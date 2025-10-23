Mới nhất
Khởi tố cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Thứ năm, 11:01 23/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Văn Nam là cha dượng của cháu H.T.H.L (SN 2014, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm) – nạn nhân trong vụ việc bạo hành gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Vào ngày 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam vì hành hạ con riêng của vợ. Ảnh: CATP Hà Tĩnh

Tại cơ quan công an, bước đầu Nam khai nhận: Khoảng 22h ngày 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở cháu L về nhà trọ ở thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm). Trong lúc bực tức, cho rằng cháu L nói dối và mang định kiến vì cháu là con riêng của vợ, Nam đã tát vào miệng, dùng thanh gỗ đánh và lấy búa đinh đánh vào vùng đầu cháu L.

Sáng ngày 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu bé ở lại một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L mở cửa sổ kêu cứu, được người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Cổ Đạm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng. Chiều tối cùng ngày, Nam bị phát hiện đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ và bị lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ tình tiết vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

GĐXH - Theo nhận định của luật sư, nếu giám định kết quả thương tích của bé H.T.H.L đạt tỷ lệ 61% trở lên, Nguyễn Văn Nam (cha dượng cháu bé) có thể bị truy cứu mức hình phạt từ 7 đến 14 năm tù theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ ở Hà Tĩnh.

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, do nghi ngờ bé L nói dối và nghĩ đến việc bé gái là con riêng của vợ, đối tượng tức giận đã ra tay bạo hành cháu bé.

L.Vũ (th)
Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng nhiều tài xế dùng đủ "chiêu trò" để che, dán, làm mờ biển số để qua mắt camera phạt nguội, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định "mắt thần" AI thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng để phát hiện và cảnh báo ngay cả các hành vi này.

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 có thể phải chịu mức án nặng với tội danh đưa hối lộ.

Pháp luật - 21 giờ trước

T.M.N khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ, trong lúc say rượu đã mang búa sắt đập phá mộ ông T ở nghĩa trang Núi Đỏ - Đồng Nai.

Xã hội - 1 ngày trước

Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm 2 cô gái liên quan vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng.

Xã hội - 1 ngày trước

Liên quan tới vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Xã hội - 1 ngày trước

Đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội, một người đàn ông xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Pháp luật

GĐXH - Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Pháp luật
Xã hội
Pháp luật
