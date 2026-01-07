Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.
Giá lăn bánh Hyundai Accent
Với 04 phiên bản khác nhau, giá xe Hyundai Accent niêm yết dao động từ 439 - 569 triệu đồng.
Hiện Accent tiếp tục nằm trong danh sách ưu đãi lên tới 64 triệu đồng. Với giá còn chưa tới 400 triệu đồng, Accent đang có giá khởi điểm mềm hơn đối thủ Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Moring.
Để tính giá lăn bánh Hyundai Accent tại Việt Nam, ngoài giá xe, khách hàng cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, Phí biển số, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm vật chất xe, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Bảng giá lăn bánh Hyundai Accent
|Phiên bản
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
|Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP.HCM
|Tỉnh/TP khác
|Hyundai Accent 1.5 MT
|439
|514
|505
|486
- Ưu đãi tới 64 triệu đồng
- Tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km
|Hyundai Accent 1.5 AT
|489
|570
|560
|541
|Hyundai Accent 1.5 Đặc biệt
|529
|614
|604
|585
|Hyundai Accent 1.5 Cao cấp
|569
|659
|648
|629
Giá xe Hyundai Accent và các đối thủ
Hyundai Accent giá từ 439.000.000 VNĐ
Toyota Vios giá từ 479.000.000 VNĐ
Honda City giá từ 559.000.000 VNĐ
Mazda 2 giá từ 415.000.000 VNĐ
Mitsubishi Attrage giá bán từ 380.000.000 VNĐ
Đánh giá xe Hyundai Accent
Hyundai Accent thế hệ mới có chiều dài cơ sở 2.670 mm, tăng 70 mm so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, chiều dài tổng thể của xe là 4.535 mm, chiều rộng 1.765 mm và chiều cao xe ở mức 1.485 mm. Khoảng sáng gầm của Accent được công bố ở mức 165 mm. Với những thông số này, Hyundai Accent đã vượt mặt các đối thủ cạnh tranh trực tiếp để trở thành mẫu xe rộng rãi bậc nhất phân khúc sedan hạng B.
Ở phía trước, Hyundai Accent sở hữu dải đèn LED chạy ban ngày khá ấn tượng khi được bố trí chạy ngang toàn bộ chiều rộng của xe. Trong khi đó, cụm đèn chiếu sáng full LED được thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt và nằm ở vị trí khá thấp.
Nhìn từ bên hông, Hyundai Accent gây ấn tượng với nhiều chi tiết dập nổi trên thân, bộ la-zăng 5 chấu tạo hình độc đáo có đường kính 16 inch, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy kính, tay nắm cửa mạ chrome.
Ở phía sau, Hyundai Accent được trang bị cụm đèn hậu LED hình chữ L ngược với thiết kế mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe là điểm nổi bật nhất. Mẫu sedan cỡ B này cũng được trang bị bộ khuếch tán gió, ống xả giả mạ chrome sáng bóng tích hợp vào cản sau đã được làm mới.
Bên trong cabin, Hyundai Accent thế hệ mới có không gian nội thất khá rộng rãi, sử dụng chất liệu cao cấp và được tích hợp những trang bị khá hiện đại. Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí một cách hợp lý theo chiều ngang, dễ sử dụng.
Hyundai Accent được trang bị màn hình cảm ứng kích thước 8 inch, tích hợp camera lùi. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, bản đồ độc quyền được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, hệ thống âm thanh khá chất lượng với 6 loa. Phía sau vô-lăng. Hyundai Accent có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch với giao diện có thể thay đổi theo chế độ lái.
Một số trang bị tiện nghi khác cũng rất đáng chú ý trên Hyundai Accent thế hệ mới bao gồm: Tính năng khởi động từ xa, cốp sau điều khiển thông minh, hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control, cảm biến áp suất lốp, đèn pha tự động, sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế trước – sau, điều hòa tự động…
“Trái tim” của Hyundai Accent là động cơ xăng hút khí tự nhiên Smartstream G 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hyundai Accent được cung cấp cả tùy chọn hộp số tự động vô cấp iVT và hộp số sàn 6 cấp.
Để bảo đảm an toàn cho người dùng, Hyundai Accent cũng được hãng xe Hàn Quốc cung cấp những trang bị khá nổi bật như: 6 túi khí, hệ thống quản lý thân xe VSM, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng điện tử ESC, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, chống bó cứng phanh ABS.
Ngoài ra, nhà sản xuất cũng tích hợp cho Hyundai Accent gói an toàn SmartSense bao gồm các tính năng như: Cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo mở cửa, đèn tự động thông minh AHB, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn LFA & LKA, cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù BCA, cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước FCA.
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
