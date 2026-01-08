Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026 GĐXH - Giá iPhone 17, 17 Pro Max đã bắt đầu ghi nhận mức giảm lên tới cả triệu đồng, phiên bản Pro và Pro Max tuy không còn trong tình trạng “cháy hàng” nhưng vẫn ghi nhận sức mua cao.

Giá iPhone 13

iPhone 13 hiện đã thay thế iPhone 11 và iPhone 12 để trở thành chiếc iPhone mới giá rẻ nhất Việt Nam. Đáng chú ý, không giống như những phiên bản trước, iPhone 13 có dung lượng tối thiểu từ 128GB vẫn khá đủ đầy vào năm 2026.

Đầu năm 2026, giá iPhone 13 thấp nhất từ 11.69 triệu đồng. Đây là mức giá tương đương smartphone tầm trung. Máy cũng chủ yếu có hàng bản 128GB và cũng chỉ có 2 màu đen và trắng khá giống với iPhone 11 cách đây 3 năm khi được đưa trở thành chiếc iPhone giá rẻ nhất.

Đánh giá iPhone 13

Về cơ bản, iPhone 13 đang đóng vai trò như một sản phẩm phễu giá rẻ thu hút người dùng đến với hệ sinh thái của Apple nên nó được tối ưu nhất về số phiên bản khi chỉ còn 2 màu đen trắng và một tùy chọn dung lượng 128GB.





iPhone 13

Bất chấp việc ra mắt từ 2021, iPhone 13 vẫn cho thấy nó là một chiếc iPhone toàn năng. Máy sở hữu ccamera chéo là bộ đôi cảm biến rộng và siêu rộng đi kèm hỗ trợ đầu đủ chống rung quang học lẫn lấy nét theo pha mang đến chất lượng hình ảnh hoàn hảo.

Thậm chí chống rung quang học mà iPhone 13 có là loại chống rung dịch chuyển cảm biến cực xịn có thể cho ra những bức ảnh với độ sắc nét, màu sắc không quá kém iPhone 17 mới.

Cùng với đó, iPhone 13 cũng sở hữu khả năng quay xóa phong cực ổn với chế độ Cinematic Mode - hiện là độc quyền của Apple. Vì vậy dù có giá thấp hơn nhưng nó vẫn có thể so kè với Galaxy S24 mới.

Đối với iPhone 13, Apple đã tăng kích thước cảm biến của camera chính từ 1,7µ lên 1,9µ. Khẩu độ của ống kính đó cũng nhanh hơn ở f/1.5 so với f/1.6. Điều này được cho là sẽ mang đến khả năng lấy nét tốt hơn, chụp ảnh sắc nét hơn đặc biệt là trong các bối cảnh thiếu sáng. Khi chụp đủ sáng, chất lượng camera của iPhone 13 vẫn không kém iPhone 16 quá nhiều với cả hai ống kính rộng và siêu rộng.

iPhone 13 vẫn cho thấy nó là một chiếc iPhone toàn năng.

Camera trước của iPhone 13 cũng nhận được các nâng cấp tương tự mang lại những bức ảnh tự sướng đẹp và sắc nét dù ngày hay đêm cũng như hiệu ứng xóa phông sắc nét đầy thú vị.

Đáng chú ý trong một số thử nghiện gần đây, chuyên trang đánh giá DXO Mark thậm chí còn xếp hạng khả năng chụp ảnh của iPhone 13 tốt hơn chiếc Galaxy S25 FE mới ra mắt của Samsung. Theo kết quả thử nghiệm DxOMark, S25 FE đạt 118 điểm trong khi iPhone 13 đạt được 122 điểm.

iPhone 13 có phần notch thu gọn giống iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 có phần notch thu gọn giống iPhone 13 Pro Max giúp màn hình hiển thị rộng rãi hơn. Đây là màn hình Super Retina XDR OLED có hỗ trợ HDR10, Dolby Vision, độ sáng 800 nits (trung bình), 1200 nits (tối đa), độ phân giải 1170x2532px, tỷ lệ khung hình 19,48:9, 460ppi; Gam màu rộng, True-tone.

iPhone 13 mang đến cho người dùng phần hiển thị cực kỳ đẳng cấp

Nhờ đó dù kích thước màn hình 6.1 inch nhưng iPhone 13 mang đến cho người dùng phần hiển thị cực kỳ đẳng cấp với độ nét, màu sắc và độ sáng chẳng kém gì Galaxy S23 mới nhất. Điểm yếu duy nhất của màn hình iPhone 13 là nó dùng công nghệ quét 60Hz thấp bằng một nửa Galaxy S23. Nhưng nếu bạn không chơi game có hỗ trợ 120Hz, tính năng này chưa chắc đã cần thiết.

iPhone 13 được trang bị chip Apple A15 Bionic

Về sức mạnh hiệu năng, iPhone 13 được trang bị chip Apple A15 Bionic với CPU sáu lõi và GPU 4 lõi với tổng số bóng bán dẫn lên đến 15 tỉ nhiều hơn A14 Bionic (11.8 tỉ bóng) trên iPhone 12 tới 4.8 tỉ mang đến đột phá lớn vè mặt hiệu năng.

Con chip của iPhone 13 vẫn quá mạnh nên nó vẫn được Apple dùng trên iPhone 14 nhưng bổ sung thêm một lõi GPU. , iPhone 13 rẻ hơn nhưng cung cấp hiệu năng chẳng kém quá nhiều so với iPhone 17.

iPhone 13 vẫn quá mạnh nên nó vẫn được Apple dùng trên iPhone 14

iPhone 13 có pin 3227 mAh mang đến thời gian sử dụng nhiều hơn 2,5 giờ so với iPhone 12. Thử nghiệm thực tế cho thấy chiếc iPhone 13 dễ dàng đạt được 13 giờ 43 phút lướt web liên tục hoặc chơi game đồ họa cao tới hơn 7 giờ. Tuy nhiên khi mua iPhone 13, người dùng sẽ không có củ sạc đi kèm.

iPhone 13 có thiết kế cách mạng với mô-đun camera chéo ở mặt lưng.

iPhone 13 có thiết kế cách mạng với mô-đun camera chéo ở mặt lưng. Chỉ cần nhìn thấy là biết bạn đang dùng iPhone mới. Cùng với đó là thiết kế viền vuông thời thượng mà Apple khởi xướng từ thế hệ iPhone 12 nhưng hoàn thiện hơn.

Điểm nhấn nằm ở cụm camera hai ống kính đặt chéo mang đến độ nhận diện rất cao cho thế hệ này. Thậm chí, iPhone 13 còn dễ nhận ra hơn là iPhone 13 Pro vốn trông chẳng khác gì iPhone 12 Pro.

Có nên mua iPhone 13 thời điểm hiện tại?

iPhone 13 về cơ bản là chiếc iPhone dành cho người muốn một chiếc smartphone tốt nhất về giá trị trong tầm tiền. Đây là mẫu iPhone phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc người muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có được sự lựa chọn đảm bảo lâu dài.

Chiếc iPhone này cũng rất ổn để làm máy phụ hoặc cho người dùng lớn tuổi, những người mới sử dụng iPhone lần đầu từ điện thoại Android.

Dù là một lựa chọn ngon, bổ, rẻ hiếm thấy nhưng khi mua iPhone 13, người dùng cũng cần cân nhắc nếu thuộc một trong ba trường hợp dưới đây.