Những đặc sản Việt Nam nhìn 'hết hồn' nhưng ăn vào lại ngon quên lối về
Nhiều món ăn ở Việt Nam từng khiến thực khách phải rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi dám thử thì lại hóa ra hương vị khó cưỡng, càng ăn càng mê.
Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng phong phú và đa dạng. Ở mỗi địa phương, không chỉ có những món ăn đẹp mắt, dễ làm xiêu lòng thực khách ngay từ lần đầu, mà còn có những đặc sản khiến người ta… chỉ muốn quay đi khi nhìn. Thế nhưng, đôi khi chính những món ăn "khiếp vía" ấy lại đem đến trải nghiệm vị giác đáng nhớ, một khi đã dũng cảm thưởng thức thì dễ gì quên được.
Mắt cá ngừ đại dương hầm
Ở mảnh đất được mệnh danh là "xứ hoa vàng cỏ xanh" (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk), có một món đặc sản mà du khách nghe tên đã tò mò, nhìn tận mắt thì hơi sợ, nhưng ăn vào lại mê: mắt cá ngừ đại dương hầm. Người dân gọi vui là món hầm "đèn pha đại dương", bởi đôi mắt cá ngừ to tròn, sáng rõ.
Không chỉ độc đáo ở hình thức, món ăn này còn bổ dưỡng và giàu giá trị dinh dưỡng. Người dân địa phương thường hầm mắt cá ngừ cùng thuốc Bắc, tạo nên hương vị thanh ngọt, béo ngậy và ấm bụng. Dần dần, món "đặc sản độc quyền" này đã trở thành thứ mà bất cứ ai đến Phú Yên cũng mong một lần được thử, để vừa vượt qua cảm giác e dè, vừa thưởng thức trọn vẹn tinh hoa biển cả.
Chả rươi
Nếu mắt cá ngừ khiến du khách ngần ngại thì con rươi lại thuộc nhóm "chỉ cần nhìn thôi đã rùng mình". Những con rươi khi còn sống trông chẳng khác nào những sinh vật lúc nhúc đầy ám ảnh. Vậy mà khi được người dân khéo léo chế biến thành chả rươi, món ăn này lại trở thành mỹ vị của mùa đông miền Bắc.
Chả rươi vàng ươm, giòn bên ngoài, mềm ngậy bên trong, thơm lừng hương vỏ quýt, thì là và thịt băm. Chỉ cần gạt bỏ ký ức về hình dáng ban đầu của con rươi, thực khách sẽ thấy đây là một món ăn trứ danh, ăn cùng bún chấm nước mắm chua ngọt hay cơm nóng đều ngon đến khó cưỡng. Đặc biệt, vì rươi chỉ xuất hiện theo mùa, nên chả rươi càng trở nên quý hiếm, khiến nhiều người mong chờ.
Mắm sống
Với người miền Tây, mắm không chỉ là gia vị mà còn là linh hồn của ẩm thực sông nước. Mắm cá linh, cá sặc, ba khía, tép, còng… được chế biến thành đủ món từ lẩu mắm, mắm chưng đến gỏi trộn. Nhưng có một cách ăn khiến không ít người ngoài vùng phải e dè: ăn mắm sống.
Nghe qua đã thấy "khó nuốt", bởi những con cá nhỏ còn nguyên hình được ủ cùng nước mắm sẫm màu. Vậy mà, chỉ cần được ướp thêm gia vị, ăn kèm thịt ba chỉ và rau đồng nội, mắm sống lại trở thành món khoái khẩu của nhiều người miền Tây chính gốc. Vị mằn mặn, béo béo, bùi bùi ấy mang một sức hút kỳ lạ, khiến ai đã quen rồi thì chẳng dễ bỏ.
Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyếtĂn - 45 phút trước
GĐXH – Từ tháng 8 – 10 là thời điểm chính vụ của loại củ được ví ‘nhân sâm mùa thu’ này. Loại củ này giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết, tốt với người tiểu đường nên lựa chọn.
Bất ngờ loại rau được mệnh danh là 'vua thải độc gan', bán đầy ở chợ Việt, giá rẻ như choĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Trong vô số các loại thực phẩm, loại rau này đã được khoa học công nhận với khả năng làm sạch và bảo vệ gan một cách vượt trội.
25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!Ẩm thực 360 - 8 giờ trước
GĐXH - Gia đình là chốn yêu thương, điểm tựa vững chắc. Với chị Nguyễn Cẩm Vân (đến từ Hà Nội), mâm cơm không chỉ ngon mà còn gắn kết, gửi trao yêu thương.
Cỗ Bát Tràng vừa thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia có gì hấp dẫn?Ăn - 8 giờ trước
Cỗ Bát Tràng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; vậy cỗ Bát Tràng có gì đặc biệt, gồm những món nào?
Học Tăng Thanh Hà nấu 5 món ăn dân dã, dễ làm mà ngon miệng đưa cơmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà cùng mẹ chế biến món canh nghêu nấu khế chua, một món ăn giản dị, quen thuộc trong mùa hè oi bức.
Dùng dầu ăn và muối để ngâm ngao là sai lầm: Một ngư dân chỉ mẹo giúp ngao nhả cát ra nhanh chóng và sạch sẽĂn - 1 ngày trước
Trong một lần đi chợ ở vùng biển thời gian gần đây, tôi được một ngư dân sống ven biển nói rằng dùng dầu ăn và muối để khiến ngao nhả cát là cách sai. Theo ông việc đổ dầu ăn và muối vào không giải quyết được vấn đề.
Loại rau nhỏ mà có võ, hỗ trợ phòng ung thư, nên được bổ sung trong thực đơn với nhiều gợi ý món ngon dễ làmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại rau gia vị quen thuộc này được sử dụng phổ biến trong nhiều món ăn, đem tới những lợi ích nhất định với sức khỏe người sử dụng.
Khoai tây đừng hầm xương hoặc xào, đem làm thế này vừa mềm ngon từ già đến trẻ đều thíchĂn - 1 ngày trước
Nếu bạn yêu thích các món ăn được chế biến từ bánh tráng thì nhất định nên thử món bánh tráng bọc khoai tây vừa lạ vừa ngon này nhé!
110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!Ẩm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa thu se lạnh, lá vàng rơi là lúc lý tưởng để thưởng thức hơn 100 món ăn ngon ấm bụng, gợi nhớ ký ức và làm say lòng bất cứ ai.
Bất ngờ với món rau được CDC Mỹ công bố tốt nhất thế giới, hỗ trợ thải độc gan có ở chợ Việt, nhiều người bỏ quaĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Rau này có giá thành rẻ, được CDC Hoa Kỳ đánh giá cao, đạt 100/100 điểm trong bảng xếp hạng dinh dưỡng giúp hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực mà nhiều người bỏ qua.
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sauĂn
GĐXH - 5 cách pha nước gừng ngon này để dưỡng dương khí trong tháng 7 âm lịch, vừa dễ làm vừa tốt cho sức khỏe lại tăng sinh khí, chống lại năng lượng âm.