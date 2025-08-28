Mới nhất
Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80

Thứ năm, 11:49 28/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Tối 27/8, hàng ngàn người dân khắp mọi miền Tổ quốc cùng tụ họp về các tuyến phố trung tâm của Hà Nội để theo dõi buổi sơ duyệt A80. Tiếng vỗ tay và những lời hô vang không ngớt đã biến buổi sơ duyệt thành một đêm hội của tình quân dân đầy xúc động.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 1.

Đúng 20 giờ tối ngày 27/8, sau nghi lễ rước đuốc, hàng ngàn người dân tại khu vực phố Tràng Tiền đều đứng nghiêm, hướng về phía quốc kỳ tại Nhà hát lớn để làm lễ chào cờ. Sau phần bắn pháo lễ, hàng loạt khối quân đội, công an, quần chúng diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến qua Quảng trường Ba Đình.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 2.

Trước đó nhiều giờ, từ sáng sớm, bất chấp trời mưa nặng hạt, nhiều người dân đã đổ về các tuyến phố để tìm chỗ ngồi ưng ý, chờ đến thời gian diễn ra hoạt động sơ duyệt.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 3.

Ai nấy đều háo hức, mong ngóng được thấy cảnh đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 4.

Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước trên từng con phố ngập sắc đỏ của Thủ đô.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 5.

Khối Hồng Kỳ di chuyển trên phố Tràng Tiền hướng về Nhà hát lớn Hà Nội giữa tiếng reo hò, cổ vũ không ngớt.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 6.

Hai bên đường, người dân không ngừng dùng điện thoại quay clip, livestream để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi sơ duyệt.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 7.

Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, hòa vào vòng tay của nhân dân như tái hiện trọn vẹn tinh thần quân và dân.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 8.

Đó không chỉ là cuộc hành tiến kỷ luật, mà còn là khoảnh khắc kết nối sâu sắc giữa lực lượng vũ trang và người dân.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 9.

Nhiều chiến sĩ trong đội hình các quân binh chủng cũng tranh thủ bắt tay, "thả tim" với người dân dọc hai bên đường.

Hà Nội: Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' - Ảnh 10.

Buổi sơ duyệt 27/8 là buổi tập dượt, kiểm tra cuối cùng trong khung thời gian buổi tối. Các buổi tổng duyệt ngày 30/8 và lễ kỷ niệm ngày 2/9 sẽ diễn ra vào ban ngày, bắt đầu từ 6h sáng.

Trung Sơn
