Những điểm đặc biệt của 15 khẩu pháo tập kết ở Mỹ Đình

Theo ghi nhận của PV, 15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 đã được tập kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ ngày 19/8 để phục vụ Đại lễ A80 chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 có nhiều điểm đặc biệt, ít người biết đến.