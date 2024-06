Nhiều phụ nữ ly hôn bị dụ sang Trung Quốc "lấy chồng giàu"

Ngày 15-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang điều tra vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" sang Trung Quốc do bị can Danh Thị Mau (52 tuổi) và Nguyễn Thị Loan (40 tuổi) thực hiện.



Bị can Danh Thị Mau. Ảnh: Cổng Thông tin Công an tỉnh Bạc Liêu

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2021, Mau đã cấu kết với Loan tìm những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trình độ học vấn thấp, đã ly hôn… trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và một số tỉnh lận cận.

Khi tiếp cận "con mồi", đối tượng dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa mai mối cho họ lấy chồng Trung Quốc giàu để đổi đời; gia đình những người phụ nữ này sẽ được cho từ 90 - 120 triệu đồng/người…

Các đối tượng sẽ nhanh chóng đưa những người phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bằng đường mòn, lối mở… sau khi nhận được sự đồng ý của bị hại. Đến nơi, các đối tượng tiếp tục cấu kết cùng một số người khác để mai mối những người phụ nữ Việt Nam cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với số tiền từ 300 – 400 triệu đồng.

Khi phi vụ thành công, số tiền trên sẽ được các đối tượng chia nhau. Sau khi lấy chồng, một số người phụ nữ đã bị ngược đãi, đánh đập nên phải bỏ trốn về Việt Nam.

Cũng với hình thức trên, từ năm 2015 đến năm 2019, Mau còn cấu kết cùng người đàn ông tên Chiến, người phụ nữ tên Luôn… đưa nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc mai mối lấy chồng nhằm thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý triệt để vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị những ai đã bị Mau, Loan, người đàn ông tên Chiến và người phụ nữ tên Luôn dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lấy chồng thì liên hệ cho điều tra viên Nguyễn Văn Trọng qua số điện thoại 0941.560.500 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã đàn ông đốt xe ô tô khách của người dân lúc rạng sáng GĐXH - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hoàng Quốc Huy đã dùng xăng để đốt xe ô tô khách của anh Thọ vào lúc rạng sáng. Để tránh bị phát hiện, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Huy mặc áo mưa và bịt khẩu trang...