Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 7/2026?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tháng 7/2026 có nhiều chính sách mới quan trọng chính thức có hiệu lực, tác động đến lĩnh vực tiền lương, thuế, xây dựng, giáo dục, giao thông, tư pháp và tổ chức bộ máy nhà nước. Dưới đây là tổng hợp các văn bản và chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2026.

1. Tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp xã hội

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 161/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định áp dụng mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ, công chức.

- Viên chức.

- Lực lượng vũ trang.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác theo quy định.

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng chính thức được điều chỉnh tăng thêm 8%.

Từ ngày 1/7/2026, lương hưu tăng 8%. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

2. Luật Quản lý thuế 2025 có nhiều điểm mới đáng chú ý

Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý như:

Giảm thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Theo khoản 5 Điều 12 Luật Quản lý thuế 2025, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế, khoản thu khác đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác của kỳ tính thuế có sai, sót đối với các trường hợp sau:

- Trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra;

- Hồ sơ không thuộc phạm vi, thời kỳ thanh tra, kiểm tra thuế, khoản thu khác nêu tại quyết định thanh tra, kiểm tra;

- Hồ sơ không thuộc trường hợp cơ quan điều tra yêu cầu không được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác để phục vụ điều tra vụ án…

Trong khi trước đây, Luật Quản lý Thuế 2019 quy định là 10 năm.

Tự động hóa trong hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế

Tại Điều 18, Điều 19 Luật Quản lý thuế 2025, cơ quan thuế triển khai việc hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và bảo đảm an toàn thông tin.

Cơ quan thuế có trách nhiệm triển khai việc hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế tự động theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế, điều kiện về hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Mở rộng dịch vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tại Điều 51 Luật Quản lý thuế 2025, các tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, với điều kiện có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.

3. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực

Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực thi hành. Trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Một số chính sách mới nội bật tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 như sau:

- Bổ sung thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số

Theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

- Thay đổi về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh

Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi nhiều quy định đáng chú ý về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh như:

+ Hộ, cá nhân kinh doanh được trừ đi chi phí để tính thuế như doanh nghiệp.

+ Áp thuế 5% đối với cá nhân cho thuê bất động sản.

Thay đổi Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, quy định đã giảm từ 7 bậc thuế xuống còn 5 bậc, thuế suất 15% ở bậc 2 được giảm xuống 10%, thuế suất 25% ở bậc 3 được giảm xuống còn 20%.

4. Mức phạt vi phạm hành chính hải quan do khai sai thuế từ 1/7/2026

Điều 10 Nghị định 169/2026/NĐ-CP quy định các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu từ 1/7/2026 sẽ bị phạt 10% hoặc 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc tăng trong các trường hợp:

- Khai sai về lượng, tên hàng, chất lượng, trị giá hải quan, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế;

- Khai sai đối tượng không chịu thuế, đối tượng miễn thuế, hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan;

- Lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa;

- Vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Lập báo cáo quyết toán về lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất không đúng với thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công, sản phẩm xuất khẩu;

- Khai báo hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng không có cơ sở sản xuất hàng gia công, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoặc không có máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

Từ 1/7/2026, nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi mới. Ảnh: THPD

5. Nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi mới

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 182/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập. Tăng mức phụ cấp đối với một số nhóm nhà giáo trong đó, có nhóm được điều chỉnh từ 35% lên 45%, từ 50% lên 60% hoặc từ 70% lên 80%.

Theo đó, nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học được hưởng mức phụ cấp 45%.

Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học đóng trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới được hưởng mức phụ cấp 60%.

Nhà giáo, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục công tác tại trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú được hưởng mức phụ cấp 60%.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc; trường, lớp dành cho người khuyết tật và một số cơ sở giáo dục đặc thù khác, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề là 80%.

Nghị định 182/2026/NĐ-CP cũng bổ sung mức phụ cấp 80% đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề, trường chuyên biệt đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

6. Chính sách mới về chế độ thai sản

Luật Dân số 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 kèm theo nhiều quyền lợi cho phụ nữ khi sinh con:

- Từ 1/7/2026 lao động nữ sinh con thứ 2 được nghỉ thai sản 7 tháng.

- Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh miễn phí.

- Theo Điều 3 Nghị định 168/2026/NĐ-CP, từ 1/7/2026, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người khi sinh con được hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/người.

- Từ ngày 1/7/2026 khi vợ sinh con thứ 2 lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc.

7. Tự ý 'xào', copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Trong đó, quy định hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị phạt 20.000.000 - 30.000.000 đồng. Ngoài tiền phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.