Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà

Chủ nhật, 09:27 24/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cây đa cảnh không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần sâu sắc. Hình ảnh cây đa gắn liền với sự bảo vệ, che chở, trở thành biểu tượng của sự gắn kết và yên bình.

Có nên chơi cây đa cảnh không?

Chơi cây đa cảnh là một thú vui không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn đem đến nhiều lợi ích về tinh thần, sức khỏe và phong thủy.

Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếuTháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếu

GĐXH - Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ quan trọng. Đây là ngày báo hiếu, cầu nguyện cho cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, bình an và cầu nguyện cho tổ tiên hay những người đã mất được siêu độ, an nghỉ trọn vẹn.

Cây đa cảnh với dáng vẻ uy nghi, rễ mạnh mẽ và tán lá sum suê, đã trở thành một biểu tượng sống động trong nghệ thuật cây cảnh, vì vậy việc có nên chơi cây đa cảnh hay không phụ thuộc vào thị yếu người dùng.

Về lợi ích, cây đa cảnh tạo ra một không gian xanh mát, giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư giãn cho người chăm sóc.

Việc chăm sóc cây không chỉ là hoạt động thư giãn mà còn giúp người chơi rèn luyện tính kiên nhẫn và sự tập trung. Đặc biệt, với những cây đa cảnh được tạo dáng bonsai, người chơi còn có cơ hội thể hiện sự sáng tạo và cá tính qua từng thế cây.

Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà- Ảnh 2.

Về lợi ích, cây đa cảnh tạo ra một không gian xanh mát, giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư giãn cho người chăm sóc.

Từ góc nhìn phong thủy nhà ở, cây đa cảnh mang ý nghĩa sâu sắc. Trong văn hóa Á Đông, cây đa được xem như biểu tượng của sức mạnh, sự trường thọ và bền vững. Rễ cây khỏe khoắn đại diện cho nền tảng vững chắc, giúp gia chủ ổn định và phát triển.

Tán lá rậm rạp tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc và sự bảo vệ. Đặt cây đa cảnh trong không gian sống có thể giúp cân bằng năng lượng, xua đuổi điều xui xẻo và thu hút may mắn.

Bên cạnh đó, cây đa cảnh còn gắn liền với giá trị tinh thần, giúp kết nối con người với thiên nhiên và nhắc nhở về sự gắn bó với truyền thống. Một cây đa cảnh trong nhà hay sân vườn không chỉ là vật trang trí, mà còn là nguồn cảm hứng, mang lại cảm giác an lành và bình yên.

Vị trí đặt cây đa cảnh hợp phong thủy nhà ở

Trước cửa nhà hoặc cổng chính

Đặt cây đa cảnh ở trước cửa nhà hoặc cổng chính không chỉ giúp tạo ấn tượng mạnh mẽ mà còn được coi là "bảo vệ" ngôi nhà. Trong phong thủy nhà ở, đây là vị trí quan trọng vì cửa chính là nơi luồng khí lưu thông.

Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà- Ảnh 3.

Đặt cây đa cảnh ở trước cửa nhà hoặc cổng chính không chỉ giúp tạo ấn tượng mạnh mẽ mà còn được coi là "bảo vệ" ngôi nhà.

Cây đa sẽ hoạt động như một lá chắn, ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà.

Góc sân hoặc góc vườn

Cây đa cảnh thường được đặt ở các góc sân hoặc góc vườn, đặc biệt là ở những khu vực trống hoặc cảm giác bị "khuyết thiếu". Trong phong thủy, góc sân thường đại diện cho các yếu tố vững chãi và ổn định.

Việc đặt cây ở đây giúp bổ sung năng lượng, lấp đầy sự thiếu hụt, mang lại cảm giác cân bằng và hòa hợp.

Phòng khách rộng hoặc khu vực trung tâm

Nếu cây đa cảnh được đặt trong phòng khách, vị trí tốt nhất là khu vực gần cửa sổ hoặc một góc rộng rãi, thoáng đãng. Điều này giúp cây nhận đủ ánh sáng và không cản trở luồng khí lưu thông trong nhà.

Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhà- Ảnh 4.

Nếu cây đa cảnh được đặt trong phòng khách, vị trí tốt nhất là khu vực gần cửa sổ hoặc một góc rộng rãi, thoáng đãng.

