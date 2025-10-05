Rò rỉ đoạn clip Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn sốc, fan tiếp tục thất vọng

Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục gây thất vọng, fan bất ngờ gọi tên Quế Anh GĐXH - Phong thái tự tin nhưng hạn chế tiếng Anh và cả giọng hát khiến Yến Nhi trở thành tâm điểm bàn luận sau phần thi Tài năng và talkshow - Miss Grand International 2025.

Sáng 5/10, Hoa hậu Yến Nhi bị cho là đã lọt giọng nói chuyện điện thoại với bạn trong khi bạn cùng phòng - đại diện đến từ Tanzania - đang livestream. Ngay lập tức, đoạn clip ghi lại đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tranh cãi trái chiều.

Cụ thể, trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện nhan sắc Việt tại Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - than thở: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để tụi nó cắt, chửi".

Yến Nhi sau đó tiếp tục trách móc: "Có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì họ sẽ quay xe".

Trong đoạn livestream của bạn cùng phòng, đại diện nhan sắc Việt tại Miss Grand International 2025 - Yến Nhi - vô tình để lọt tiếng đang nói chuyện điện thoại với người thân quen.



Đáng chú ý, trong cuộc nói chuyện vô tình bị lọt vào livestream đó, Yến Nhi có nhiều phát ngôn bị cho là không phù hợp, thậm chí văng tục. Không chỉ thế, trước đó vài giờ (vào tối 4/10), nàng hậu này còn đăng tâm thư xin lỗi khán giả vì những chia sẻ chưa trọn vẹn khiến mọi người phiền lòng. Đồng thời cô hy vọng khán giả mở lòng cho hành trình đi thi của mình.

"Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên suốt thời gian qua. Với Nhi, mỗi góp ý là một bài học, mỗi yêu thương là một nguồn sức mạnh để không ngừng hoàn thiện và trưởng thành hơn. Hành trình phía trước còn dài. Nhi sẽ nỗ lực gấp nhiều lần nữa để thể hiện thật tốt, mang đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh nhất của người con Việt Nam", Yến Nhi xin lỗi tối 4/10.

Trước sự việc này, Yến Nhi và phía đại diện của cô hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng đoạn hội thoại bị lọt tiếng có thể là sự cố ngoài ý muốn, cần được xem xét kỹ trước khi phán xét.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng Yến Nhi nên cẩn trọng hơn trong lời nói, nhất là khi đang đại diện Việt Nam tại một đấu trường quốc tế, nơi mọi hành động đều dễ dàng bị ghi nhận và lan truyền rộng rãi. Đặc biệt, cách dùng từ ngữ cũng như thái độ của nàng hậu bị cho là chưa phù hợp khi cô đã là người của công chúng cũng như đang tham gia cuộc thi sắc đẹp.

"Gọi khán giả là 'tụi nó' thì không thể chấp nhận được", "Không nhờ livestream kia thì không biết được sự thật về cô hoa hậu này", "Đây mà là những lời nói thốt ra từ một hoa hậu đang đại diện Việt Nam đi thi quốc tế sao", "Ý là cái cốt lõi của một cô hoa hậu là phải đẹp. Chuyến này không bênh nổi",... là một số bình luận trái chiều từ fan sắc đẹp.

Yến Nhi đăng bài xin lỗi khán giả vào tối 4/10.

Trước đó, Yến Nhi vấp phản ứng vì thái độ được cho là không phù hợp trên sóng livestream. Cô tiếp tục gây bàn tán khi lộ hạn chế về giao tiếp bằng tiếng Anh tại Miss Grand International 2025. Người đẹp tỏ ra lúng túng khi trả lời câu hỏi của chủ tịch cuộc thi. Yến Nhi sau đó lên tiếng giải thích, cho rằng đó là do thiếu sự chuẩn bị tâm lý.

Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Cô đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Cô sở hữu vóc dáng cao 1m72 m, số đo 81-64-92 cm và từng lọt vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024.

Tại Miss Grand International 2025, Yến Nhi có khởi đầu chưa suôn sẻ. Cô không vào top 10 thí sinh được dự tiệc tối với ông Nawat. Người đẹp cũng mặt trong top 15 phần thi Grand Voice Award. Đại diện Việt Nam có khoảng hai tuần tranh tài cùng 75 thí sinh trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan.