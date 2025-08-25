Những điều gia chủ cần biết trong phong thủy chung cư khi chọn số tầng hợp tuổi

Chọn tầng chung cư theo phong thủy

Tuổi Tý: Tầng 1, 4, 6, 9, 11, 14; Tuổi Sửu: Tầng 2, 5, 7, 10, 12, 15; Tuổi Dần: Tầng 1, 3, 6, 8, 11, 13; Tuổi Mão: Tầng 1, 3, 6, 8, 11, 13;- Tuổi Thìn: Tầng 2, 5, 7, 10, 12, 15; Tuổi Tỵ: Tầng 2, 3, 7, 8, 12, 13; Tuổi Ngọ: Tầng 2, 3, 7, 8, 12, 13; Tuổi Mùi: Tầng 2, 5, 7, 10, 12, 15; Tuổi Thân: Tầng 4, 5, 9, 10, 14, 15; Tuổi Dậu: Tầng 4, 5, 9, 10, 14, 15; Tuổi Tuất: Tầng 2, 5, 7, 10, 12, 15; Tuổi Hợi: Tầng 1, 4, 6, 9, 11, 14.

Hướng cửa chính và ban công

Hướng tốt nhất thường là những hướng đón ánh sáng và gió tự nhiên như Đông, Nam, Đông Nam. Tránh các hướng như Tây, Tây Bắc, vì những hướng này có thể gây cảm giác bức bối, không thoải mái và ảnh hưởng xấu đến phong thủy.

Bố trí phòng khách và bếp

Phòng khách là nơi quan trọng để thu hút tài lộc, vì vậy cần tránh để cửa chính đối diện với cửa phòng bếp hoặc nhà vệ sinh. Ngoài ra, bếp nên đặt ở vị trí kín đáo, không trực tiếp nhìn ra cửa chính, giúp duy trì sự hài hòa và tài lộc cho gia đình.

Việc chọn tầng chung cư phù hợp với tuổi và mệnh của gia chủ có thể mang lại nhiều may mắn và hưng thịnh cho gia đình.

Ngoài ra, không gian mở và thoáng đãng trong căn hộ giúp luồng khí được lưu thông tốt, tạo ra năng lượng tích cực. Tránh chọn những căn hộ có thiết kế quá kín, không có cửa sổ thoáng khi, thiếu ánh sáng tự nhiên.

Tránh những yếu tố phong thủy xấu

Tránh mua những căn hộ lối đi vào hẹp, bị che khuất bởi các công trình khác. Tránh ban công và cửa sổ hướng Tây, vì ánh nắng mạnh có thể gây nóng bức và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tránh căn hộ có cửa chính đối diện với hành lang, gây mất riêng tư và ảnh hưởng đến năng lượng trong nhà. Tránh căn hộ có góc nhọn từ các công trình khác chĩa vào, gây cảm giác không an toàn và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Có nên trồng cây trong nhà chung cư để tăng cường phong thủy chung cư?

Trồng cây trong nhà chung cư giúp cải thiện không gian sống mà còn có thể mang lại lợi ích phong thủy. Một số điều nên lưu ý khi trồng cây trong nhà chung cư để tăng cường phong thủy chung cư:

Chọn loại cây hợp phong thủy: Mỗi loại cây có một ý nghĩa phong thủy riêng, nên chọn cây phù hợp với mong muốn của mình.

Vị trí trồng cây: Cây nên được đặt ở những khu vực vượng khí như phòng khách, ban công hay các góc nhà có thể đón ánh sáng tự nhiên.

Không trồng quá nhiều cây trong nhà: Dù cây có lợi cho phong thủy, nhưng không nên trồng quá nhiều cây trong nhà chung cư vì sẽ tạo ra sự bừa bộn, ban đêm thiếu không khí hô hấp.

Chăm sóc cây đúng cách: Đảm bảo cây không bị khô héo hay úa tàn cũng góp phần mang lại phong thủy tốt cho chung cư.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.