Phòng khách là nơi tụ họp của các thành viên trong gia đình, nên cây đa ở đây sẽ tượng trưng cho sự gắn kết, che chở và ổn định.

Hướng Đông hoặc Đông Nam

Theo phong thủy, hướng Đông và Đông Nam là hai hướng tốt để đặt cây cảnh. Đây là hướng đại diện cho Mộc – hành của cây cối, giúp cây phát triển tốt hơn và hỗ trợ gia chủ trong việc thu hút tài lộc, sức khỏe và cơ hội phát triển.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếu

Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếu

Nuôi rùa vàng có tốt cho phong thủy nhà ở không?

Nuôi rùa vàng có tốt cho phong thủy nhà ở không?

Vỡ gương trong tháng 'cô hồn' có đáng sợ không?

Vỡ gương trong tháng 'cô hồn' có đáng sợ không?

Bất ngờ những đại kỵ không nên phạm phải với dao

Bất ngờ những đại kỵ không nên phạm phải với dao

Dùng những loại nước này tưới cây, cây 'lớn nhanh như thổi'

Dùng những loại nước này tưới cây, cây 'lớn nhanh như thổi'

Cùng chuyên mục

Những điều nên làm khi đi chùa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Những điều nên làm khi đi chùa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu

- 26 phút trước

GĐXH - Vào ngày lễ Vu Lan có rất nhiều người đến lễ chùa để cầu an sức khỏe cho cha mẹ. Dưới đây là một số điều nên làm khi lên chùa trong ngày lễ Vu Lan.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

- 48 phút trước

GĐXH – Trong những ngày tuần đầu của ‘tháng cô hồn, để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 25/8 - 31/8, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia dưới đây.

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám

- 17 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh một phần không gian trong căn biệt thự bạc tỷ.

Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếu

Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếu

- 20 giờ trước

GĐXH - Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ quan trọng. Đây là ngày báo hiếu, cầu nguyện cho cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, bình an và cầu nguyện cho tổ tiên hay những người đã mất được siêu độ, an nghỉ trọn vẹn.

Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

- 22 giờ trước

GĐXH – Nhiều người cho rằng phải làm lễ nhập trạch rồi mới được dọn đồ về nhà mới, đặc biệt trong tháng 7 âm lịch – tháng “cô hồn”. Vậy việc chuyển đồ trước khi nhập trạch có thật sự phạm kỵ?

Một nhúm vỏ tỏi mà thanh lọc không gian sống cực tốt, đủ để trấn an trong tháng 7 âm 'cô hồn'

Một nhúm vỏ tỏi mà thanh lọc không gian sống cực tốt, đủ để trấn an trong tháng 7 âm 'cô hồn'

- 1 ngày trước

GĐXH – Trong đời sống có những thứ bị coi là rác hữu cơ bị bỏ đi sau khi nấu nướng như vỏ tỏi. Nhưng mấy ai ngờ vỏ tỏi lại chứa đựng một giá trị âm thầm, là lớp bảo hộ khí trường, là bài thuốc thanh lọc không gian sống cực kỳ tốt.

Nuôi rùa vàng có tốt cho phong thủy nhà ở không?

Nuôi rùa vàng có tốt cho phong thủy nhà ở không?

- 1 ngày trước

GĐXH - Rùa vàng là một trong những linh vật được nhiều người ưa chuộng trong phong thủy, đặc biệt là khi nói đến việc cải thiện tài lộc và vận khí cho gia đình.

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều loại cây có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước, góp phần làm sạch nguồn nước tự nhiên. Dưới đây là một số loại cây nổi bật có khả năng lọc nước tốt.

Vỡ gương trong tháng 'cô hồn' có đáng sợ không?

Vỡ gương trong tháng 'cô hồn' có đáng sợ không?

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, làm vỡ gương được coi là điềm không may. Vậy thực hư tháng cô hồn làm vỡ gương có sao không? Bài viết dưới đây sẽ đi giải đáp thắc mắc cho bạn.

Văn hóa dùng đũa khi ăn của một số quốc gia châu Á

Văn hóa dùng đũa khi ăn của một số quốc gia châu Á

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc sử dụng đũa không chỉ đơn giản là để thưởng thức món ăn mà còn là một phần không thể thiếu trong những nghi thức, phép tắc và tôn trọng người khác.

Xem nhiều

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắn

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắn

GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh

Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top