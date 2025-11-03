Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa triệu tập, lập hồ sơ xử lý bốn thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, điều khiển xe máy bằng chân và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy bằng chân, quay clip tung lên mạng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS 38AL-025.7x trên tuyến đường ven biển khu du lịch Vinpearl Cửa Sót (xã Lộc Hà). Trong clip, người cầm lái buông cả hai tay, dùng chân để điều khiển xe, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong dư luận.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Lộc Hà xác định người điều khiển xe là L.D.M.Q. (SN 2008, trú thôn Yên Điềm, học sinh lớp 12, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên cơ sở 2), chở theo N.Đ.Q. (SN 2008, trú thôn Hồng Thịnh, chủ phương tiện). Người quay clip là L.V.H. và người ngồi phía sau là L.D.H.D., đều SN 2008, cùng trú thôn Yên Điềm.

Làm việc với cơ quan công an, các em thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do “thích thể hiện” nên quay clip để đăng Facebook “câu view”. Công an xã Lộc Hà đã yêu cầu gỡ bỏ video, lập hồ sơ xử lý theo quy định và yêu cầu các em cùng phụ huynh ký cam kết không tái phạm.

Công an xã Lộc Hà cho biết, đơn vị đang phối hợp với nhà trường và gia đình tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đồng thời khuyến cáo phụ huynh không giao xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.