Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà

Có nên chơi cây đa cảnh không?

Chơi cây đa cảnh là một thú vui không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn đem đến nhiều lợi ích về tinh thần, sức khỏe và phong thủy.

Cây đa cảnh với dáng vẻ uy nghi, rễ mạnh mẽ và tán lá sum suê, đã trở thành một biểu tượng sống động trong nghệ thuật cây cảnh, vì vậy việc có nên chơi cây đa cảnh hay không phụ thuộc vào thị yếu người dùng.

Về lợi ích, cây đa cảnh tạo ra một không gian xanh mát, giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư giãn cho người chăm sóc.

Việc chăm sóc cây không chỉ là hoạt động thư giãn mà còn giúp người chơi rèn luyện tính kiên nhẫn và sự tập trung. Đặc biệt, với những cây đa cảnh được tạo dáng bonsai, người chơi còn có cơ hội thể hiện sự sáng tạo và cá tính qua từng thế cây.

Từ góc nhìn phong thủy nhà ở, cây đa cảnh mang ý nghĩa sâu sắc. Trong văn hóa Á Đông, cây đa được xem như biểu tượng của sức mạnh, sự trường thọ và bền vững. Rễ cây khỏe khoắn đại diện cho nền tảng vững chắc, giúp gia chủ ổn định và phát triển.

Tán lá rậm rạp tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc và sự bảo vệ. Đặt cây đa cảnh trong không gian sống có thể giúp cân bằng năng lượng, xua đuổi điều xui xẻo và thu hút may mắn.

Bên cạnh đó, cây đa cảnh còn gắn liền với giá trị tinh thần, giúp kết nối con người với thiên nhiên và nhắc nhở về sự gắn bó với truyền thống. Một cây đa cảnh trong nhà hay sân vườn không chỉ là vật trang trí, mà còn là nguồn cảm hứng, mang lại cảm giác an lành và bình yên.

Vị trí đặt cây đa cảnh hợp phong thủy nhà ở

Trước cửa nhà hoặc cổng chính

Đặt cây đa cảnh ở trước cửa nhà hoặc cổng chính không chỉ giúp tạo ấn tượng mạnh mẽ mà còn được coi là "bảo vệ" ngôi nhà. Trong phong thủy nhà ở, đây là vị trí quan trọng vì cửa chính là nơi luồng khí lưu thông.

Cây đa sẽ hoạt động như một lá chắn, ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà.

Góc sân hoặc góc vườn

Cây đa cảnh thường được đặt ở các góc sân hoặc góc vườn, đặc biệt là ở những khu vực trống hoặc cảm giác bị "khuyết thiếu". Trong phong thủy, góc sân thường đại diện cho các yếu tố vững chãi và ổn định.

Việc đặt cây ở đây giúp bổ sung năng lượng, lấp đầy sự thiếu hụt, mang lại cảm giác cân bằng và hòa hợp.

Phòng khách rộng hoặc khu vực trung tâm

Nếu cây đa cảnh được đặt trong phòng khách, vị trí tốt nhất là khu vực gần cửa sổ hoặc một góc rộng rãi, thoáng đãng. Điều này giúp cây nhận đủ ánh sáng và không cản trở luồng khí lưu thông trong nhà.

Phòng khách là nơi tụ họp của các thành viên trong gia đình, nên cây đa ở đây sẽ tượng trưng cho sự gắn kết, che chở và ổn định.

Hướng Đông hoặc Đông Nam

Theo phong thủy, hướng Đông và Đông Nam là hai hướng tốt để đặt cây cảnh. Đây là hướng đại diện cho Mộc – hành của cây cối, giúp cây phát triển tốt hơn và hỗ trợ gia chủ trong việc thu hút tài lộc, sức khỏe và cơ hội phát triển.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.