Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80

Đúng 20 giờ tối ngày 27/8, sau nghi lễ rước đuốc, hàng ngàn người dân tại khu vực phố Tràng Tiền đều đứng nghiêm, hướng về phía quốc kỳ tại Nhà hát lớn để làm lễ chào cờ. Sau phần bắn pháo lễ, hàng loạt khối quân đội, công an, quần chúng diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến qua Quảng trường Ba Đình.