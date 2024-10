Nhiều nơi ngập sâu, hàng nghìn học sinh ở Quảng Trị nghỉ học

Trước diễn biến mưa lũ, sáng 28/10, huyện Vĩnh Linh thành lập 4 đoàn để đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. "Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 26/10, trên địa bàn huyện có mưa to, gió lớn, mực nước các sông lên nhanh gây ngập lụt diện rộng. Huyện tiến hành di dời 730 người dân đến nơi an toàn, hiện các địa phương đang tiến hành thống kê thiệt hại cụ thể", ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết.