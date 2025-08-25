Những điều gia chủ cần biết trong phong thủy chung cư khi chọn số tầng hợp tuổi
GĐXH - Theo phong thủy, việc chọn tầng chung cư phù hợp với tuổi và mệnh của gia chủ cũng có thể mang lại nhiều may mắn và hưng thịnh cho gia đình. Dưới đây là một số gợi ý về tầng phù hợp cho từng tuổi.
Chọn tầng chung cư theo phong thủy
Tuổi Tý: Tầng 1, 4, 6, 9, 11, 14; Tuổi Sửu: Tầng 2, 5, 7, 10, 12, 15; Tuổi Dần: Tầng 1, 3, 6, 8, 11, 13; Tuổi Mão: Tầng 1, 3, 6, 8, 11, 13;- Tuổi Thìn: Tầng 2, 5, 7, 10, 12, 15; Tuổi Tỵ: Tầng 2, 3, 7, 8, 12, 13; Tuổi Ngọ: Tầng 2, 3, 7, 8, 12, 13; Tuổi Mùi: Tầng 2, 5, 7, 10, 12, 15; Tuổi Thân: Tầng 4, 5, 9, 10, 14, 15; Tuổi Dậu: Tầng 4, 5, 9, 10, 14, 15; Tuổi Tuất: Tầng 2, 5, 7, 10, 12, 15; Tuổi Hợi: Tầng 1, 4, 6, 9, 11, 14.
Hướng cửa chính và ban công
Hướng tốt nhất thường là những hướng đón ánh sáng và gió tự nhiên như Đông, Nam, Đông Nam. Tránh các hướng như Tây, Tây Bắc, vì những hướng này có thể gây cảm giác bức bối, không thoải mái và ảnh hưởng xấu đến phong thủy.
Bố trí phòng khách và bếp
Phòng khách là nơi quan trọng để thu hút tài lộc, vì vậy cần tránh để cửa chính đối diện với cửa phòng bếp hoặc nhà vệ sinh. Ngoài ra, bếp nên đặt ở vị trí kín đáo, không trực tiếp nhìn ra cửa chính, giúp duy trì sự hài hòa và tài lộc cho gia đình.
Ngoài ra, không gian mở và thoáng đãng trong căn hộ giúp luồng khí được lưu thông tốt, tạo ra năng lượng tích cực. Tránh chọn những căn hộ có thiết kế quá kín, không có cửa sổ thoáng khi, thiếu ánh sáng tự nhiên.
Tránh những yếu tố phong thủy xấu
Tránh mua những căn hộ lối đi vào hẹp, bị che khuất bởi các công trình khác. Tránh ban công và cửa sổ hướng Tây, vì ánh nắng mạnh có thể gây nóng bức và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tránh căn hộ có cửa chính đối diện với hành lang, gây mất riêng tư và ảnh hưởng đến năng lượng trong nhà. Tránh căn hộ có góc nhọn từ các công trình khác chĩa vào, gây cảm giác không an toàn và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Có nên trồng cây trong nhà chung cư để tăng cường phong thủy chung cư?
Trồng cây trong nhà chung cư giúp cải thiện không gian sống mà còn có thể mang lại lợi ích phong thủy. Một số điều nên lưu ý khi trồng cây trong nhà chung cư để tăng cường phong thủy chung cư:
Chọn loại cây hợp phong thủy: Mỗi loại cây có một ý nghĩa phong thủy riêng, nên chọn cây phù hợp với mong muốn của mình.
Vị trí trồng cây: Cây nên được đặt ở những khu vực vượng khí như phòng khách, ban công hay các góc nhà có thể đón ánh sáng tự nhiên.
Không trồng quá nhiều cây trong nhà: Dù cây có lợi cho phong thủy, nhưng không nên trồng quá nhiều cây trong nhà chung cư vì sẽ tạo ra sự bừa bộn, ban đêm thiếu không khí hô hấp.
Chăm sóc cây đúng cách: Đảm bảo cây không bị khô héo hay úa tàn cũng góp phần mang lại phong thủy tốt cho chung cư.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những đại kỵ khi dọn bàn thờ Rằm tháng 7Ở - 1 giờ trước
GĐXH - Sắp đến rằm tháng 7, gia chủ cần có sự chuẩn bị tươm tất cho ban thờ để công việc thờ cúng được tiến hành một cách chu toàn nhất. Dưới đây là một số lưu ý mà cần tránh khi bao sái ban thờ ngày này.
Tại sao lễ Rằm tháng 7 lại quan trọng trong văn hóa người Việt?Ở - 3 giờ trước
GĐXH - Rằm tháng 7 là một ngày lễ tôn giáo và văn hóa quan trọng trong đời sống của người Việt Nam. Người ta tin rằng vào ngày này, tổ tiên sẽ xuống trần để thăm con cháu và các con cháu thì cùng nhau tụ họp, cúng dường để tưởng nhớ và tri ân.
Thâng 7 âm - tháng 'cô hồn' đi đâu cũng cần mang theo củ tỏi và đặt củ tỏi vào các chỗ sau đây để cơ thể không bị nhiễm tà khí và tránh được xui rủiỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn theo dân gian) âm thịnh, dương suy - cũng là thời khắc tâm linh. Trong hành trang của đối phó với bóng tối vô hình trong tháng cô hồn củ tỏi bé nhỏ trở nên rất hữu ích. Nhưng nên đặt củ tỏi ở đâu trong tháng cô hồn mới đúng?
Giải pháp chiếu sáng nhà ống hiện đại hiệu quả trong đô thị chật hẹpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc áp dụng đúng các giải pháp chiếu sáng nhà ống khi thiết kế nhà ống không chỉ giúp khắc phục tình trạng thiếu sáng mà còn mang lại lợi ích về thẩm mỹ và tiết kiệm năng lượng.
Những điều nên làm khi đi chùa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vào ngày lễ Vu Lan có rất nhiều người đến lễ chùa để cầu an sức khỏe cho cha mẹ. Dưới đây là một số điều nên làm khi lên chùa trong ngày lễ Vu Lan.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Trong những ngày tuần đầu của ‘tháng cô hồn, để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 25/8 - 31/8, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia dưới đây.
Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây đa cảnh không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần sâu sắc. Hình ảnh cây đa gắn liền với sự bảo vệ, che chở, trở thành biểu tượng của sự gắn kết và yên bình.
Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đámỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh một phần không gian trong căn biệt thự bạc tỷ.
Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếuỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ quan trọng. Đây là ngày báo hiếu, cầu nguyện cho cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, bình an và cầu nguyện cho tổ tiên hay những người đã mất được siêu độ, an nghỉ trọn vẹn.
Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên giaỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Nhiều người cho rằng phải làm lễ nhập trạch rồi mới được dọn đồ về nhà mới, đặc biệt trong tháng 7 âm lịch – tháng “cô hồn”. Vậy việc chuyển đồ trước khi nhập trạch có thật sự phạm kỵ?
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắnỞ
GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.