nhà bị cháy thành than, nữ chủ nhà ngất xỉu.
Vụ nữ viên nhà sách Nhã Nam mất tích: Công an thông tin nguyên nhânĐời sống - 2 giờ trước
Nhân viên nhà sách Nhã Nam mất liên lạc nhiều ngày đã về nhà an toàn. Công an và phía công ty xác nhận, cô gái này mất liên lạc vì lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online”.
Những trường hợp nào phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có nhiều trường hợp người dân cần phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe. Dưới đây là những thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.
Người dân không ngại nắng nóng hoà mình tham gia Ngày hội vì Thủ đô bình yên 2025Xã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Sáng 10/8, 'trái tim' Hà Nội rộn ràng sắc màu và âm thanh của "Ngày hội vì Thủ đô bình yên", diễn ra tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.
Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặngThời sự
GĐXH - Với hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, quán Say Hi Beer Garden bị UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng.