Những đặc sản Việt Nam nhìn 'hết hồn' nhưng ăn vào lại ngon quên lối về

Thứ năm, 13:00 21/08/2025 | Ăn
Nhiều món ăn ở Việt Nam từng khiến thực khách phải rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi dám thử thì lại hóa ra hương vị khó cưỡng, càng ăn càng mê.

Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng phong phú và đa dạng. Ở mỗi địa phương, không chỉ có những món ăn đẹp mắt, dễ làm xiêu lòng thực khách ngay từ lần đầu, mà còn có những đặc sản khiến người ta… chỉ muốn quay đi khi nhìn. Thế nhưng, đôi khi chính những món ăn "khiếp vía" ấy lại đem đến trải nghiệm vị giác đáng nhớ, một khi đã dũng cảm thưởng thức thì dễ gì quên được.

Mắt cá ngừ đại dương hầm 

Ở mảnh đất được mệnh danh là "xứ hoa vàng cỏ xanh" (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk), có một món đặc sản mà du khách nghe tên đã tò mò, nhìn tận mắt thì hơi sợ, nhưng ăn vào lại mê: mắt cá ngừ đại dương hầm. Người dân gọi vui là món hầm "đèn pha đại dương", bởi đôi mắt cá ngừ to tròn, sáng rõ.

Không chỉ độc đáo ở hình thức, món ăn này còn bổ dưỡng và giàu giá trị dinh dưỡng. Người dân địa phương thường hầm mắt cá ngừ cùng thuốc Bắc, tạo nên hương vị thanh ngọt, béo ngậy và ấm bụng. Dần dần, món "đặc sản độc quyền" này đã trở thành thứ mà bất cứ ai đến Phú Yên cũng mong một lần được thử, để vừa vượt qua cảm giác e dè, vừa thưởng thức trọn vẹn tinh hoa biển cả.

Những đặc sản Việt Nam nhìn

(Ảnh: haisansaigon)

Chả rươi 

Nếu mắt cá ngừ khiến du khách ngần ngại thì con rươi lại thuộc nhóm "chỉ cần nhìn thôi đã rùng mình". Những con rươi khi còn sống trông chẳng khác nào những sinh vật lúc nhúc đầy ám ảnh. Vậy mà khi được người dân khéo léo chế biến thành chả rươi, món ăn này lại trở thành mỹ vị của mùa đông miền Bắc.

Chả rươi vàng ươm, giòn bên ngoài, mềm ngậy bên trong, thơm lừng hương vỏ quýt, thì là và thịt băm. Chỉ cần gạt bỏ ký ức về hình dáng ban đầu của con rươi, thực khách sẽ thấy đây là một món ăn trứ danh, ăn cùng bún chấm nước mắm chua ngọt hay cơm nóng đều ngon đến khó cưỡng. Đặc biệt, vì rươi chỉ xuất hiện theo mùa, nên chả rươi càng trở nên quý hiếm, khiến nhiều người mong chờ.

Những đặc sản Việt Nam nhìn

(Ảnh: Châu Anh)

Mắm sống

Với người miền Tây, mắm không chỉ là gia vị mà còn là linh hồn của ẩm thực sông nước. Mắm cá linh, cá sặc, ba khía, tép, còng… được chế biến thành đủ món từ lẩu mắm, mắm chưng đến gỏi trộn. Nhưng có một cách ăn khiến không ít người ngoài vùng phải e dè: ăn mắm sống.

Nghe qua đã thấy "khó nuốt", bởi những con cá nhỏ còn nguyên hình được ủ cùng nước mắm sẫm màu. Vậy mà, chỉ cần được ướp thêm gia vị, ăn kèm thịt ba chỉ và rau đồng nội, mắm sống lại trở thành món khoái khẩu của nhiều người miền Tây chính gốc. Vị mằn mặn, béo béo, bùi bùi ấy mang một sức hút kỳ lạ, khiến ai đã quen rồi thì chẳng dễ bỏ.

Những đặc sản Việt Nam nhìn

(Ảnh: Mùa gặt miền Tây)

 

