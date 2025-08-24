Những điều nên làm khi đi chùa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu
GĐXH - Vào ngày lễ Vu Lan có rất nhiều người đến lễ chùa để cầu an sức khỏe cho cha mẹ. Dưới đây là một số điều nên làm khi lên chùa trong ngày lễ Vu Lan.
Lễ Vu Lan là gì?
Lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy âm lịch) bắt nguồn từ câu chuyện Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Theo lời Phật dạy, vào ngày này, chúng sinh nên sắm lễ cúng dường chư Phật và chúng Tăng để cầu siêu cho tổ tiên, cha mẹ đã khuất, và cầu bình an cho cha mẹ hiện tiền.
Lễ Vu Lan là lời nhắc nhở về tinh thần hiếu đạo, lòng biết ơn công ơn sinh thành. Đây là dịp để mỗi người con bày tỏ lòng thành kính, báo đáp công ơn trời biển của đấng sinh thành và tổ tiên. Lễ Vu Lan không chỉ là nghi thức tôn giáo mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, tình yêu thương và sự gắn kết gia đình.
Những điều nên làm khi đi chùa
Chuẩn bị lễ vật
Khi đến dâng hương tại các chùa bạn chỉ được sắm các lễ chay như: hương, hoa tươi, quả chín, oản, xôi, chè… không được sắm sửa lễ mặn như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt gà, giò, chả…
Hoa tươi lễ Phật thường là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu, hoa hồng, hoa cúc… Quả chín dâng lên ban thờ tốt nhất là các loại quả như chuối, thanh long, nho, bưởi, táo, hồng, đu đủ, hồng xiêm… Tại chùa, bạn chú ý không để tiền thật lẫn tiền âm phủ lên ban thờ hay mâm lễ.
Không mang lễ mặn: Chùa chiền là nơi thanh tịnh, vì vậy tuyệt đối không dâng cúng các món mặn.
Không mang tiền thật hoặc tiền âm phủ lên bàn thờ: Tiền thật có thể được đặt vào hòm công đức hoặc dâng cúng trực tiếp cho nhà chùa để đóng góp vào việc duy trì hoạt động của chùa. Tiền âm phủ là tập tục của tín ngưỡng dân gian, không phù hợp với không gian thờ Phật.
Trang phục: Nên mặc quần áo lịch sự, kín đáo, trang nhã
Khi đi chùa ngày lễ Vu Lan, trang phục và tác phong là những yếu tố quan trọng thể hiện sự tôn kính và trang nghiêm. Ưu tiên các màu sắc nhã nhặn như nâu, lam, xám, trắng. Nên chọn quần áo dài, có tay, không quá bó sát, không hở hang (không mặc áo sát nách, quần đùi, váy ngắn, áo xuyên thấu). Nên chọn chất liệu thoải mái, thấm hút mồ hôi để dễ dàng di chuyển và thực hiện các nghi thức.
Tác phong: Giữ gìn sự thanh tịnh của không gian chùa, không nói to, cười đùa ồn ào. Tránh chạy nhảy, xô đẩy, bước đi chậm rãi, từ tốn. Không vứt rác bừa bãi, không xả nước thải bừa bãi.
Không tự ý chạm vào các pho tượng, pháp khí hoặc các vật phẩm thờ cúng. Tắt chuông điện thoại hoặc để chế độ im lặng.
Cầu khấn thành tâm
Trong ngày này, bạn nên đi chùa thắp hương và cầu xin Đức Phật cho cha mẹ được bình an, sức khỏe và may mắn. Nếu như với những ai không may mắn khi cha mẹ đã qua đời thì hãy cầu xin Đức Phật đưa đường chỉ lối cho cha mẹ được an nghỉ nơi suối vàng.
Ăn chay
Ăn chay là một tập tục tín ngưỡng của người Việt, đưa con người về với chốn thanh tịnh, với bản ngã của mình. Ăn chay là cách để thể hiện sự thành tâm với Phật và giảm bớt sát sinh.
Bạn hãy dành một ngày để đi lễ chùa và ăn chay cầu xin cho cha mẹ mình được bình an, mạnh khỏe. Ăn chay không những tốt cho sức khỏe của bạn và cũng là cách để bảo vệ môi trường sống của con người của chính chúng ta.
Nhiều sư thầy cũng gợi ý việc mọi người có thể ăn chay trong tháng 7 để báo hiếu cha mẹ. Ăn chay trong chùa hay ở nhà đều mang ý nghĩa làm việc thiện.
Bên cạnh việc đi lễ chùa cầu bình an trong ngày lễ Vu Lan, mọi người cũng có thể cúng lễ Vu Lan tại nhà.
Theo Báo Dân việt, Thượng tọa Thích Minh Nghĩa - trụ trì chùa Giác Nguyên (P.4, Q.4) Hòa thượng cho biết: "Việc đi chùa thắp hương khấn Phật, cầu an và cầu siêu trong ngày lễ Vu Lan là việc nên làm nhưng không cần phải quá khiên cưỡng. Ai không đến chùa được thì có thể cúng lễ tại nhà hoặc cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu, bởi Phật tại tâm, Phật ở trong tâm của mỗi chúng ta".
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.